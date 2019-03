Sr. Presidente de la Asamblea Legislativa, Dr. Gustavo Canteros

Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Pedro CassaniSres. y Sras. Legisladores Provinciales y NacionalesSr. Intendente Municipal de la Ciudad de CorrientesSres. y Sras. Intendentes de ciudades vecinasSres. Ex GobernadoresSres. y Sras. Ministros del Poder Ejecutivo e integrantes del Poder JudicialSr. Arzobispo de la Arquidiócesis de Corrientes y autoridades religiosas de los distintos credosSres. Jefes de las Fuerzas de SeguridadAutoridades presentes

Correntinas y correntinos

Es mi obligación, y mi compromiso, en la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura provincial, dar cuenta de lo realizado en el año que pasó y repasar los principales desafíos que nos proponemos afrontar desde el Gobierno Provincial en los próximos 12 meses. De igual modo, voy a solicitar la colaboración de este cuerpo para que estas iniciativas puedan llevarse a buen puerto.

Pero antes, me gustaría detenerme unos minutos para que todos podamos compartir cuál es el Norte que guía esta gestión.

Hay una frase que lo sintetiza muy bien y por eso la hemos elegido como estandarte: CORRIENTES SOMOS TODOS.

Corrientes somos todos para afrontar los desafíos y también debemos ser todos para disfrutar de los beneficios.

Es una idea simple, basada en postulados políticos, filosóficos y religiosos, que la mayoría de los correntinos compartimos.

La idea del esfuerzo mancomunado y la justicia social, está en la tradición judeo-cristiana, en el pensamiento social demócrata en el que abreva el radicalismo, en la doctrina del justicialismo, del autonomismo, de los liberales, de la mayoría de los partidos políticos y en el pensamiento humanista en general.

En definitiva, es lo que propone nuestra Constitución Nacional cuando en el Preámbulo hace mención a “promover el bienestar general”.

Seguramente nadie va a discutir la idea de que un país o una provincia se construyen sumando esfuerzos y que todos sus ciudadanos tienen derecho a progresar.

El tema es cómo lo hacemos.

Ya lo enunciamos el año pasado. Nos hemos planteado tres ejes de trabajo: Desarrollo, Modernización e Inclusión Social.

Nosotros no renegamos de la asistencia social. ¿Cómo podríamos renegar si hay tanta gente que necesita una ayuda para poder vivir? Pero sabemos que esa no es la solución. Que lo que debemos hacer es generar condiciones para que florezca el trabajo, para que todos y cada uno de los correntinos puedan ganarse la vida con el sudor de su frente y el esfuerzo propio:

• Y tiene que ser una vida digna.

• Una vida que de oportunidades.

• Que brinde acceso a una educación de calidad que nos permita crecer y progresar como personas, pero también como sociedad.

• Que podamos atender nuestra salud.

• Que podamos acceder a los beneficios de la modernidad a través de los servicios de agua potable, cloacas, energía y comunicaciones.

• Que nos permita disfrutar de la cultura, de nuestra cultura, tan rica y tan diversa.

• Que nos de la posibilidad de aportar desde Corrientes y su millón cien mil habitantes, al engrandecimiento de la Argentina toda. Como hicimos históricamente los correntinos, desde la época del General San Martín, pasando por los héroes de Malvinas, hasta el esfuerzo que hacemos todos y cada uno de nosotros todos los días.

Para hacer posible el desarrollo, tenemos que generar las condiciones para que nuestros emprendedores y los de otras latitudes, quieran invertir en nuestra tierra.

Y generar condiciones significa muchas cosas.

• Significa, por ejemplo, ofrecer seguridad jurídica. Y en Corrientes funcionan a pleno los tres poderes del Estado.

• Ofrecer previsibilidad fiscal. Y tenemos finanzas ordenadas desde hace muchos años, que seguimos fortaleciendo.

• Disponer de recursos humanos formados. Y para eso creamos una amplia red de educación terciaria y superior, que ofrece una gran variedad de carreras.

• También tenemos la Universidad Nacional del Nordeste que produce conocimiento y forma excelentes profesionales, como lo hacen las universidades privadas que complementan y amplían la oferta educativa.

Pero para generar trabajo también se necesita una infraestructura que permita producir y transportar la producción:

• Energía eléctrica y gas natural

• Rutas y autopistas seguras

• Puentes

• Parques industriales

• Puertos como los que estamos desarrollando en Lavalle e Itá Ibaté o los que estamos proyectando en Ituzaingó y El Sombrero

• Aeropuertos como los que necesitamos en Paso de los Libres y otras ciudades

• Caminos rurales

• Comunicaciones, internet de alta velocidad para conectarnos con el mundo…

Y eso mismo se entremezcla y fusiona con otro de los ejes de gestión: la modernidad.

Las redes de fibra óptica, la creación de la SAPEM destinada a mejorar la conectividad en todo el territorio, la construcción de espacios de trabajo de calidad, la informatización del Estado… todo eso forma parte del proceso de modernización.

Porque modernizar no es solamente comprar computadoras. Modernizar es, sobre todo, formar recursos humanos capaces de usar la tecnología, de programar, de usar esos conocimientos para agregar valor a la cadena productiva, de ser parte de la industria de servicios informáticos que la Argentina exporta incluso por cifras mayores que lo que exporta la industria automotriz, por ejemplo.

Quiero destacar también que dimos otro paso importante: ya obtuvimos la autorización del ENACOM para comercializar tecnología.

Modernizar es repensar la educación; modernizar es brindarle herramientas tecnológicas a la policía y a la justicia para que puedan ofrecer seguridad; modernizar es lo que hace todos los días ese orgullo de los correntinos que es el Instituto de Cardiología; modernizar es invertir en esa otra institución médica fundamental como es el Hospital Escuela, modernizar es mejorar la infraestructura deportiva para que más chicos crezcan sanos, fuertes y alejados de los peligros de la calle.

Modernizar es fortalecer, entre otras, la industria del turismo mediante el aprovechamiento de nuestras potencialidades: el chamamé, el carnaval, los ríos, la gastronomía y muy especialmente nuestro Iberá.

