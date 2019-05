El gobernador y el secretario del Sistema Federal de Medios y Contenidos, suscribieron esta mañana acuerdos para generar el fortalecimiento y la expansión de las bases de la cultura de Corrientes. Firmaron el tratado de Hermanamiento del CCK de Buenos Aires y el Teatro Vera. Asimismo, la Televisión Pública emitirá cuatro capítulos de “Nación Chamamecera”.

En un acto desarrollado en el Salón Amarillo el gobernador, Gustavo Valdés y el secretario del Sistema Federal de Medios y Contenidos, Hernán Lombardi, rubricaron esta mañana el convenio “Espacio Asociado” para el tratado de Hermanamiento del CCK de Buenos Aires y el Teatro Vera.

Además, se suscribieron otros acuerdos que harán que cuatro capítulos de “Nación Chamamecera” se emitan en la Televisión Pública, lo que permitirá expandir de manera muy importante esta propuesta cultural de los correntinos.Por otra parte, el convenio de Hermanamiento del CCK de la Capital del país y el Teatro Vera de esta ciudad, permitirá el intercambio de actividades artísticas, culturales de diversos rubros, lo que dará sobre todo a Corrientes la posibilidad de acceder a eventos de renombre nacional a internacional. Como también, se podrá exponer en el gran escenario nacional las producciones de nuestros artistas y exponentes de los distintos ámbitos de la cultura.Estos tratados son la culminación de un extenso trabajo que se viene realizando en las áreas del Instituto de Cultura de Corrientes y en las dependencias del mencionado organismo nacional, resaltó en su presentación el director del Centro Cultural Kirchner, Gustavo Mozzi.Los convenios fueron celebrados entre el Gobierno de Corrientes, el Instituto de Cultura de la Provincia, y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Presidencia de la Nación.Convenio de CooperaciónDe esta manera, las partes se comprometieron a promover lo conducente al ejercicio de los derechos culturales, mediante acciones encaminadas al desarrollo cultural y artístico.Señalan que las actividades conjuntas que realicen redundarán en el logro de los objetos propuestos en las normas que rigen sus acciones y fundamentalmente favorecerán al fortalecimiento de las capacidades tanto institucionales como de actores culturales e integrantes de las comunidades respectivas.Se busca impulsar el intercambio de conocimientos, así como promover actividades en común, especialmente en el campo de la difusión, dirigida a todos los integrantes de la comunidad ya que la cultura es un derecho de incidencia colectiva.Este convenio no implica el compromiso de erogación alguna por parte de las entidades involucradas. Asimismo, queda establecido que las actividades que se desarrollen con motivo de este acuerdo no generarán relación jurídica alguna entre quienes la realicen y la otra parte, siendo las mismas de carácter voluntario y gratuito.Acciones ConcretasDurante el acto, el director del CCK, Gustavo Mozzi, explicó que este convenio permitirá que las expresiones culturales de Corrientes sean visibles en los niveles de mayor exposición del país, hermanando el CCK con el Teatro Oficial Juan de Vera.Como parte de este ciclo La Camerata Argentina de cuerdas, integrará a sus filas músicos correntinos para realizar una serie de conciertos. Así también figuras más representativas del jazz argentino.Universo Chamamé será un ciclo de conciertos con grandes figuras del género. Todos estos acontecimientos se emitirán a través de la Televisión Pública Argentina, con serie de programas especiales.El gobierno de Corrientes, a través de su Instituto de Cultura, viene realizando acciones conjuntas de cooperación con el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, en el campo de la gestión cultural, como por ejemplo: el apoyo a la Fiesta Nacional del Chamamé, a través de la Televisión Pública Argentina, la asistencia técnica en la postulación del Chamamé para ser incorporado a la Lista Representativa de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y la participación en la programación del CCK, de artistas correntinos y de los elencos artísticos oficiales de la provincia.Gobernador ValdésEl gobernador Gustavo Valdés, al dirigirse a los presentes, dijo que durante mucho tiempo, la cultura correntina fue mirada de modo distinto. “Las provincias son anteriores a la nación y por lo tanto, una amalgama de individualidades fue construyendo nuestro país, algunas con mayor o menor identidad. La nuestra tal vez sea una de las identidades más marcadas. Tenemos chamamé, carnaval, nuestra forma de hablar, de cocinar y de ser, en definitiva”, aseveró.A la vez resaltó que para poder salir adelante y lograr metas de desarrollo y modernización, lo primero que “debe hacer un pueblo es estar orgulloso de su cultura”.Y mencionó en ese horizonte que como provincia “estamos reconstruyendo aspectos de nuestra cultura, a través del Instituto de Cultura y otras herramientas, como lo es el Comité Iberá, rescatando obras de artes, recuperando iglesias capillas, con un gran trabajo de todos los organismos del gobierno”.Para Valdés, Corrientes sobresale por el chamamé, los carnavales, sus museos y su bagaje cultural e histórico y consideró que esa “valorización nos va a permitir salir adelante, creer y tener confianza en nosotros mismos. Podemos ser mejores en base a esfuerzo y compromiso”.Al referirse a los convenios firmados con Nación, puso de relieve que son importantes para poder mostrar nuestra cultura en los escenarios de Buenos Aires. “Tener una casa, un lugar donde ir y mostrar lo que somos, nos llena de orgullo y estamos plenamente agradecidos de esta oportunidad que se nos brinda, que por otra parte es la primera que se le da a una provincia, que no es ni más ni menos que darle una enorme oportunidad a todos los correntinos”, enfatizó Valdés.Luego, se dio tiempo para comentar la envergadura y lo que significa el CCK, con sus amplios auditorios y lugares imponentes, que reciben a miles de personas, lo que habla de la magnitud. Y en ese sentido, expresó que va a albergar a “chamameceros y artistas de Corrientes, hermanados con Buenos Aires, como si fueran el Río Paraná y el Río de la Plata”.Para Valdés, no caben dudas que el Centro Cultural va a ser un “punto de encuentro de los correntinos” y agregó a modo de cierre: “Somos correntinos que queremos nuestra tierra, amamos nuestra patria chica y vamos a seguir aportando lo mejor que tenemos al país que nos cobija”.