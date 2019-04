El gobernador Gustavo Valdés llegó en la mañana de este viernes a la ciudad de Santa Lucía, en donde llevó adelante la inauguración de las obras de ampliación y refacción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) “Abuela Josefina”, a donde concurren alrededor de 50 niños entre 45 días y 4 años. Al respecto, el primer Mandatario remarcó que “estamos aportando infraestructura y servicios a aquellas familias que tienen sus hijos muy chicos, quienes desde temprana edad reciben un estímulo que los va preparando para entrar al Jardín de Infantes y que en definitiva es la puerta a la educación pública”.

El titular del Poder Ejecutivo provincial expresó que “es una alegría inaugurar un CDI porque tiene que ver con un complemento en un modelo de país, con una cadena educativa que está planeado como educación pública, y poder comenzar a contener así a los niños”. Fue así que recordó que durante sus funciones como diputado nacional “nos tocaba votar a nosotros la obligatoriedad de los jardines de 3 años y lo hicimos, pero sabemos que en la Argentina todavía nos queda una materia pendiente, que es resolver la cuestión de la obligatoriedad de los jardines de 4”.

Por otra parte y en relación a la lucha por la igualdad, particularmente a las posibilidades laborales de la mujer, dijo que “muchas madres que tienen oportunidad de poder trabajar no lo pueden hacer, porque no tienen los recursos para dejar a sus chicos con alguien que los cuide”, lo que genera “a quedar relegadas a no poder trabajar, a no poder formarse, teniendo una situación de desigualdad con el hombre”. Por eso, este tipo de instituciones “es una posibilidad y tenemos que darnos cuenta que no es un jardín de infantes más, sino que es un Centro donde estamos invirtiendo y trabajando para lograr esa igualdad entre hombres y mujeres, y que estos chicos puedan estar encomendados en manos verdaderamente expertas”, manifestó Valdés.Valoró además el trabajo de las maestras y todo el personal del CDI “que tienen que atender casi a 50 chicos desde los 45 días, lo cual no se justifica con un sueldo, sino con mucho amor”. Y cerró asegurando que “esta es la forma que tenemos que concebir una sociedad, en donde todos nos podamos ayudar, con solidaridad y compromiso”.Obras y equipamientoLos trabajos que se realizaron el CDI “Abuela Josefina” son refacción y ampliación en la cubierta; cambio total de cielorasos; ampliación en Sala de Bebé con cambiador; una sala para niños hasta de 1 o 2 años y otra para chicos de 3 y 4 años; dos núcleos sanitarios; ampliación de la cocina con despensa; ampliación de comedor; dirección; vereda municipal; portón de acceso nuevo y muros con rejas; puertas y ventanas en aluminio moderna con rejas; construcción de torre tanque de reserva de agua con sala de bombeo; instalaciones de desagüe cloacales y pluviales, provisión de agua fría y caliente, instalación eléctrica, de gas y contra incendio del sector; y pintura exterior e interior completa.También, en el Marco del Plan Nacional de Primera Infancia, se hizo entrega de equipamiento consistente en 25 sillitas de madera y melanina, 4 sistemas de seguridad, un horno eléctrico, un microondas digital, soportes metálicos para TV, estantes en melanina de 4 puertas, silla de comer de madera, estantes en melanina, bibliotecas armarios, cunas de madera, pizarrones magnéticos, mesitas de madera, mesas con patas plegables, estante en melanina para baño, botiquín con espejo para baño, escritorio con 2 cajones, fichero de 4 cajones en melanina, mesa escritorio para PC en melanina, aparador de 4 puertas, televisor Smart TV 32”, caloventor, proyector, pantalla de proyección, PC de escritorio, impresora láser, una cocina industrial de 4 hornallas y heladera con freezer.