El tercer eje del que les quiero hablar es el de la inclusión.

Es un imperativo ético de todo gobernante procurar el bienestar de su pueblo. Yo lo entiendo así. Vivimos en un país que tiene altos niveles de pobreza y tenemos mucho por hacer para que nuestra gente viva mejor.

Incluir tiene varios ejes. El fundamental es educar. No hay una forma más efectiva de incluir que garantizar una educación de calidad, una educación que abra puertas y brinde oportunidades.

Pero tenemos cosas aun más básicas y elementales para hacer y las estamos haciendo. No hay educación sin niños bien alimentados, por eso sostenemos el Plan Alimentario Corrientes, una enorme inversión en futuro.

Trabajamos para desterrar la desnutrición. Para que la alimentación de nuestros chicos sea cada día mejor, más sana, para que incorporen el hábito de una alimentación saludable que nos permita, por ejemplo, combatir el flagelo de la obesidad infantil. Eso es incluir de verdad: alimentar y alimentar bien.

Incluir, como dijimos, también es contribuir con los municipios de toda la Provincia para llevar más infraestructura a los vecinos: calles transitables, barrios que no se inunden, mejores servicios de agua potable, cloacas, energía y comunicaciones. Incluir es iluminar la vía pública para que se pueda circular sin miedo. Es llevar la atención primaria más cerca de los vecinos. Es lograr que todos tengan sus documentos para que puedan acceder a sus derechos (votar, anotarse en una escuela, solicitar un plan social). Incluir es hacer que todos puedan comprar los medicamentos que necesitan. Incluir es tener acceso a la cultura, al esparcimiento y el deporte…

También es fundamental incluir a los jóvenes.

Incluirlos para que estudien; incluirlos para que contribuyan al desarrollo de Corrientes; incluirlos para que accedan al deporte y la cultura; incluirlos para alejarlos de las drogas.

E incluirlos para que puedan elegir a sus representantes. ¿Cuál es la lógica por la cual un joven a partir de los 16 años puede elegir al Presidente de la Nación, a los Diputados y Senadores Nacionales y no puede votar al intendente o al concejal de su pueblo con el que seguramente tiene una relación de cercanía mucho mayor?

Es una cuestión de coherencia.

Incluir es buscar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, por eso mandamos la ley de Paridad de Género a la legislatura. Las mujeres son más de la mitad de la población, sin embargo, están sub-representadas en la política, en el mundo del trabajo, ganan menos por igual tarea, acceden menos a los lugares de conducción…

Crecer como sociedad implica incluir a las mujeres, pero incluirlas de verdad.

Incluir es erradicar la violencia de género, porque no hay nada más cobarde en un hombre que violentar a las mujeres. La sociedad está cambiando en el mundo. El abuso y la violencia ya no van a quedar impunes y ese cambio llegó también a la Argentina y Corrientes no puede estar ajena.

Tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que hacerlo juntos.

Pero hoy, el principal desafío inclusivo que tenemos por delante es el trabajo. Acceder al trabajo es incluir de verdad.

Estoy hablando de acceder al trabajo digno, de calidad, en blanco, con todos los derechos. El que requiere esfuerzo, pero también el que da orgullo. Y eso nos lleva nuevamente a la complementariedad: sector privado / sector público.

El Estado tiene que generar las condiciones y promover la inversión y el sector privado tiene que detectar las oportunidades e invertir.

Y en ese sentido, tenemos que ser atractivos, confiables, serios, y tenemos que seducir. No nos olvidemos que competimos con todo el mundo.

Como vemos, y como se dijo tantas veces: todo tiene que ver con todo. Desarrollo, modernización e inclusión, son distintos aspectos de una misma cuestión: cumplir con el mandato de procurar una vida mejor para los ciudadanos. Ese es el Norte, el resto son medidas instrumentales para alcanzar esos objetivos.

Pero hablemos de eso: de lo que hicimos y de lo que vamos a hacer.

Por lo dicho anteriormente, quiero empezar a reseñar lo realizado por los programas sociales, especialmente por la Educación.

Para que se comprendan la magnitud y la complejidad del tema, en la actualidad el sistema educativo de Corrientes alberga 390.000 alumnos y 32.000 docentes en algo más de 1500 escuelas.

Uno de los logros del primer año de esta gestión, no es novedoso, pero es fundamental: en Corrientes una vez más superamos la meta de los 180 días de clases.

Pudimos hacerlo porque disfrutamos de paz social, porque invertimos en salarios, porque contamos con una mayoría de gremios razonables que entienden las dificultades y ponen lo mejor de si para no perjudicar a los estudiantes, y con docentes, padres y alumnos comprometidos con la educación.

• También, le quiero agradecer muy especialmente a este cuerpo, porque durante el año que pasó sancionaron la primera Ley de Educación Provincial, un instrumento fundamental que va a regir la actividad por muchos años.

• Brindamos 150.000 capacitaciones mediante cursos, jornadas, ateneos y congresos. La tecnología avanza, los contenidos se modifican y es muy importante que nuestros docentes se mantengan en forma.

• Pusimos énfasis en la formación de jóvenes y adultos que no habían podido completar sus estudios: 1476 graduados en Yo sí puedo; 1600 alumnos en terminalidad primaria, 9323 alumnos en terminalidad secundaria y 100 docentes cursantes de la especialización en formación de adultos.

• También avanzamos en la educación de personas privadas de la libertad, para que cuando cumplan sus penas, sean mejores personas, tengan más oportunidades y no vuelvan a reincidir: tenemos 13 centros con 60 alumnos de educación primaria y 813 estudiantes secundarios.

• Y como la calidad importa y mucho, tomamos las evaluaciones como diagnósticos para mejorar. Por eso, participamos de las pruebas nacionales Aprender y Enseñar e Internacionales PISA Y ERCE.

