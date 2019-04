El diputado de ELI Encuentro Liberal decidió dar un paso al costado y ceder su espacio en ELI para que otra persona se candidato, convencido que fue la mejor decisión el legislador de la gente Pepe Fernández Affur dijo “Antes de ser tachado por la lapicera de otro político decidió no ser candidato”.-

El legislador hormiga que tuvo una reconocida trayectoria como diputado gestiono y ayudo a personas e instituciones ganando así el cariño de cientos de correntinos dejo ien en claro que no ser candidato y ceder su espacio a otra persona fue una decisión y la mejor tomada en ese momento,

El diputado de la lista 18 menciono que seguirá trabajando y ayudando a la comunidad a las personas y mantendrá su equipo de trabajo porque es lo mejor que tiene y siempre supieron llevar adelante y con responsabilidad las tareas asignadas durante toda mi vida como legislador.-

No puedo estar arriesgándome que la birome de otro político me tache por eso prefiero ir a lo seguro y decidí renunciar y no ser candidato en estas elecciones, así se lo comunique a mi partido el día de la convención de ELI.-

Una mujer será la candidata remarcaba el legislador de Encuentro Liberal pepe Fernández Affur..-

La acción llevada adelante por el diputado de la gente tuvo realmente un acto de grandeza demostrando humildad y sobre todo de la madera que esta hecho, el diputado que cedió su lugar para que una mujer este en la grilla de legisladores afirmaba “creo haber cumplido tanto en lo legislativo como en lo social, nada es fácil °.-