El gobernador rubricó convenios con 33 Municipios y 6 Parajes –en marco del Plan Provincial de Hábitat y Desarrollo Humano- para la construcción de 380 viviendas. Con una millonaria inversión, se llevan adelante acciones concretas para atender la demanda habitacional de los correntinos.

Esta mañana, en el Salón Amarillo, el gobernador Gustavo Valdés encabezó el acto de firma de Convenios entre el Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO) y 33 Municipios y 6 Parajes de Corrientes, en el marco del Plan Provincial de Hábitat y Desarrollo Humano.

El acuerdo se celebró con el objetivo de contribuir a la resolución del déficit habitacional de la población en situación en extrema precariedad que residen las áreas urbanas de los municipios, y por las faltas de instalaciones sanitarias adecuadas y seguras.La Provincia se compromete a finalizar un programa específico en cada una de las comunas, por un monto de 82 millones de pesos destinados a la provisión de materiales para la construcción de 380 módulos básicos, que serán administrados por el Instituto de Viviendas de Corrientes.De esta manera, los municipios se comprometieron a aportar inmuebles de su propiedad dotados de la infraestructura básica, como así también de la mano de obra para la ejecución de los módulos.Gobernador Valdés“Se realizará una inversión de 82 millones de pesos, en los próximo 10 años, ya que Corrientes necesita hacer 15 mil viviendas para bajar los índices que tenemos”, declaró el mandatario provincial al dirigirse a los presentes en el acto, señalando luego que serán 33 municipios de la provincia los que accederán a 380 nuevas viviendas a través de una inversión superior a los $82 millones con el “firme objetivo de que cada vez más familias correntinas sean propietarias de un techo digno”.“A través de la firma de este convenio, la provincia se compromete a financiar, con fondos propios, la compra de los materiales necesarios y la dirección técnica de la obra, y cada municipio proporcionará el terreno y la mano de obra para la construcción de las viviendas”, aclaró el gobernador.Seguidamente, el mandatario afirmó que es indudable que existe un déficit habitacional ante la demanda de la gente, dejando en claro que ello no significa quedarse de brazos cruzados. En ese sentido manifestó con tono firme: “No podemos no hacer nada, cuando hay vecinos que no tienen un lugar digno donde vivir”.Al proseguir con sus conceptos, Valdés expresó que “uno de los principales problemas que existe es que la vivienda solidaria no tiene un recupero adecuado por lo que la tremenda inversión del estado termina no siendo solidario con las cuotas” y puso como ejemplo que, hay viviendas por las que se están pagando un valor irrisorio, lo quetermina malogrando el destino específico del fondo de las viviendas y representa un impedimento importante para seguir avanzando en nuevas soluciones habitacionales.“Con el INVICO comenzamos a diseñar y poner sobre la mesa el potencial que tiene cada intendente y su respectiva comuna y delineamos un nuevo plan que sea eficiente y tenga utilidad”, precisó Valdés, agregando que estos acuerdos representan ni más ni menos que “acompañar el esfuerzo propio que ponen los correntinos para poner sus manos en la construcción de las viviendas. Se trata de solidaridad y por ello no dudamos que siempre estará la colaboración de algún amigo o allegado para hacer realidad el techo propio en el menor tiempo posible”.Para Valdés, este Plan apunta a resolver el problema de viviendas de quienes tienen menos posibilidades de acceder en materia económica. “Por ello consideramos fundamental la labor articulada con los municipios para resolver la problemática habitacional”, sostuvo.Valdés consideró que el Plan va a tener éxito en tanto y en cuanto los intendentes y el INVICO trabajen codo a codo junto con la gente. “Quienes más rápido construyan podrán acceder a una segunda etapa. Tenemos que experimentar como funciona este plan, esforzarnos todos y ver las necesidades de la gente para sumar soluciones”, dijo.Para culminar, el titular del ejecutivo provincial instó a seguir por e camino del trabajo mancomunado nación, provincia y municipios, a fin de “seguir transformando y desarrollando a Corrientes y mejorar la calidad de vida de la gente”.