• Y desde el Ministerio de Educación nos hacemos cargo de las problemáticas sociales impulsando la ESI – Educación Sexual Integral; los programas de prevención de adicciones; y la difusión de los derechos de la niñez y adolescencia.

• Tenemos 14.000 alumnos incorporados a la educación secundaria rural con proyectos interdisciplinarios.

• Avanzamos mucho en Conectividad e Innovación. Conectamos a Internet el 25% de las escuelas rurales y vamos a intensificar ese proceso para completarlo durante este año. Entregamos equipamiento informático. Impulsamos la enseñanza de programación y robótica. Produjimos contenidos digitales para nuestros estudiantes. E instrumentamos la inscripción online en distintas carreras de los institutos superiores.

• En materia de infraestructura, tenemos en marcha 78 obras de ampliación, refacción y nuevos establecimientos: 34 ya están terminadas. Estas obras beneficiarán a 45.000 alumnos.

Para este año nos proponemos darles continuidad a todos estos objetivos, pero voy a destacar dos metas:

• Una, como dije, es lograr la conectividad del 100% de las escuelas.

• La otra es instrumentar los concursos de docentes y directivos en todos los niveles.

Y para cerrar el tema de la educación quiero señalar que un requisito básico para poder estudiar y aprender es contar con chicos bien alimentados, que desarrollen al máximo sus potencialidades. Por eso, a través del Plan Alimentario Corrientes universalizamos el sistema de almuerzos y refrigerios que reciben más de 300.000 alumnos todos los días, algo así como el 86% de los chicos y muchachos que estudian en el sistema público.

Hablemos de Salud. Voy a mencionar muchos logros, pero quiero empezar por dos indicadores, son cifras que nos marcan que vamos por un buen camino.

• El primero tiene que ver con la Mortalidad Infantil que cae año tras año desde 2014 cuando era del 15,9 a 2018 donde fue del 11,6. En 5 años la Mortalidad Infantil se redujo un tercio. ¿Alcanza? No. Pero es la prueba de que estamos haciendo las cosas bien.

• La otra cifra se refiere a otro tema muy doloroso: el embarazo adolescente. Porque el embarazo adolescente afecta mayormente a los sectores más postergados de la población, donde hay más desinformación y más abuso. Bueno, el embarazo adolescente también bajó del 21% al 18%. Estamos por debajo del promedio nacional.

• Aunque se redujo un 15%, aún sigue siendo muy alto si nos comparamos con las cifras de los países desarrollados.

Veamos algunas otras cifras, una que habla de solidaridad e inclusión. Ya hay habilitadas 35.000 Tarjetas Mbareté y 4500 Tarjetas Mbareté Mamá, que permiten el acceso a medicamentos con descuentos a casi 40.000 correntinos.

Y otras cifras, que tienen que ver con solidaridad, pero sobre todo con calidad, con excelencia: a través del Cucaicor realizamos 5 trasplantes cardíacos, 10 de corneas y 18 renales. Muy pocas provincias pueden realizar trasplantes. Corrientes es una de ellas.

Otra gran noticia: Corrientes obtuvo el Certificado Internacional de Provincia Libre de Chagas.

También alcanzamos el segundo lugar a nivel nacional en porcentaje de la población vacunada en Sarampión-Rubeola, con el 98% de personas vacunadas.

Avanzamos mucho en la descentralización del diagnóstico y tratamiento de HIV y Hepatitis Virales. Eso significa una gran comodidad para los pacientes que ya no tienen que trasladarse para recibir atención.

Con respecto al Centro de Oncología Anna Rocca de Bonatti en Curuzú, seguimos avanzando a gran ritmo. La Provincia cumplió con todos sus compromisos, lo que incluye el equipamiento del quirófano del Hospital Irastroza y la redacción de las Normas Reglamentarias en conjunto con la Fiscalía de Estado y esperamos inaugurarlo muy pronto.

Hemos realizado un sinceramiento fiscal de los ingresos de los profesionales médicos que ahora se ven reflejados en los recibos de sueldo.

Estamos implementando la Cobertura Universal de Salud (CUS) y el Programa Cuidate Chamigo para prevenir, atender y monitorear enfermedades crónicas.

Durante el año que pasó invertimos 200 millones en equipamiento y otros 230 millones en obras de infraestructura: 80 millones en obras ya ejecutadas; 20 en obras terminadas y pendientes de inauguración; 130 en obras en ejecución a inaugurar este año. Y tenemos proyectado invertir este año otros 1000 millones destinados a mantener y ampliar la infraestructura de los hospitales de la Provincia.

Los principales desafíos del área para este año que quiero mencionar son:

• Sostener la reducción de 1 punto anual de la mortalidad infantil.

• Reducir otro 2% el embarazo adolescente.

• Aumentar 30% la captación de pacientes con patologías crónicas no transmisibles.

• Invertir más de 1000 millones en infraestructura.

• Incentivar la donación de órganos destinados a trasplantes.

• Aumentar la complejidad de los hospitales zonales.

• Incentivar la incorporación de especialistas en hospitales del interior.

• Intensificar las campañas de vacunación hasta alcanzar parámetros del 90-95 %

• Implementar la Historia Clínica Digital.

• Mejorar el alcance de la Tarjeta Mbareté.

Uno de los grupos sociales que más nos ocupa es el de la Tercera Edad. Es muy importante destacar que en Corrientes cumplimos con el objetivo de que los jubilados y pensionados del Estado Provincial cobren el 82% móvil y que sus ingresos se ajusten en igual medida que los sectores activos.

Pero como sabemos que los jubilados son un sector vulnerable, procuramos complementar sus haberes con la entrega de anteojos, prótesis dentales y actividades recreativas y sociales que venimos desarrollando con 25 clubes de adultos mayores de toda la provincia.

A través del IPS también obtuvimos beneficios adicionales como un descuento del 30% en los pasajes de cabotaje de Aerolíneas Argentinas. Mediante las oficinas móviles facilitamos los trámites de 15.000 jubilados de toda la provincia. En 2018 pudieron finalizar sus trámites jubilatorios 7000 nuevos beneficiarios. Y mediante un acuerdo con Nación, los jubilados y pensionados pueden registrar sus tarjetas SUBE y acceder a tarifas de transporte subsidiadas con descuentos de hasta el 55%.

