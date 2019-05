El gobernador Gustavo Valdés entregó en Mercedes recursos del Plan Nacional de Primera Infancia, adquiridos desde la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia de la Provincia, a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) “Niño Rhupa I y II”.

Los actos se llevaron a cabo este viernes por la tarde en los edificios de ambas instituciones, a donde transcurren 185 niños para su cuidado y que empiezan dar a sus primeros pasos “sanos y fuertes” para insertarse luego al sistema educativo.

En primer lugar se realizó el acto en el CDI “Niño Ruphá II”, lugar que alberga a 70 niños y donde Valdés al tomar la palabra, expresó contundentemente que estas “muchas veces son pequeñas ayudas que hacen grandes cosas”. Al mismo tiempo resaltó que “ponerlos al cuidado del Estado provincial a estos alumnitos que van desde los 15 días a los 4 años, requiere de tener en los CDI personal con una alta capacitación pero por sobre todas las cosas gente con un corazón inmenso”.Además indicó que los CDI “le da la posibilidad no solo a la madre sino al padre también, a que pueda desempeñar su actividad que está buscando: tener un tiempo libre de trabajo, de desarrollo humano para la familia y que nos permite trabajar solidariamente con ellos”. Y cerró felicitando a todo el personal donde en su mayoría son mujeres, que “hacen posible que esto siga adelante”.Ya en el CDI “Niño Rhupa I”, que tiene a su cuidado a 115 niños, el Gobernador contó que “queríamos venir y visitarlos”, para luego reconocer que “cuando iniciamos la gestión yo no tenía un conocimiento total de lo que era un CDI, y no sabía de cuál era este tremendo rol que tienen”. Fue así que valoró su función, que es entre otras cosas “darle la oportunidad a la mamá que necesita inmediatamente reinsertarse en lo laboral o que necesita su tiempo libre para desarrollarse en otros ámbitos”.Remarcó que se comenzó a trabajar desde el Estado a partir “del cuidado de la mamá adolescente, pasando por el bebé recién nacido” y aclaró que por supuesto “no podemos ir a todos los CDI como nos habíamos propuesto en un tiempo, porque la obligación del Gobierno se va agrandando”. Explicó que “nuestra obligación era que todos tengamos la escuela primaria terminada, luego la escuela primaria más el ciclo básico, primaria y secundaria, jardín de 5, de 4 y ahora jardín de 3”.Al respecto informó que “estamos completando el 60% del nivel inicial”, a lo que recordó que “en esta gira abrimos tres jardines nuevos” y anunció que “estamos por retomar la obra de otro JIN (Jardín de Infantes Nucleados) aquí en Mercedes que estaba parado, con el Plan de Mil Jardines y lo vamos a reactivar con fondos provinciales”. Dijo que la vinculación del Estado y la familia “cada vez es más grande y traer este tipo de cuestiones nos permiten mirar cómo están, qué necesitan y los vamos a seguir acompañando”.Por último agradeció a las madres por el acompañamiento y “la confianza que nos brindan con estos tremendos y gigantescos alumnos”.Estos recursos del Plan Nacional de Primera Infancia fueron adquiridos desde la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) en 2016. En esta oportunidad se hizo entrega en cada uno de estos CDI: 2 aires Split de 2500 frigorías, 1 microondas de 32 litros, 1 multiprocesadora eléctrica, 1 bafle potenciado con micrófono, 3 cochecitos para bebé de caño y tela, 2 reproductores de DVD con entrada UCB, 2 pizarras blancas para marcadores, 4 calefactores y 1 micrófono inalámbrico.