El principal referente de la línea interna Volver a Creer, que disputaba la conducción partidaria en las internas suspendidas del 31 de marzo por el Consejo Provincial, dio un duro pronóstico a la prensa respecto a las posibilidades del peronismo en las elecciones generales del 2 de junio.

¿Participará en alguna candidatura legislativa?

Estamos evaluando esa situación. Recibimos algunas propuestas concretas pero entendemos que no corresponde aceptarlas en estas circunstancias. Soy peronista de cuna y nunca quise participar en otra lista que no sea la N°2 del Partido Justicialista, creemos que integrar la nómina de otro partido significaría hacer el juego de aquellos que proscribieron al sello. Consideramos mejor esperar alguna otra oportunidad, cuando las reglas sean transparentes.¿Cuáles son las chances del PJ de hacer ahora una buena elección provincial?Las posibilidades disminuyeron dramáticamente. No podemos ser optimistas cuando muchos compañeros creyeron que se podía democratizar el partido, y después de tanto trabajo fueron borrados de un plumazo. Esta puja de intereses sectoriales y personales nos lleva al peor pronóstico de cara a las legislativas, porque el oficialismo jugará todo lo que tiene para incrementar sus representantes, achicando más aun la representación opositora. Sin embargo acá el gobierno provincial no tiene responsabilidad sobre lo que pasó en nuestro partido, hace lo que tiene que hacer para ganar las elecciones en forma contundente porque ve la posibilidad servida. Esa responsabilidad deberá ser afrontada por quienes tomaron la nefasta determinación de exponer el PJ a una nueva derrota.¿Cómo se sale de esa situación?Insistimos con nuestra prédica: debemos refundar el partido porque serán muy duros los resultados de este año, no sólo para los peronistas sino también para la ciudadanía que estará más expuesta al manejo sin controles por parte del gobierno. Debemos volver a las fuentes doctrinarias, debemos activar al partido en todos los lugares de una forma diferente y con más presencia, no quedar en las roscas chicas que terminan siendo fantasías para engañar a los afiliados. Más que nunca se necesitan gestos de grandeza.¿Cómo continúa la agenda de su agrupación interna?Seguimos trabajando internamente. En lo particular visitaré todas las localidades donde conformamos listas de candidatos para agradecerles personalmente el acompañamiento y ofrecer la colaboración que resulte necesaria. Queremos consolidar esos equipos de trabajo. Es necesario reflexionar sobre todos estos acontecimientos y prepararnos con mayor fortaleza, aprender de estas situaciones tristes, porque la pelea es despareja cuando la conducción favorece a los de siempre. Aun así, el espíritu de nuestra agrupación está intacto y consciente del rol que nos toca desempeñar en la construcción de un nuevo peronismo.