El desafío más interesante que tenemos por delante es completar la informatización de los trámites para que los mismos puedan impactar de forma inmediata, eliminando demoras y burocracia.

Otra herramienta fundamental de nuestro programa de salud es el IOSCOR que atiende a un universo de 169.000 afiliados.

Como todos saben, estamos construyendo el edificio más moderno de Corrientes, un edificio inteligente, ambientalmente sustentable, que va a albergar a tres instituciones fundamentales: el Banco de Corrientes, el IPS y el IOSCOR.

Y quiero anunciarles que hemos decidido ampliar el proyecto para que pueda recibir también a la Inspección General de Personas Jurídicas, el Registro de la Propiedad Inmueble, y la Dirección Provincial de Catastro.

Eso va a implicar un enorme salto de calidad en las condiciones de trabajo de sus empleados y en la atención de sus afiliados, y una descentralización administrativa que permitirá descomprimir el casco céntrico.

Las prestaciones de salud son cada día más gravosas, no solamente por efecto de la inflación, sino también porque el avance tecnológico da lugar a la aparición de nuevos estudios.

Como el rol del IOSCOR es un rol social, estamos enfocados en permitir que nuestros afiliados tengan acceso a la tecnología que puede ayudar al diagnóstico precoz de enfermedades y a su tratamiento. Para eso estamos haciendo acuerdos con instituciones privadas y públicas para realizar la compra adelantada de prestaciones y ayudarlos de ese modo a incorporar la tecnología que nuestros pacientes necesitan.

Como bien dice el dicho, que es mejor prevenir que curar, el IOSCOR ha salido a recorrer la Provincia con especialistas para detectar y tratar enfermedades. En ese sentido hemos llegado a 38 municipios. Implementamos el Plan Mujer, campañas preventivas de Cáncer Ginecológico, de impulso a la Lactancia Materna, una campaña de Enfermedades Cardiovasculares y Diabetes, campañas Oftalmológicas…

Y cuando la complejidad impide el tratamiento en el lugar de residencia del paciente, el IOSCOR se ocupa del traslado terrestre o aéreo. Sólo en 2018 se derivaron 878 pacientes a distintos centros de salud.

Ahora quiero referirme a un tema que es de interés de muchas familias: la Vivienda. Sabemos que tenemos un gran déficit y estamos empeñados en avanzar con mayor impulso.

El año pasado adjudicamos por sorteo público los futuros hogares de 1140 familias.

Además, mediante distintos programas, beneficiamos a 5000 familias que viven en asentamientos.

Y gestionamos los títulos de propiedad de las viviendas asignadas a otras 1000 familias.

Asimismo, estamos comenzando la construcción de viviendas de madera en el interior de la Provincia porque es importante que aprovechemos nuestro potencial forestal y apliquemos nuestra madera en las obras que llevemos adelante.

También vamos a promover convenios con los municipios para construir viviendas sociales. Serán más viviendas a más bajo costo.

Pero no sólo hacemos viviendas desde el INVICO, también construimos, por ejemplo, 6 escuelas nuevas y realizamos mejoras en hospitales, clubes, SUMs, bibliotecas, museos e incluso obras de pavimentación.

Y hoy les quiero anunciar que durante este año nos proponemos crear un Fondo Fiduciario específico para vivienda. Es una herramienta estratégica para el sector de la construcción y para que más familias puedan acceder a la casa propia.

Hablábamos hace unos minutos de la importancia de la inclusión social y quiero retomar el tema y hacer referencia a un programa no tan conocido en materia de diversidad y género, en el que venimos trabajando.

La comunidad LGBTQ está expuesta a condiciones de vida complejas, víctimas de discriminación, con expectativas de vida mucho más bajas que el resto de la población, por eso venimos trabajando con políticas sanitarias que incluyen entrega de medicamentos, análisis de HIV, planes alimentarios, educativos, recreativos, deportivos y culturales.

Trabajamos para garantizar sus derechos, combatir la discriminación y buscar una salida laboral que les permita acceder a una vida mejor.

En todas estas iniciativas de integración juega un rol fundamental el programa Tekové Potí que sigue creciendo en toda la provincia, con la participación de miles de personas, siempre con el acento puesto en los sectores más vulnerables.

No quiero dejar de destacar que a fines del 2018 se graduó la primera camada de egresados de la Escuela de Gobierno y nuestro objetivo es avanzar en una Maestría de Gestión Pública y una Licenciatura en Administración de Hospitales, con el fin de mejorar la calidad de los recursos humanos del Estado.

Hablemos de la Seguridad. Sabemos que es una de las preocupaciones de la población en general, y por supuesto también de este gobierno.

Nuestro plan para mejorar la seguridad de los correntinos se basa en 3 ejes: infraestructura, equipamiento y capacitación.

Tenemos un programa de construcción y modernización de comisarías, con el objetivo de estar más cerca de la gente, con presencia en todos los barrios.

Y quiero mencionar una obra muy importante, por su escala y su implicancia, como es el traslado de la vieja Unidad Penal Nº 1 a un nuevo edificio que estamos construyendo en San Cayetano. Se trata de una unidad modelo, concebida con los criterios propios de las cárceles modernas, en la que vamos a invertir 1000 millones de pesos, lo que la convierte en una de las obras más importantes que vamos a realizar este año.

Parte del modelo de seguridad que impulsamos, consiste en un vasto despliegue de móviles y personal en las calles. Y ese movimiento está acompañado de inversión en móviles (autos, camionetas y motos), chalecos, armas, equipos de comunicaciones y tecnología.

En materia de capacitación, concretamos un viejo anhelo. Trabajando en equipo con el Ministerio de Educación, logramos que los oficiales que egresen de nuestra Escuela de Formación obtengan títulos de validez nacional.

También mejoramos la cooperación con el Ministerio de Seguridad de la Nación para instrumentar nuevos mecanismos de lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo.

