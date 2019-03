El mandatario provincial Gustavo Valdés, inauguró el ciclo lectivo del presente año desde Villa Córdoba Santa Lucia, ocasión en que además dejó habilitado el nuevo edificio de la Escuela Secundaria del lugar que compartirá edificio con la Primaria 509, lo hizo acompañado por la ministro de Educación Susana Benítez, el jefe comunal de Santa Lucía José Sananez, autoridades de los establecimientos escolares, del ministerio de Educación, la comunidad de alumnos y cuerpo docente, que junto a los abanderados de las escuelas de la zona, colmaron el salón de actos de la flamante institución educativa.

El mandatario hizo un reconocimiento a los docentes de toda la provincia, por el compromiso de iniciar las clases en la fecha, a la que vez que sostuvo que la misión del Gobierno es “generar las mejores oportunidades, para aquel que entra al sistema con “chupete”, -haciendo alusión a niños en esa condición que ocupaban un espacio entre los asistentes al acto-, hasta el que sale con pantalones largos, después de cumplir todas las etapas del proceso educativo y lo hace en condiciones de afrontar los desafíos que la vida le impone”.

Las colmadas instalaciones de la nueva y moderna escuela de Villa Córdoba, Santa Lucia fue el escenario elegido por el Gobierno Provincial, para poner en marcha el ciclo lectivo 2019, oportunidad en que además se dejaron habilitadas las modernas y flamantes instalaciones que albergará a los alumnos de la primaria y secundaria respectivamente.Gobernador ValdésTras saludar a cada uno de los sectores presentes en el acto, el gobernador Gustavo Valdés al hacer uso de la palabra expresó de manera espontánea: “a ver ese niño con chupete, venga acérquese, -le dijo a la maestra- y tras saludarlo afectuosamente manifestó, ese el significado de cada inicio de clase, la responsabilidad, que asumimos, el compromiso de brindarle atención, contención, transmitirles enseñanzas, valores, a cada habitante, desde que entra el sistema con chupete, como el caso de estos niños, hasta aquel que tras cumplir todo el ciclo educativo, sale de la secundaria ya con pantalones largos, en condiciones de hacer frente a los desafíos de la vida, ese el significado de esto, es el compromiso, que trae consigo cada inicio del ciclo lectivo”Agregando, asimismo: “y sobre todo en un país que se fundó y creció alrededor de la escuela Pública, en el que hoy tenemos que asumir más responsabilidades, como es de construir las salas de cuatro años y comenzar a plantearnos también las de tres, que ahora ya forman parte de las exigencias del sistema educativo. Estos nuevos edificios, nuevas escuelas, como lo han manifestado los que me precedieron en el uso de la palabra, son extraordinarios, generan acontecimientos únicos que quedarán en la historia de cada comunidad, eso está muy bien, pero la obligación del Gobierno, va más allá y eso es lo que queremos transmitir, que hay un compromiso con la ciudadanía que se traduce en generar las mejores condiciones desde la Educación Pública”.Reconocimiento a los docentes: El mandatario por otra parte le dedicó un tramo de su alocución a los docentes: “quiero destacar el acompañamiento de los docentes, no en un día, sino de todos los días, por el esfuerzo, el sacrificio, mi madres es Docente, mi hermana maestra de Jardín, conozco la realidad, que muchas veces ponen recursos de sus bolsillos para cumplir con sus tarea de enseñar y que los alumnos tengan lo que necesitan, por eso quiero brindar un claro reconocimiento a los docentes de toda la provincia, sobre ellos cae gran parte de la responsabilidad de hacer que cada vez sea más eficiente la educación pública y que de manera gratuita llega a los correntinos, para darles una mejor oportunidad de vida en los tiempos que corren”.Agregando: “por eso hemos estructurado un buen sistema de retribución, pero también pensamos en las familias, que hacen un esfuerzo para enviar a su hijos a les escuelas, en estos tiempos de inflación y de aumento de precios, y por eso en pocos días vamos a anunciar las mejoras para todos los sectores, pero hoy les puedo comunicar que vamos a pagar la semana venidera la Ayuda Escolar, y que la misma tendrá un incremento de casi el cien por ciento, irá de 1100 a 2100, y queremos que los tengan ahora que ya están los chicos ingresando a las escuelas”.Finalmente, el Gobernador expresó: “el mundo cambia velozmente, ningún chico debe temerle a la tecnología, deben saber buscar, comprender, y aprender a pensar, ese es el gran desafío del presente, y también el estado debe pensar integralmente esta cuestión de la Educación, que no está desligada de la alimentación, por eso hoy estamos trabajando en brindar asistencia alimentaria desde el sistema Educativo a más de tres cientos mil chicos”.