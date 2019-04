Durante el acto, el mandatario resaltó el trabajo conjunto con el municipio, que redunda en obras millonarias que se llevan adelante para mejorar la calidad de vida de los correntinos, además de valorar el legado, la identidad, la rica cultura e historia que hicieron a la grandeza de la provincia.

El gobernador Gustavo Valdés acompañó esta mañana al intendente Eduardo Tassano en los actos centrales en conmemoración del 431º aniversario de la Fundación de la Ciudad de Corrientes.

La actividad se inició pasada las 8.30, con el izamiento del pabellón nacional en el Mástil de la Ciudad, frente al Ex Regimiento de Infantería 9 y se prolongó con la colocación de ofrendas florales en la Cruz Fundacional ubicada en la explanada del puente General Manuel Belgrano.Gobernador ValdésAl expresar sus conceptos, el gobernador Gustavo Valdés dijo que es “muy bueno que transitemos este camino juntos, Corrientes ha sido una de las forjadoras de la unión nacional, desde tiempos de antaño”.“Tenemos identidad, una cultura rica y propia y Corrientes y la fortaleza necesaria que nos ha dado el paso del tiempo”, agregó el mandatario, resaltando luego que es fundamental reconocer el valor de “nuestra historia, porque un pueblo que no consciente de su historia, no sabe hacia dónde marcha”.El gobernador, puso de relieve que acompañando la gestión del intendente Eduardo Tassano, “son muchos los desafíos por delante y tenemos el legado histórico de transformar a Corrientes, es una responsabilidad ciudadana que vamos a lograrla todos juntos”.“Sabemos que vivimos momentos complicados, pero no vamos a bajar los brazos”, enfatizó el ganador, para seguidamente poner de relieve que desde la Provincia se encaran obras importantes para apuntalar el desarrollo y crecimiento de Corrientes.Resaltó en ese contexto las inversiones millonarias en obras, algunas con respaldo del gobierno nacional, como la de la Autovía de Corrientes, que está en plena etapa de ejecución, además de subrayar la del Centro Administrativo, en el barrio San Benito, donde funcionarán dependencias del IPS, IOSCOR, Banco de Corrientes, Registro de las Personas, Personas Jurídicas y Catastro.Asimismo, ponderó el avance de las obras pluviales para evitar inundaciones ante lluvias copiosas, al igual que iluminación, enripiado e infraestructura, para “mejorar la calidad de los vecinos y de todos los correntinos”.