Este año pusimos en marcha la construcción de un nuevo edificio para el 911. La idea, como dije, es incorporar tecnología: vamos a instalar 500 Cámaras de Seguridad, Botón de Alerta, una Plataforma de Denuncias y un Sistema Integrado de Comunicación, interno y externo.

También estamos impulsando las herramientas tecnológicas que permitan una comunicación más estrecha entre los vecinos y la policía de su barrio.

Otro objetivo prioritario es cuidar la vida de las personas en rutas nacionales y provinciales, porque 200 personas mueren por año en accidentes viales en Corrientes. Para eso pondremos en funcionamiento un Observatorio de Seguridad Vial e instrumentaremos nuevos controles camineros preventivos, en coordinación con autoridades nacionales y municipales. Este año incorporaremos sistemas inteligentes con cámaras de seguridad y lectores de patentes, en cinco portales de acceso a cinco ciudades.

Y para seguir hablando de seguridad vial, en materia de caminos, quiero destacar que durante el 2018 nos hicimos cargo del mantenimiento y conservación de 10.700 kilómetros de rutas y caminos vecinales. Para dimensionarlo, equivalen a una ruta de ida y otra de vuelta de Ushuaia a La Quiaca.

Realizamos también importantes emprendimientos vinculados a la emergencia hídrica. Renovamos los convenios con los consorcios camineros. Adquirimos equipos por 75 millones de pesos.

En colaboración con el Gobierno Nacional estamos haciendo 27 obras por 1700 millones de pesos que incluyen la ansiada construcción de la Autovía 12 que permitirá un tránsito más fluido y seguro en el acceso a esta Capital. Este es otro de los beneficios de una relación colaborativa Nación – Provincia como la que venimos desarrollando y no pudimos tener durante 12 años.

También completamos el Canal 5, la obra de desagüe frente al Aeropuerto que va a aliviar la situación de los vecinos de la zona cercana al Aeropuerto y a Santa Ana.

Estamos completando las rutas 24 y la 71. También estamos trabajando en las rutas 12 y 14, en la 118 y la 119 y tenemos el objetivo fundamental de la ruta 126 que une Sauce con Curuzú Cuatiá y Sauce con Esquina, con una inversión cercana a los 3200 millones de pesos que será financiada en parte por el Gobierno Nacional y en parte por el Gobierno Provincial.

Los fenómenos climáticos se están volviendo cada vez más extremos lo que nos lleva a estrechar la cooperación Provincia – Municipios para atender las consecuencias de las grandes lluvias y procurar soluciones. Tenemos muchas obras en marcha y vamos a profundizar esa línea de trabajo.

En materia portuaria, estamos empeñados en refuncionalizar el actual Puerto de Corrientes, hasta tanto podamos concretar la construcción del nuevo puerto que estará localizado en El Sombrero, al sur de la Ciudad. Dicha obra, nos permitirá descongestionar la zona céntrica de nuestra Capital, contando además con un puerto más moderno y con mayor tecnología, que se convertirá en el más grande de la región.

Y seguimos avanzando con los de Itá Ibaté, Lavalle e Ituzaingó.

Hablemos ahora de nuestra economía y de las finanzas públicas.

En materia de empleo privado, la Provincia logró durante el 2018 mantener la nómina de empleo total provincial respecto al año previo según registros de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Este dato es relevante considerando que a nivel país se observó una caída de casi 2% en el empleo registrado.

Además, fuimos la única provincia del NEA que no registró alteraciones en esta materia.

Corrientes sigue presentando una de las tasas de empleo más altas de la región y el segundo nivel más bajo de subocupación.



La Provincia se ubicó también entre los primeros lugares en cuanto a inversiones a nivel país, si consideramos las inversiones no petroleras para el período 2016/2018.

Se invertirán en desarrollos agroindustriales y energías renovables más de 1300 millones de dólares.

Es sumamente destacable el interés por nuestra provincia de los inversores dentro del Plan Nacional Renovar. Por ejemplo, en la licitación Renovar 2, un 35% de la totalidad de los megavatios propuestos para todo el país fueron en proyectos que se realizarán en Corrientes.

Este interés es el que permite consolidarnos como una provincia líder en la generación de energía renovable y posicionarnos de manera excelente para el futuro.



Dentro del programa Renovar, llevamos adjudicados 4 proyectos de Biomasa por una potencia total de 65,4 MW.

Esta cifra supera casi por el doble a los proyectos sumados que se radicaron en las demás provincias del NEA.



En materia fiscal, nuestra provincia volvió a registrar superávit primario durante el 2018.

El Presupuesto 2019 contempla una inversión pública de casi 4000 millones de pesos y quiero destacar que esto lo hacemos con fondos propios, lo que nos convierte en una de las provincias que más invierte en bienes de capital.

Si hablamos de endeudamiento, Corrientes tiene una conducta fiscal responsable que se tradujo en una disminución sustantiva del nivel de endeudamiento. Para nosotros mantener bajos niveles de endeudamiento es una decisión estratégica.

Por eso, quiero agradecerle a este cuerpo la confianza otorgada al Ejecutivo Provincial, que nos autorizó a tomar créditos destinados a la inversión para el desarrollo de la Provincia.

Lo estamos haciendo en un contexto que debemos capitalizar. La restricción del Gobierno Nacional para acceder a nuevos créditos, nos permite a los correntinos tomar deuda con organismos internacionales a tasas muy bajas, se trata de créditos de largo plazo, con muchos años de gracia.

Vamos a utilizar los préstamos de los Organismos Multilaterales para financiar obras muy importantes como la Línea de Alta Tensión Saladas – Santa Rosa, la Estación Transformadora Santa Rosa, la Ruta Provincial 126 tramo Sauce – Curuzu, los 9 quirófanos del Hospital Escuela, desagües pluviales de Capital, entre otras.

