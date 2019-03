En el marco de la apertura de las actividades escolares 2019, el mandatario provincial inauguró este miércoles el flamante edificio de la Escuela Secundaria del Barrio 100 viviendas, en el sur de la segunda ciudad. Durante el acto, el jefe de estado correntino adelantó que desde la Provincia se afianzará el plan alimentario en el establecimiento, como así también el servicio de limpieza en “la mayoría de los colegios”.

Continuando con la jornada iniciada en la ciudad de Santa Lucía, Gustavo Valdés abrió el ciclo lectivo 2019 en la Escuela Secundaria del sur de la segunda ciudad, estrenando la nueva infraestructura. Allí, estuvo acompañado por el vicegobernador Gustavo Canteros; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; la ministra de Educación, Susana Benítez; la directora de Enseñanza Media, Práxedes López y la titular de la institución, Laura Escobar.



También acompañaron a las mencionadas autoridades, los ministros de Seguridad, Juan José López Desimoni; de la Secretaría General de la Provincia, Juan Carlos Álvarez; de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini y de Salud, Ricardo Cardozo, junto a legisladores provinciales y nacionales.



Al iniciar la ceremonia, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, acompañadas por la banda militar Puerto Argentino. Momento seguido, las flamantes instalaciones fueron bendecidas bajo la imagen del Cura Brochero por el padre Juan Carlos López.



La Obra



El edificio concretado a través de la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, cuenta con seis aulas, núcleo sanitario para alumnos, dirección, preceptoría, secretaría, baño docente y office, cocina, depósito, salón de usos múltiples, sala de profesores y playón deportivo.



Conceptos del gobernador Valdés



En la apertura de un nuevo ciclo escolar el gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, al comenzar con su discurso indicó que “queríamos estar en el Litoral de la provincia inaugurando una nueva escuela, que es un orgullo”.



“La misma es producto del esfuerzo y la visión de la Presidencia de la Nación, que puso lo recursos para hacerla”, consideró el mandatario y añadió que “también es parte de lo que venimos haciendo desde el gobierno de la Provincia a través el Ministerio de Educación”.



El gobernador recordó que en Argentina las escuelas públicas fueron creadas hace más de 100 años, y en este sentido destacó que “el año pasado acompañamos a más de 100 instituciones que cumplieron 100 años, y en este 2019 habrán más establecimientos que se convertirán en centenarias”.



En este sentido, el mandatario remarcó que: “En cien años existe un total de 200 establecimientos educativos que reflejan que la educación pública, mediante el gobierno, busca la igual de oportunidades”.



“Imagínense en Corrientes, en dos en años, 200 establecimientos educativos que son el producto de apostar a la escuela pública como necesaria para generar la igualdad de oportunidades para todos”, dijo en otro tramo de sus conceptos.



Por otra parte, el titular del Ejecutivo resaltó el esfuerzo que viene haciendo la provincia de Corrientes para arrancar normalmente el ciclo lectivo, aclarando que no se trata solamente de construir escuelas ya que la educación pública se basa en el “esfuerzo de los docentes”.Por su parte, no olvidó mencionar que es hijo de docentes: “mi madre es docente y mis dos abuelas también lo fueron “, afirmó y puso de relieve que esta inauguración es un “homenaje al esfuerzo que hacen”.



Luego, el gobernador fue claro al ponderar el esfuerzo y sacrificio de todos los docentes que asisten a dar clases, aún sabiendo que “existen penurias y que hubieron momentos mejores y peores y los destinatarios son todos los alumnos que reciben educación pública y gratuita”.



“Esta igualdad de oportunidades es la que nos permite saber que el esfuerzo y el conocimiento tienen que estar basados en la posibilidad económica de cada familia, ese no es el modelo que seguimos porque verdaderamente apostamos a la igualdad de oportunidades”, manifestó con énfasis y enseguida resaltó que en virtud de ello, “decidimos aumentar el sueldo de bolsillo de los docentes en un 20% en este período y nos comprometemos en seguir aumentando los sueldos”.



En el transcurso del acto, Valdés también agradeció la excelente predisposición de los gremios docentes que acompañan el esfuerzo del gobierno provincial.



“El año pasado fuimos una de las provincias que más subimos los sueldos en la administración pública y este año también queremos compensar a todos los padres que se esfuerzan para mandar a sus chicos al colegio y a los empleados del estado, por lo cual vamos a incrementar la ayuda escolar de 1.100 a 2.100 pesos por cada hijo en edad escolar”, precisó el gobernador, ante el cerrado aplauso de los presentes.



Para el titular del Ejecutivo provincial, “para lograr la construcción de una verdadera educación pública se precisa del compromiso con la igualdad alimentaria, por lo cual y mediante un exitoso Programa, el gobierno de Corrientes brinda refrigerio y almuerzo diario a alrededor de 300 mil chicos en las escuelas”. Y mencionando a la escuela inaugurada hoy en Goya, aseguró que la misma “no va a estar ajena a ese beneficio y los módulos alimentarios también van a estar llegando al establecimiento”.



“La igualdad educativa debe estar acompañada de la alimentaria y esto lo hacemos con el esfuerzo de miles de correntinos que creen que la educación pública es posible y apuntar a una sociedad más justa”, añadió Valdés, para cerrar al inaugurar el ciclo lectivo con estas palabras: “seguiremos apostando a la educación pública y gratuita para todos los correntinos”.



Servicio de limpieza



“Hay escuelas que actualmente no cuentan con servicio de limpieza, vamos a hacer un esfuerzo este año para que lo tengan al menos tres veces por semana”, declaró el gobernador, asegurando mejores condiciones para los establecimientos educativos.



Obras de pavimentación



Luego se refirió al plan de licitación que lleva a cabo el Gobierno para pavimentar noventa cuadras en la localidad, con una inversión aproximada de cincuenta millones de pesos. “En poco tiempo vamos a comenzar las obras sobre Avenida Rolón y aparte queremos que el pavimento llegue a esta escuela”, expresó Valdés.