Pedro Cassani estuvo en la ciudad de Mercedes acompañados por otros dirigentes de ELI comprendidas en la zona sur de la provincia, en la conferencia explico algunos puntos para las elecciones.-

El lugar para brindar la conferencia fue en las instalaciones del Golf Club Mercedes Perucho decía: “Hoy ELI ha convocado a dirigentes de esta parte de la provincia desde Chavarría hasta Monte Caseros, la idea es intercambiar ideas con nuestros dirigentes en función a la convocatoria de elecciones que hizo el gobernador de la provincia para el día 2 de junio, donde además de elegir diputados y senadores en esa fecha hay 54 localidades que también han convocado para elecciones municipales.-

El día 2 de abril dentro de unos pocos días, vence el primer plazo del cronograma electoral que es las inscripciones de las alianzas tanto a nivel provincial como de todos los municipios donde vamos a votar en el mismo turno de las provinciales, lo que nos permite este tipo de reunión es que vamos a desarrollar luego de esta conferencia de prensa seguir de cerca y acompañar de cerca a nuestros dirigentes en cada lugar de la provincia sobre la conformación de las alianzas departamentales

Nosotros somos muy respetuoso de la construcción que se hace desde ECO y de la posibilidad de la incorporación de nuevas fuerzas políticas a la alianza gobernante nos parece sumamente auspicioso, parece importante que ECO siga ampliando su base de sustentación electoral, en ese sentido todos coincidimos que cuanto más partidos encontremos coincidencias en las cosas que tenemos que hacer por Corrientes y fundamentalmente del gobierno bienvenido sea y por supuesto esta cuestión de tantos partidos, que participamos de la alianza hay que plasmarla en grilla de candidatos, nosotros en ese sentido tenemos la tranquilidad de poder hablar de manera llana franca directa fundamentalmente con aquellos partidos y dirigentes que venimos transitando prácticamente desde el 2001, desde el 2001 hacia algunos partidos vinieron y se fueron otros están llegando seguramente en los próximos días para esta elección del 2 de junio, y nosotros en ese sentido no tenemos ningún tipo de críticas de cuestionamiento si nosotros entendemos que la cantidad de representantes en la grilla delas legislativas, por supuesto que esto fructifica a partir del dialogo a partir de tener argumento que sean solidos respetando por supuesto la legitimidad de toda la fuerza política que quiere tener representación legislativa.-

Nosotros venimos inaugurando sede partidarias desde el año pasado, los hormigueros como los llamamos, en este año y hace muy poco inauguramos en Esquina, Lavalle Santa Lucia, la última semana en Bella Bista, Salada, Santa Rosa Concepción y seguramente la próxima semana lo aremos en paso de los Libres.-

“Cuando nosotros inaugurados estas casa partidarias los hormigueros la idea es y lo decimos siempre es la de ratificar pertenencia, ratificar que los partidos políticos están llamados a cumplir un rol importante en la vida de la sociedad !



Una cas partidaria no significa solo un lugar donde no solamente se organizan actividades en función a una campaña política, si no es el lugar naturalmente donde cualquier segmento de la sociedad, cualquier ciudadano puede ir a plantear inquietudes sugerencias críticas, nosotros creemos firmemente en la democracia y la democracia sin duda alguna que la herramienta fundamental son los partidos.-

Cuando un partido político no tiene un lugar de visualización, la gente no sabe si debe ir a la casa del presidente del partido, si tiene que encontrarse en la calle, o cola del banco o del supermercado es como que los partidos políticos que son sin duda una herramienta fundamental para la democracia y así lo establece la constitución nacional y constitución provincial es esa la razón fundamental por la que nosotros nos preocupamos y ocupamos para tener casas partidarias en toda la provincia para que en definitiva se la cas ano solo de los dirigentes de ELI y de los adherentes a ELI si no que sea fundamentalmente para cualquier ciudadano pueda acercarse repito con sugerencias criticas incluso dijo Perucho Cassani.-