Si bien es cierto que se incrementó el pago de servicios de la deuda al cierre del 2018, todavía son niveles muy bajos si los comparamos con los ingresos corrientes de la Provincia (representan 2,63%) o con los gastos totales de la Provincia (representan 2,11%), siendo que por Ley de Responsabilidad Fiscal tenemos un límite del 15%.



Corrientes, lo digo con orgullo, se destaca también como una de las pocas provincias que incrementó la obra pública durante el período 2015/2018 junto a Córdoba, Santa Cruz, Santa Fe, CABA y Buenos Aires. Somos los únicos en el NEA.



También somos la única provincia argentina que cumplió con el Pacto Fiscal y cuenta con un Fondo de Desarrollo, Garantía, Sustentabilidad y Anticíclico, el cual fue creado con el objeto de asegurarle a los correntinos que no serán variables de ajuste de la economía en momentos en que el ciclo económico se encuentre en fases desfavorables.

Este Fondo buscará la promoción del desarrollo, la producción y el empleo de manera de garantizar un círculo virtuoso entre el crecimiento económico sostenible, el incremento de los recursos destinados a la provincia y la preservación de los activos.



Y quiero destacar otro gran logro. Corrientes durante años mantuvo y mantiene, un histórico reclamo frente a la Nación por regalías hidroeléctricas provenientes de Yacyretá.

Este año, finalmente, obtuvimos un reconocimiento significativo por la utilización de nuestros recursos naturales para la generación de energía hidroeléctrica, equivalente a unos 800 millones de pesos anuales.

Este paso ha sido realmente trascendente.

Pero todavía no nos pagan lo que reclamamos, por lo que seguiremos exigiéndole al Gobierno Nacional, no importa su signo político, que nos pague a los correntinos lo que nos corresponde.

A su vez, la Provincia firmó un convenio con Yacyretá que implica un acuerdo que les permitirá a las localidades de Ituzaingó, Isla Apipé y Villa Olivari, contar con obras e inversiones por 900 millones de pesos en compensación por obras no realizadas aguas debajo de la represa.

Me voy a referir al Banco de Corrientes, nuestro banco. Los correntinos tenemos una herramienta financiera propia que es vital para el apoyo a nuestros productores y que beneficia a toda la población.

Pasamos de tener un Banco deficitario, que era gravoso para las arcas del Estado, a uno que en el ejercicio 2018 obtuvo una ganancia de 1200 millones de pesos, es decir, el doble que la obtenida el año anterior.

El stock de créditos al sector privado creció, en un contexto muy complejo, al 43% anual. Es decir, en momentos difíciles el Banco de Corrientes siguió financiando la actividad económica de nuestros emprendedores, comerciantes y del público en general.

Tener un Banco provincial significa también disponer de una gran herramienta de inclusión, porque todo correntino puede bancarizarse y acceder a una caja de ahorro, cobrar sus salarios en una cuenta sueldo, operar a través de la red de 190 cajeros automáticos en toda la provincia, pagar los impuestos y servicios o sus compras con total seguridad sin sacar el dinero, y acceder a promociones y descuentos que mejoran el poder adquisitivo y estimulan el consumo.

Las operaciones bancarizadas se realizan en blanco lo que implica transparencia y mayor recaudación fiscal, que a su vez nos permite brindar mejores servicios.

La ventaja de contar con un banco público es que desarrollamos productos y servicios destinados a impulsar la actividad productiva, entre las que podemos destacar:

• Micro Créditos para emprendedores.

• Línea para la adquisición de viviendas de madera.

• Línea de Reconversión y Transformación Productiva a tasa subsidiada.

• Etc.

Entre los desafíos de modernización que nos hemos planteado para el Banco, figuran:

• Potenciar la banca electrónica (Home Banking), cada día más clientes operan desde sus computadoras.

• Lanzar la banca móvil desde celulares.

• Incorporar tarjetas de débito con chip y contact less que ofrecen mayor seguridad y amplían el menú de usos posibles.

También nos proponemos llevar el banco a nuevas latitudes mediante la apertura de sucursales en Iguazú (Misiones) y Chajarí (Entre Ríos) y la ampliación de la red provincial de sucursales con nuevas sedes en San Carlos, Chavarría, Sauce, Berón de Astrada y Loreto.

En materia económica, podemos destacar que en Corrientes ya hace muchos años que hacemos una administración cuidadosa y responsable de las finanzas públicas. Y no lo hacemos ahora que el país está empeñado en alcanzar el déficit cero, es una meta que ya tiene tradición en nuestra provincia.

Y quiero destacar otro aspecto: lo hacemos con la menor presión fiscal de todo el país. Incluso las actividades del sector primario y secundario están gravadas a tasa cero.

Es decir, procuramos estabilizar las finanzas públicas sin ahogar a nuestros productores, generando condiciones para que otros emprendedores del país y del mundo elijan Corrientes.

En ese sentido quiero destacar que hace pocos días nos visitaron 28 embajadores de todo el mundo. Y no se trató de una visita protocolar o turística, pudimos generar verdaderas rondas de negocios destinadas a buscar socios que nos ayuden a incorporarle valor agregado a nuestra producción y generar nuevos empleos para los correntinos.

Tratamos proyectos tan diversos como la industrialización de la madera, la generación de energía renovable o la exportación de embriones vacunos al exterior.

Otro punto importante que quisiera mencionar es la inversión en salarios. Corrientes invierte cada año 30 mil millones de pesos en los salarios de sus empleados públicos.

Y los pagamos siempre en tiempo y forma.

Para que las familias de los empleados públicos puedan planificar sus vidas con la tranquilidad de saber que van a cobrar, todo junto, de una vez y con salarios actualizados regularmente, tanto los activos como nuestros jubilados.

Esto que debería ser lo normal, todos sabemos que no es lo que sucede en todas las provincias.

Esa inversión en salarios tiene un efecto dinamizador en la economía de Corrientes, porque permite mantener el consumo, lo que a su vez nos permite preservar e incluso aumentar el nivel de empleo de innumerable cantidad de PyMEs y microempresas.

