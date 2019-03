Tras el acto desarrollado en el Salón Amarillo, oportunidad en que se entregaron premios a los ganadores de los proyectos de Desarrollo Costero de la Ciudad de Corrientes, que contó con la presencia del gobernador Gustavo Valdés , el Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional Marcos Peña, y el intendente local Eduardo Tassano, estos se movilizaron al Salón Verde, en el que brindaron una conferencia de prensa, oportunidad en que abordaron diversos temas de la realidad nacional y provincial imperante.

En este contexto la difusión de los índices de la pobreza, ayer por parte del INDEC, fue el tema principal, en el que con matices hubo coincidencias entre los funcionarios al responder a las inquietudes periodísticas, manifestando que no hay que ocultar esta problemática, sino verificar con precisión la misma y atacarla de manera concreta. El Gobernador, no obstante expresó que hay que verificar bien la forma de medición, hay que analizar todas las variantes, porque hay cuestiones puntuales como el sistema de pago de sueldos de la Provincia que no se han tenido en cuenta.

Valdés y Peña, no esquivaron el tema de la pobreza y dieron sus puntos de vista respecto de los índices que difundió ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INDEC- y que determinó niveles muy altos tanto para la Nación, 32 por ciento, como para la Provincia, cercana al 50 por ciento.Gustavo Valdés, expresó, “nosotros no queremos ocultar ninguna situación, al contrario trabajamos día a día, para resolver las cuestiones que atañen a las necesidades de nuestra población, pero si, vamos a analizar bien como se toman determinados valores, por ejemplo sabemos que el plus que pagamos al sector público, no se han tenido en cuenta, y se trata de 6500 pesos entre ambos adicionales, también hay diferencias respecto del sistema alimentario que tenemos vigente en todas las escuelas, las tarjetas de asistencia etc. Más allá de esos valores difundidos, nosotros estamos en el terreno en toda la provincia, estamos en paz social, o sea que tenemos motivo para revisar los sistemas de mediciones. De todos modos, ya hemos coordinado nuevas acciones con el Jefe de Gabinete y el Intendente, y vamos a estar ampliando las coberturas en los sectores con mayores carencias. Quiero ser bien claro, no cuestionamos el trabajo del INDEC, pero queremos precisar la forma de medición y vamos a generar nuestro propio sistema para medir la situación, no para anteponer a nada, sino para mantener el alerta y para resolver las cuestiones que se le generan a los habitantes como consecuencia de la situación imperante”-PolíticaValdés, también precisó que sé que estamos en tiempos políticos importantes, el 2 de abril, se cierra la postulación para legisladores provinciales, consignando, que tanto él como el partido mantienen encuentros con sus pares de otras fuerzas políticas, y que se proyecta conformar una alianza muy amplia, entiendo la más amplia de la Provincia en este último tiempo, contemplando a un gran número de fuerzas políticas. También consignó que una vez oficializada las listas de candidatos, “vamos a incrementar los actos políticos, es decir a la recorrida de la trabajo por toda la provincia que estamos llevando adelante, vamos agregarle los actos políticos, oportunidad en que tememos que hacer conocer a la población que se decide, contarle que estamos haciendo, como trabajamos para mejorar la vida de los correntinos, porque de eso se trata, esto es lo que se define en cada contienda electoral”.