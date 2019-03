El Consejo Provincial del Partido Justicialista de Corrientes dejó sin efecto la convocatoria a elecciones para cargos partidarios, y abiertas para cargos electivos provinciales y municipales, convocadas para el 31 de marzo de 2019.

“Nosotros veníamos advirtiendo esta posibilidad y lamentablemente tuvimos razón en todo, porque tomaron el peor camino y tiraron por la borda el trabajo de miles de compañeros movilizados para democratizar el justicialismo, no tienen vergüenza”, expresó indignado a la prensa el máximo referente de la lista Volver a Creer.

A pesar de la oposición de varios oradores que solicitaron no avanzar con la medida por el riesgo de conceder ventajas al oficialismo gobernante, y resultar incoherentes con la decisión del Congreso Nacional del PJ realizado horas antes donde primó el espíritu de unidad, la votación que derribó el cronograma interno finalizó con 14 voluntades a favor, 3 en contra, y una abstención.“Ellos, los mismos de siempre, tendrán que hacerse cargo de esta situación y de las consecuencias que significará la ausencia del sello del Partido Justicialista en las elecciones provinciales. Tuvieron miedo a la decisión de los compañeros, guardaron las urnas como la Dictadura”, dijo Caran.“Nosotros seguiremos en la lucha para conseguir un mejor peronismo, uno que sea ganador y no funcional al oficialismo. Les pido a los compañeros que con mucho esfuerzo nos están acompañando en esta patriada no decaer, porque ahora tenemos el objetivo del 2 de junio, donde también estaremos presentes”.Según la decisión partidaria, cada corriente interna podrá acordar por su cuenta la manera de participar en las elecciones generales decretadas por el Gobernador para el día 2 de junio con libre utilización de la simbología partidaria.“Seguimos de pie porque creemos en la construcción de un nuevo tiempo peronista, buscamos una conducción eficiente que nos lleve a terminar con tantas desilusiones. Vamos a redoblar esfuerzos para nuestro equipo en forma óptima a las elecciones provinciales”, finalizó.