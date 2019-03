El gobernador Gustavo Valdés junto al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, inauguraron en la tarde de este martes un Núcleo de Integración y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) en el barrio Quilmes de la ciudad de Corrientes, donde funciona el comedor “Sagrada Familia”, que brinda el almuerzo y la merienda a 250 familias de la zona, y aprovecharon la oportunidad también para firmar el Convenio de adhesión al Programa Integral Hábitat, en el cual las partes se comprometieron a desarrollar acciones conjuntas para la implementación del mencionado plan.

En este marco, tanto el Mandatario provincial como el funcionario nacional coincidieron que a través de estas obras junto a otras acciones previstas en el Programa Hábitat “le estamos dando dignidad a los barrios”.

La obra de refacción de la instalación del Comedor- Merendero “Sagrada Familia” se ejecutó como parte del Plan Hábitat, que consta de una superficie cubierta de 213 metros cuadrados de 20 años de antigüedad y que se emplaza en un terreno de 350 metros cuadrados. El mismo, presenta un amplio Salón de Usos Múltiples (SUM) para el desarrollo de actividades tanto sociales como culturales.Los trabajos fueron las siguientes: mejoramiento y refacción de los sanitarios, cocina y depósito; mejoramiento del SUM, pórticos de acceso, pergolado exterior, pintura exterior e interior, iluminación general y puesta a punto, climatización del salón y carpinterías. Es un espacio que no solo brinda alimentos a 250 familias, sino también se les sirve la copa de leche a 150 niños que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.Por otra parte, se hizo entrega de los siguientes recursos materiales: 1 split frío- calor de 5500 frigorías, 1 impresora negro-color, 1 televisor LED, cinco estantes metálicos, 2 pizarras metálicas, 4 mesas plásticas, 1 mesa de reunión, 1 escritorio, 3 sillas, 10 cestos de basura, 1 cocina y 86 sillas plásticas.Al tomar la palabra, lo primero que remarcó Valdés fue la presencia de Frigerio “caminando los barrios que más necesitan” y señalando que “a través del Ministerio del Interior comenzamos a bajar programas para mejorar los barrios”.Luego mencionó también la presencia del intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, asegurando que “estamos trabajando juntos para mejorar la calidad de vida de los correntinos”. En este sentido, consideró que la obra que inauguraron en la ocasión, al igual que otra similar en el barrio Virgen de los Dolores, “le da dignidad a cada uno de los barrios a dónde implementamos estos programas”.En ese marco también incluyó “30 casa que están terminadas y estamos por hacer 30 casas más”. Y agregó que “además con el Intendente municipal comenzamos un plan muy ambicioso que tiene que ver con enripiar cerca de mil cuadras, comenzando a poner de nuevo en funcionamiento la maquinaria municipal, que la habían dejado destruida”.“El Municipio de la Capital estaba postrado y nos demoró un año poder hacer esté nuevamente equilibrada y a partir de este año, y durante los próximos tres, vamos a estar trabajando para llegar a cada uno de los vecinos, con asfalto, con cloacas, mejorando los servicios de agua, alumbrado público, y haciendo lo que los vecinos hicieron con nosotros: confiar en que sí se puede cambiar la ciudad de Corrientes”, sostuvo Valdés. El Gobernador aseguró luego que “podemos trabajar juntos, pensando en el vecino, aunque todavía tengamos dificultades cuando llueve, pero sabemos qué es lo que tenemos que hacer y por eso estamos haciendo las obras que veníamos prometiendo: la Municipalidad con algunas, como en la avenida Romero, nosotros con el Canal 5, trabajando en desagües y con otras obras que veníamos trabajando con el Ministerio del Interior”.Por ello, el Mandatario vaticinó que “cada vez que llueva, vamos a ir viendo como en la ciudad, paulatinamente, va a ir descendiendo la dificultad que veníamos teniendo antes”. No obstante, reconoció que “es un proceso que lleva mucho tiempo, trabajo y sacrificio, pero que lo tenemos que hacer juntos”.Es así que luego agradeció “al presidente de la Nación, Mauricio Macri, porque ha cumplido”, asegurando que “tenemos muchas obras que las estamos ejecutando a través del Ministerio del Interior, para que podamos tener mejor calidad de vida en la Capital y en otros puntos de la Provincia”. El Gobernador también aprovechó la oportunidad para recordar y agradecer por “el Convenio que firmamos hace poco también con el Ministerio del Interior, que tiene que ver con los desagües pluviales de Goya y la canalización para que bajemos el caudal de agua en La Palmira, una obra hídrica que estábamos esperando hace mucho tiempo”.Valdés concluyó agradeciendo “al Gobierno nacional” e instando a “que sigamos trabajando juntos, para seguir mejorando las posibilidades de la ciudad de Corrientes”.ConvenioEl Convenio marco de adhesión para la ejecución del Programa Integral Hábitat lo firmaron el gobernador Valdés y el ministro Frigerio, donde las partes se comprometieron a desarrollar acciones conjuntas y coordinadas para la implementación del Programa con el objetivo de garantizar el mejoramiento integral de hábitat de los hogares de familias residentes, poniendo énfasis en las zonas urbanas y precarias de Corrientes que prevé mejoras, regularización dominial, fortalecimiento y capacidad de gestión, gerencia y administración.Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hizo referencia al motivo de su visita: “Estas obras le están cambiando la vida a un barrio que necesitaba mucha presencia del Estado y que tienen la característica no menos de hacerse con transparencia, con un cuidado permanente de cada centavo de los contribuyentes que terminan en ladrillo, en un techo que le cambia la vida a los vecinos”. A su vez, ratificó que “el camino se hace por medio del trabajo mancomunado Nación, Provincia y municipio, donde todos tenemos la misma camiseta” e indicó que “los resultados se ven resolviendo muchos temas pendientes”.Contó que recorrió algunas obras en la ciudad y sostuvo “los avances en las obras de desagües pluviales que permitirán que la Capital deje de inundarse y así estamos tratando de cumplir los compromisos prometidos para cambiarle la vida a la gente”. De esta manera, Frigerio recalcó que “la obra pública dejo de ser sinónimo de corrupción para pasar a ser la concreción de sueños” y finalizó diciendo que “estas obras nos permite tener más fe de que este es el camino y que juntos vamos a cambiar la Argentina a pesar de los momentos difíciles”.Al tomar la palabra el intendente Eduardo Tassano, expresó que “estamos muy agradecidos porque mediante el trabajo del Gobierno provincial y el INVICO (Instituto de Vivienda de Corrientes) posibilitan este tipo de obras que hacen a la urbanización de Corrientes”. Asimismo resaltó que se encuentran en ejecución más de 25 obras con el apoyo del Estado correntino para el mejoramiento de calles, pavimentación, enripiado, cordón cuneta, y finalizó remarcando que “estamos trabajando para construir la Capital que todos soñamos”.