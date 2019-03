La actividad del legislador mercedeño Pepe Fernández Affur comenzó con la entrega de bicicletas en la escuela rural del paraje Tororatay a primera hora del día, posteriormente en la ciudad en el JIN N°48 entrego elementos solicitados además de dinero para la reparación de la heladera escolar para su reparación.-

El hombre que gestiona y logra ayudar y atender a instituciones y personas de nuestra ciudad, pudo concretar los elementos que oportunamente le fuera solicitado por las instituciones que este lunes recibieron de mano del diputado hormiga y su equipo los elementos solicitados.-

La actividad en dos turnos, durante la mañana el diputado visito el paraje Tororatay, el JIN N°48, jardín Luna de Papel, la escuela Arturo Illia y la escuela de barrio Pompeya conocida como la Lomita-

Por la tarde el equipo del diputado de la gente comenzó las actividades en el Niño Rhupá II, escuela N°85, merendero de barrio San Martin, escuela Normal a los alumnos de sexto año que fueron recibidos en el hormiguero de la calle Rivadavia, y para concluir con la agenda visito el domicilio de la familia Núñez en barrio Comunicaciones.-

El equipo de ELI Encuentro Liberal, el equipo del diputado Pepe Fernández Affur estuvo compuesto por, José Sánchez, el Dr. Ciriaco Acebedo, Dr. Víctor Duarte, Contadora Marisol Viviani.-

El diputado hormiga aseguro que mucho de los elementos entregados este lunes fueron entregados por el gobernador Valdés y la ministra de Educación y en representación de ellos se concretó la entrega de los elementos para las distintas instituciones.-

El diputado Pepe Fernández Affur agradeció al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés a la ministra de Educación Benítez y a lotería Correntina.-

También durante el desarrollo de la actividad de nuestro legislador hubo personas que además de saludarlo y darle afecto entregaron cartas y notas solicitando ayuda Pepe Fernández Affur al ser consultado por Patricia Ramírez dijo: “trato de cumplir con todos los pedidos aquellos a lo que no podre canalizarlo directamente digo que no” soy sincero y no me gusta mentir, pido que tengan paciencia que tarde o temprano la demanda se va a cumplir” se expresó muy satisfecho el legislador.-