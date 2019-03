Luego de recorrer como estaba programado las obras de la Autovía sobre Ruta Nacional 12 y las del Centro Administrativo en el Barrio San Benito, el gobernador Gustavo Valdés y el jefe de gabinete de Nación, Marcos Peña, encabezaron en el Salón Amarillo el Acto de entrega de premios y presentación del Concurso Nacional de Ideas del Proyecto de Desarrollo Costero de la Ciudad de Corrientes, cuya entidad promotora es la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Fueron acompañados en la oportunidad por el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo, el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano y el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, además de ministros, secretarios y subsecretarios del ejecutivo provincial, interventores de entes autárquicos, legisladores nacionales y provinciales, demás autoridades comunales y del concejo deliberante, la gerente Regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter, el secretario de Inversiones Turísticas de la Nación, Sebastián Slobayen, directores de organismos provinciales, ganadores del Concurso Nacional, profesionales de la Sociedad de Arquitectos, del Consejo de Ingeniería de Corrientes y de Agrimensores, representantes de cámaras empresarias y de la construcción.

Cabe mencionarse que a través del Proyecto Costero, Nación y Provincia proyectan generar un desarrollo urbanístico capaz de promover inversión privada que impacte en la economía local, logrando que los espacios públicos aporten valor a la Costanera correntina, integrando al río a lo largo de toda la ciudad, generando espacios recreativos, culturales y turísticos, reconociendo al Río Paraná como núcleo vital, resultando el agua el recurso natural más importante de la ciudad y la provincia.El gobernador Valdés, al dirigirse a los presentes, dijo en primer lugar que “anteriormente, la ciudad fue planificada ejecutada y construida sin una coordinación y esos tiempos han cambiado felizmente”.Mencionó que con Marcos Peña “estuvimos recorriendo una obra largamente anhelada, que se le prometió a los correntinos, pero que nunca se concretó: la de la Autovía de Corrientes, con una inversión en esta primera etapa de 1.300 millones de pesos que nos va a permitir una ruta de ingreso y travesía a la ciudad Capital”.A la vez que subrayó Valdés que junto a Nación “ejecutamos obras que no son populistas, sino primordiales”, entre ellas del plan pluvial que por “primera vez en la historia va a permitir que el agua escurra sin inconvenientes, dejando atrás los problemas del pasado”, asegurando que para llevarlas adelante se invierten alrededor de 1.500 millones de pesos, además de obras que se realizan en la actual Avenida Romero.Luego, dijo con tono firme que cuando asumió, “hubo gente que me decía que era imposible construir en Corrientes un Parque Industrial” y refutando esa idea, señaló que “ahí están los terrenos en Santa Catalina y con el intendente Eduardo Tassano tomamos la decisión de avanzar en ello y lo estamos haciendo juntos”.Al proseguir con sus conceptos y en el marco de las obras que son esenciales para Corrientes, expresó que “estamos encaminados en hacer una ciudad más moderna y pujante” y se refirió a la construcción de un nuevo Puerto que estará ubicado en la zona de El Sombrero, para lo cual la semana próxima “recibiremos el respectivo proyecto para poder avanzar sobre una obra que es fundamental para la navegabilidad y lo estratégico y dinámico que debe ser nuestro Puerto”.Y no pasó por alto el traslado de la vieja Unidad Penal 1, ubicada en la Costanera, a un moderno establecimiento carcelario en San Cayetano, que demanda una inversión de más de mil millones de pesos, lugar que será acorde a los tiempos que corren en materia penitenciaria.Por otra parte, dijo que la megaobra del Centro Administrativo en donde funcionarán dependencias del Instituto de Previsión Social, Instituto de Obra Social de Corrientes y Banco de Corrientes, “marchan a un ritmo notable, superando el 75 por ciento de avance”.Valdés manifestó que “sabemos que estamos transitando tiempos difíciles, pero no vamos a bajar los brazos” y con Nación proyectamos muchísimas obras más para la provincia, abriendo una puerta a que cuando la situación económica se estabilice “vamos a reactivar el proyecto de construcción del segundo Puente Chaco – Corrientes, tal cual nos hemos comprometido”, cerró.