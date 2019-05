Este 1 ° de mayo se realizó una sesión especial donde se trató la renuncia al cargo de intendente de María Elvira Sánchez, la nota de dimisión fue presentada a la presidente del Concejo Deliberante de Mercedes Lucia Inés Urdangarín Penzo.-

La sesión tuvo lugar en el salón Pedro Ferre del Concejo Deliberante de Mercedes de calle Sarmiento 650 plata alta a las 19:00 hs., la misma comenzó con la lectura de la renuncia de la intendente con fecha del 30 de abril.-

“Me dirijo a usted para presentar mi renuncia al cargo de Intendente de Mercedes, acompañando la demisión de mi esposo Víctor Manuel Cemboraín, priorizando la familia al día de la fecha. Sin otro particular me despido de usted”.

Finalizada la lectura de la renuncia de la Sra. intendente, la presidente del cuerpo Lucia Inés Urdangarín Penzo puso a consideración de los concejales la renuncia que fue aprobada por el cuerpo.-

Posteriormente siguiendo el orden del día, se conformó la comisión para bajar e invitar al vice intendente Diego Caram subir al recinto para tomar posesión el cargo de intendente, dicha comisión estuvo integrada por los ediles Pablo Romero, Gerardo Condado, Oscar Pintos y Carlos Avalos.-

También se hizo lectura del acta de la Junta Electoral Permanente y Escrutinio Definitivo donde se proclama al Intendente y Vice-Intendente del Municipio de la ciudad de Mercedes, posterior a la lectura se hizo el juramento y la toma de posesión del vice intendente el cargo de intendente de la ciudad de Mercedes.-

Del acto participaron el ex coordinador de gabinete Víctor Manuel Cemboraín y la ex intendente María Elvira Sánchez, Cemboraín fue el encargado de poner la banda mientras que la ex mandataria hizo entrega del bastón de mando.-

Finalizada la ceremonia se procedió a la firma del acta notarial.-

El nuevo intendente estuvo acompañado de su padre, madre y esposa, terminada la sesión el mandatario brindo una mini conferencia a los medios presentes que acompañaron la asunción.-

Diego Martin Caram estará como intendente de Mercedes hasta el mes de diciembre del año 2021.-

Así fue el temario de la 4ª sesión especial del 1º de mayo de 2019.-

. Lectura de la renuncia presentada por la Sra. Intendente Municipal María Elvira Sánchez al cargo.

. Conformación de una Comisión a efectos de invitar al señor Vice Intendente Diego Martín Caram a concurrir al recinto.

. Lectura del Acta de la Junta Electoral Permanente y Escrutinio Definitivo donde se proclama al Intendente y Vice-Intendente del Municipio de la ciudad de Mercedes.

. Toma de posesión del Vice-Intendente Municipal como Intendente Municipal de la ciudad de Mercedes.

. Lectura y firma del Acta Notarial.