Nuestro gobierno tiene el firme convencimiento de que el estímulo de la producción, asociado a la creación de nuevos empleos, es el camino indicado para alcanzar mayores niveles de desarrollo económico-social y mejores condiciones de vida para todos los habitantes de la provincia.

También somos conscientes de la enorme riqueza y abundancia de los recursos humanos y naturales existentes en nuestra tierra. Lo que necesitamos son fuertes procesos de inversión, innovación e industrialización, para generar mayor valor agregado en origen y así ofrecer productos de calidad que nos permitan insertarnos competitivamente en el comercio internacional.

El programa de Red de Parques Industriales nació con el fin de Planificar el desarrollo ordenado de los mismos. Las localizaciones se definieron en función de la disponibilidad de materias primas, rutas, accesos, pasos internacionales y capital humano.

Creamos zonas industriales generalistas, temáticas y tecnológicas.

Entre los 3 Parques de gestión provincial y los 6 de gestión municipal, totalizan una superficie combinada de más de 1000 hectáreas, cifra que prevemos duplicar en el próximo año con la incorporación de otros 5 parques proyectados en Capital, Curuzú Cuatiá, Ituzaingó, Bella Vista, y Juan Pujol y la ampliación del de Virasoro.

Hoy, más de 80 industrias ya están radicadas en estos predios con una dotación de personal cercana a los 800 puestos y con un potencial para albergar 200 compañías.

En nuestra visión, el sector foresto-industrial es el sector productivo que debe convertirse en el tractor del crecimiento de la provincia.

Las cifras más destacables del sector son: más de 550.000 hectáreas implantadas de bosques, una producción anual de madera en rollo para industrias del orden de los 9 millones de toneladas, de los cuales sólo se ocupan 2 millones de toneladas al año, en 750 establecimientos industriales (aserraderos y carpinterías). Con estas cifras queremos demostrar la potencia actual de este sector y sobre todo sus posibilidades de expansión.

Tenemos que apostar a la foresto industria. Ese es un potencial de crecimiento fenomenal.

La ley provincial Nº 5470 creó el Régimen de Promoción de Inversiones orientadas a los sectores agroindustrial, industrial, turístico, de servicios y tecnológico, otorgando beneficios impositivos multianuales como exenciones de impuestos provinciales y estabilidad fiscal, teniendo así un instrumento normativo que facilita el agregado de valor a nuestra producción primaria. Esta es, sin duda, una de las principales herramientas con las que contamos para promover inversiones.

Todos sabemos que las PyMEs son las principales generadoras de empleo. El universo PyMEs en Corrientes supera las 11.000 unidades económicas, donde el 34% pertenece al comercio, 31% a servicios, 23% al rubro agropecuario y el 7% al industrial, generando 80.000 puestos de trabajo registrado, inclusión social y desarrollo económico.

Con el objeto de fortalecer a las empresas en las fases iniciales desarrollamos el Programa Emprendedores Somos Todos. En una segunda etapa, a través de nuestro Club de Emprendedores ofrecemos capacitación y vinculación con empresas consolidadas.

En este marco generamos convenios con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y con instituciones financieras locales y nacionales, para asesoramiento y otorgamiento de créditos y también con universidades reconocidas de la región que pueden ofrecer conocimientos, recursos humanos y tecnología.

Creamos y potenciamos la marca “HECHO EN CORRIENTES” que es un programa que ya cuenta con 140 empresas adheridas, 14 canales de venta, y otorga beneficios que van desde la capacitación, asistencia técnica, promoción y publicidad, intermediación en herramientas de financiamiento, apertura de nuevos canales de comercialización y el atributo principal de identificar un producto local reforzando nuestra identidad.

Actualmente estamos instalando el primer Parque Tecnológico de la provincia en la Capital, en conjunto con la UNNE y la Embajada de Francia, donde se brindarán espacios y servicios a las empresas TICs, transformándose en el centro de un distrito informático.

Como complemento, promovemos la creación de un clúster tecnológico, con la participación del sector privado, el estatal y las universidades.

Permítanme una sola mención al capital humano que formamos. Ya tenemos:

• 60 escuelas técnicas.

• 3 centros de formación profesional, con 70 cursos de diferentes oficios, y una matrícula de más de 500 alumnos al año.

• 45 institutos superiores, con una matrícula de más de 7000 alumnos anual.

Son una muestra clara de la importancia que le damos desde la gestión pública al aporte de la educación a las actividades industriales.

Cada una de las políticas y programas enumerados buscan posicionar con fuerza un concepto: Corrientes es naturaleza, Corrientes es cultura, Corrientes es turismo, Corrientes es producción primaria, pero también: CORRIENTES ES INDUSTRIA.

Dijimos que una de nuestras principales preocupaciones es generar empleo, especialmente en áreas donde tenemos mucho potencial y que todavía no explotamos suficientemente, y una de esas áreas es el Turismo.

En ese sentido, durante el 2018, el Congreso Nacional votó la creación del Parque Nacional Iberá con un área protegida de 150 mil hectáreas a las que hay que sumar la reserva de 550 mil hectáreas que tiene la Provincia. Juntas, conforman el mayor parque ecológico del país.

Para esa zona tenemos en marcha un Plan Estratégico para el Desarrollo, que incluye obras y servicios que benefician a 20 localidades. Hoy ya se puede notar el impacto en Carlos Pellegrini, Ituzaingó, San Miguel y Concepción del Yaguareté Corá.

Las obras incluyen rutas, puentes, provisión de energía, conectividad, nuevos museos, centros de interpretación, campings, puesta en valor de edificios emblemáticos.

En el Iberá estamos haciendo un trabajo maravilloso, donde se complementan el esfuerzo privado y público. Desde el Estado estamos invirtiendo 600 millones de pesos este año, porque somos consientes de que tenemos que crear trabajo y evitar el desarraigo.

Estamos protegiendo especies, reintroduciendo las que estaban en vías de extinción, formando recursos humanos para que puedan trabajar en la industria del turismo, promocionándolo en el mundo, creando infraestructura… Es un gran ejemplo de un camino a seguir.

