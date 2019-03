Con el claro objetivo de promover la educación pública, gratuita y generar igualdad de oportunidades a través del conocimiento, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este miércoles dos nuevos edificios escolares en la zona rural de Itatí: uno en paraje La Palmira donde funciona la Escuela N° 70 y el Colegio Secundario; y otro en paraje Guayú, donde comparten espacio la Escuela Primaria N° 791 “Gendarmería Nacional” y la Extensión Áulica de la Escuela Normal “Dr. Pedro Bonastre”.

El respecto, el primer Mandatario remarcó que estas obras se hicieron con fondos provenientes de Nación, por lo que “debemos agradecer al presidente Mauricio Macri” y puso de manifiesto que este es el camino hacia una “construcción sin mezquindades, con aportes y trabajo conjunto entre Nación, Provincia y municipios”. En el primer lugar donde se cortó la cinta, en paraje La Palmira, Valdés aprovechó la oportunidad para agradecer una vez más el esfuerzo que hacen los docentes todos los días para construir la educación pública en Argentina y para que las clases se puedan iniciar sin inconvenientes. “Esa es la responsabilidad que debemos saludar, comprender y apoyar”, sostuvo.A la vez dejó en claro que no se trata solamente de quedarse en meras inauguraciones, sino que fue más allá al decir que “no debemos dejar solos a nuestros docentes, porque después de esta obra educativa, es fundamental que los padres se comprometan con la educación”. Y continuó: “La escuela no debe ser un lugar donde venimos a buscar a nuestros hijos, los retiramos y nos desentendemos de la educación, debemos acompañarlos, escucharlos, saber qué les pasa y comprender sus problemas”, acotó el titular del Ejecutivo provincial, para quién es fundamental “hablar y respetar al docente, al maestro, que está viendo cosas que nosotros no vemos como padres”.De esta manera, el Gobernador puso el acento en “apoyar la educación para conformar una comunidad en base a ella”, y añadió que “para eso es fundamental trabajar juntos: Estado, padres, maestros y alumnos”. Asimismo, refiriéndose a su gestión, resaltó que “nosotros somos fervientes admiradores de la educación pública como sistema, creemos en la igualdad de oportunidades”.Por otra parte, reiteró que “nos fijamos como meta del Gobierno de la provincia de Corrientes que a fin de año todos los colegios puedan tener la posibilidad de acceder a internet ya que ahí esta el 90% del conocimiento humano”. Y agregó que “a diferencia de los desafíos que proponía la educación a nuestros hijos en el pasado -en donde se repetía una lección-, hoy se basa en que el chico pueda buscar, comprender y pensar”, por lo tanto “debemos amoldarnos a los nuevos tiempos”.“Hoy hacemos inauguraciones en Itatí por 100 millones de pesos”Más tarde, ya en paraje Guayú, en la inauguración del otro edificio escolar, Gustavo Valdés aseveró que “tenemos una Provincia en orden, que a la vez conlleva una enorme responsabilidad de generar las condiciones para que Corrientes crezca en educación y salud”. Y volvió a ponderar la importancia de la educación diciendo que “a través de ella, los correntinos podemos ser lo que queramos”.Señaló que el Gobierno debe tomar decisiones visibles y otras intangibles: “Hoy hacemos inauguraciones en esta localidad por 100 millones de pesos en el campo”. “Estamos construyendo salas, hospitales, pero también apostamos al crecimiento de la producción”, dijo con tono firme y en ese sentido detalló que con el Fondo de Desarrollo Rural (FDR) “hicimos los 5 km de caminos y nos comprometimos a hacer el camino del atajo, con 8 km de ripio que hoy también inauguramos”.El Mandatario provincial expresó que “queremos que nuestros chicos tengan la posibilidad de estudiar, de progresar en la vida, elegir el camino de lo bueno”, sostuvo en otra parte de sus conceptos y enfatizó: “Quiero que todos los correntinos tengan igualdad de oportunidades y va a depender que nuestros hijos se eduquen de la mejor manera si cuentan con el acompañamiento de los padres”. A manera de cierre, consideró que la educación pública es “motor de crecimiento y desarrollo, y que la cultura y el conocimiento son la base para poder avanzar”.Detalles de obraLas obras de la Escuela 70 y del Colegio Secundario fueron ejecutadas por el Gobierno provincial a través de la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación.En lo que respecta al establecimiento escolar secundario, se construyó hall de acceso, sector de dirección, secretaría archivo, baños, sala de profesorado, preceptoría, centro de recursos multimediales y pedagógicos, salón de usos múltiples, cocinas con dependencias y sanitarios para el personal, sector de sanitarios para alumnos, docentes y personas con capacidades diferentes, expansión abierta del Salón de Usos Múltiples (SUM) y mástil, galería semicubierta, 6 aulas, taller de usos múltiples, torre con tanque de reserva, playón deportivo.En tanto que el sector de nivel inicial consta de hall de acceso semicubierto, sector de dirección, salón de usos múltiples, expansión abierta del SUM y mástil, cocina, 2 salas con núcleos sanitarios para alumnos, expansión abierta de salas, torre con tanque de reserva y otros.En ambas instituciones educativas, también se hizo entrega del mobiliario escolar, computadoras de escritorio para tareas administrativas, útiles escolares, guardapolvos, elementos deportivos, administrativos y materiales bibliográficos. Cabe destacar que además el Estado provincial puso en marcha en el nivel inicial de las Escuelas 791 y 70, el programa Mitaí Digital, entregando módulos que contienen tablets (TABIS Adaptados para los niños, con un cobertor de seguridad y aplicaciones educativas para aprender jugando) e incorporando tecnologías en los establecimientos escolares, permitiendo crear ambientes estimuladores para la construcción de conocimientos.Por su parte, el Instituto de Desarrollo Rural de Corrientes (IDERCOR) entregó kits de herramientas y semillas para proyectos de huerta orgánica, que aspira a promover la alimentación sana.