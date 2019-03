El frente oficialista Encuentro por Corrientes (ECO) lanzó este viernes su campaña con miras a las elecciones del 2 de junio que renovará la Legislatura provincial, bajo la consigna de “no volver al pasado”.

El gobernador Gustavo Valdés encabezó así un acto con dirigentes de 26 partidos, marcando la necesidad de “ratificar el rumbo” para lograr el desarrollo y la modernización, mediante la industrialización y la conectividad, “con el acompañamiento de un Gobierno nacional que haga una férrea defensa del federalismo”.

Pasadas las 19, en el complejo de eventos ubicado sobre avenida Maipú 3840 de la ciudad de Corrientes y con salón repleto de militantes, ECO presentó sus ejes electorales y los 26 partidos que ya manifestaron su integración al frente oficial. Junto al mandatario provincial, estuvieron como principales referentes, el senador provincial y ex gobernador, Ricardo Colombi (UCR); el vicegobernador Gustavo Canteros (Proyecto Corrientes); el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani (Encuentro Liberal) y el senador nacional, Pedro Braillard Poccard (Partido Popular). En las primeras filas del colmado auditorio, estuvieron legisladores y funcionarios nacionales y provinciales e intendentes de 41 municipios.Primeramente, el consultor Andrés Rabossi explicó qué es la opinión pública, qué es una estrategia electoral y qué está pensando la gente en Corrientes. En este contexto, destacó que “Valdés tiene una imagen positiva muy alta”, que alcanza el 69 por ciento y que “si se consulta si votarían a un candidato del Gobernador, un 63 por ciento responde afirmativamente”.Luego, el dirigente radical mendocino, Raúl Baglini analizó el panorama electoral nacional, vaticinando que “lo más probable que ocurra es que se mantenga un escenario de altísima polarización”.Seguidamente, Colombi tomó la palabra y dijo que “en este puntapié inicial de la campaña tenemos que estar convencidos de que no queremos volver al pasado”, entendiendo que “para no ser Venezuela, tenemos que estar unidos como lo estamos en Corrientes” y sobre la alianza ECO+Cambiemos, sostuvo que “hoy tenemos que ratificar ese rumbo”.El ex gobernador destacó luego el “afianzamiento de las instituciones democráticas” que llevó adelante en la provincia, tras la intervención federal entre 1999 y 2001. “Hoy con Gustavo (Valdés) es tiempo de desarrollo”, continuó.Colombi valoró así que “este Gobierno nacional es el que decidió devolver a las provincias sus respectivos recursos, ese 15 por ciento que se quedaba en Anses”, planteando que “en estas elecciones debemos asegurar el rumbo definitivo de Corrientes para que siga creciendo y desarrollándose”.“Gustavo necesita del acompañamiento de la comunidad, el aporte de los legisladores para ese crecimiento que debe estar acompañado por un Gobierno nacional que haga una férrea defensa del federalismo”, sostuvo el legislador y titular del radicalismo provincial, además de sostener que “en las próximas elecciones nacionales, Corrientes debe aportar la mayor cantidad de legisladores que apoyen ese gobierno”.En tanto, Valdés señaló que “si las fuerzas políticas que hoy componemos este espacio político (ECO) comprendemos que el desafío es la construcción del futuro de Corrientes, vamos a estar encaminados a que esta alianza social y política que constituimos en el tiempo y que perdura, va a obtener la cantidad de diputados y senadores que necesitamos para para transformar la provincia”. Y destacó la gestión de su predecesor, afirmando que “hoy podemos exhibir solidez, siempre en las crisis éramos la primer provincia en caer y ahora somos una de las tres que más aumentó los sueldos”.“Pero tenemos potencial enorme en producción y tenemos que salir a buscar la inversión necesaria para el desarrollo, por eso estamos buscando crear puertos en Corrientes, para exportar nuestros productos al mundo”, resaltó luego.Asimismo, el mandatario provincial aseguró que “cambió el Gobierno nacional y cambió la situación de las rutas en Corrientes”, mencionando varias obras viales realizadas para luego anunciar la repavimentación de la ruta 126 por 3.200 millones de pesos. En este marco, también valoró los “mil kilómetros de caminos rurales que enripiamos en este año y medio, que se suman a los 1.600 hechos en la gestión de Ricardo (Colombi)”.Y agregó que “estamos haciendo nuevos parques industriales y vamos a invertir en software y fibra óptica, porque la modernización tiene que estar en nuestro lenguaje cotidiano, para conectar escuelas, municipios y hospitales”.Por otra parte, Valdés bregó por “más igualdad para las mujeres, incluir a los jóvenes y a la comunidad ‘lgbtiq’, a todos, porque las sociedades que comenzaron a discriminar a parte de su población terminaron en fracasos”. Y entendió que “únicamente incluyendo a todos vamos a salir adelante, pero estos beneficios que construimos con el esfuerzo y el sudor del correntinos tienen que estar distribuidos de manera más justa y equitativa, para que haya progreso para todos los correntinos”.PartidosEntre los partidos que se presentaron como parte de ECO en este lanzamiento para las elecciones del 2 de junio, estuvieron: Movimiento Siempre Corrientes; FORJA; Partido Federal; Demócrata Progresista; Acción por Corrientes; Unidos por Corrientes; Laborista Autónomo; Encuentro Liberal (ELI); Partido Fe; Unión Popular; Encuentro Correligionario; Cambio Austeridad y Progreso; Acción Popular de los Trabajadores; ARI; Partido Liberal; Partido Autonomista; Proyecto Corrientes; Pro; Partido Nuevo, Norte Grande; Partdo Popular; Unión Celeste y Blanco; Compromiso Correntino; Trabajo y Compromiso Ciudadano; UCR; Partido Conservador Popular.