En materia de márketing y promoción puedo decir con satisfacción que a fin del año pasado creamos una Marca Provincia que procuramos que nos represente a todas las personas y a todos nuestros atractivos, y adoptamos un slogan: Corrientes tiene payé. Porque es esa magia, ese encanto, el que nos tiene que servir para atraer nuevos visitantes.

El año que pasó, Corrientes sumó una nueva aerolínea que nos conecta con otros puntos del país. Ya opera Flybondi en nuestra provincia, incorporando nuevos vuelos y nuevos destinos.

Y esto nos llevó a implementar un plan de mejoras edilicias del Aeropuerto Piragine Niveyro, y a un logro muy importante: después de muchos años volvimos a poner en funcionamiento el sistema de Radio Ayuda para cuando la meteorología es adversa.

Estamos también desarrollando nuevas pistas. Vamos a recuperar el aeropuerto internacional de Paso de los Libres con una inversión de 100 millones; vamos a mejorar la pista de aterrizaje de Goya y su edificio con una inversión cercana a los 50 millones de pesos; estamos construyendo una pista en Ituzaingó y tenemos que construir una en Concepción y otra en Carlos Pellegrini.

Hemos creado una incubadora de proyectos turísticos y ampliamos la oferta de cursos y formación profesional de recursos humanos vinculados al turismo.

Las iniciativas para la promoción de nuestra provincia tienen un tratamiento transversal, es un verdadero trabajo en equipo. La Fiesta del Chamamé o el Carnaval, son programas que se trabajan entre Turismo y Cultura.

Del Comité Iberá tomamos la mecánica de integrar saberes y competencias, para avanzar más rápido y mejor.

Juntos, vamos a convertir el Chamamé y el Carnaval en políticas de Estado.

En materia de Cultura, desplegamos una actividad muy rica y diversa. Tuvimos presencia en Ferias Nacionales, como la Feria del Libro de Buenos Aires a donde llevamos más de 400 libros de autores locales; y organizamos nuestra propia Feria del Libro en Corrientes, la octava. A través de la Red de Ferias, visitamos 13 ciudades.

También abrimos las puertas de nuestros museos, sumándonos a la Noche de los Museos.

A propósito, las Fiestas Nacionales del Chamamé 2018 y 2019 contaron con la participación de una amplia gama de artistas locales, de provincias y países vecinos, y asistieron cientos de miles de espectadores.

El Taragüi Rock se convirtió en una referencia ineludible del rock en la zona. Corrientes Cumbia es un espacio itinerante y abierto a la cultura popular. Y nuestro Teatro Vera recibió a 60.000 personas con una programación de excelencia.

Brindamos apoyo permanente a todas y cada una de las fiestas de las distintas localidades, para que se constituyan en verdaderos motores de promoción de la actividad local.

Trabajamos todos los días para poner en valor nuestra cultura, abrir vidrieras para nuestros artistas y manifestar nuestro orgullo por nuestra identidad cultural.

En definitiva, estamos trabajando para construir la provincia que soñamos.

Desde el Estado Provincial vamos a hacer la infraestructura que se necesita para crecer y generar empleo.

Ese es mi compromiso:

• Energía para producir (Electricidad y Gas Natural).

• Rutas para que los productos puedan circular.

• Puertos para exportar.

• Comunicaciones de alta velocidad para vincularnos con el mundo.

• Educación para formar los recursos humanos que necesitamos.

• Un Banco para financiar emprendimientos.

• Parques Industriales para radicar las industrias en ambientes ecológicamente sustentables.

• Incentivos fiscales para que nos elijan.

• Seguridad jurídica para generar confianza.

Es decir, un Estado presente para impulsar el desarrollo.

Porque de esta forma vamos a promover el empleo con todos los beneficios del trabajo registrado, que aproveche el talento de los correntinos y la calidad de los recursos naturales.

Tenemos una política federal de desarrollo porque promovemos el arraigo de la gente en las ciudades de toda la Provincia. No queremos que los correntinos tengan que emigrar buscando mejores de oportunidades.

Queremos nacer, crecer y morir en Corrientes.

Somos consientes de que el mundo del empleo está cambiando. Tenemos que ser capaces de imaginar los trabajos del futuro y preparar a nuestra gente. Tenemos que revisar qué enseñamos, cómo lo hacemos y para qué. Tenemos que capitalizar el aporte que pueden hacer todas las universidades.

Debemos potenciar la producción primaria. El primer paso es intensificar los rubros donde nos va bien (forestación, ganadería, arroz, yerba y té, cultivos bajo cobertura).

Arrancamos de un piso fuerte. Ya somos la provincia con mayor área forestada del país; el tercer productor ganadero; el primer productor de arroz; el primer comercializador de yerba mate; el mayor productor de hortalizas bajo cobertura…

Y al mismo tiempo debemos agregarle mayor valor a los productos que tenemos (aserraderos, pasteras y carpinterías para la forestación; frigoríficos de exportación para nuestras carnes; aeropuertos para acercar el turismo a más ciudades; etc.).

Tenemos una enorme potencialidad en turismo: porque tenemos recursos naturales, historia y cultura desde dónde atraer.

Finalmente, uno de los mayores desafíos será desarrollar nuevos horizontes, crear nuevos empleos, mayores oportunidades, en definitiva, crear mejores condiciones para nuestra gente.

El desafío es enorme. Pero como dije hace pocos días en Yapeyú en el aniversario del natalicio del Padre de la Patria, nos quedan muchas cordilleras por cruzar, sigamos el ejemplo de San Martín. Vamos a cruzarlas con coraje, con grandeza, con imaginación.

Vamos, que somos correntinos; vamos, que vale la pena; vamos, que tenemos con qué; vamos todos, que Corrientes somos todos; todos tenemos que poner el hombro y todos tenemos derecho a recibir los beneficios y a vivir en una provincia cada día mejor.

Dejo entonces formalmente inaugurado el período de Sesiones Ordinarias correspondiente al año 2019 de esta Honorable Legislatura.

Muchas gracias.