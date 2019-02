La obra ya está avanzada en un 60%, está ubicada en Avenida Alfonsín 3064 de la Capital, y contará con soportes tecnológicos que permitirá brindar un servicio integral de respuesta a las emergencias durante las 24 horas, los 365 días del año. “Construimos el edificio con la última tecnología para brindar un servicio más eficiente a la comunidad”, expresó el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni durante una recorrida por la obra.

En consonancia con uno de los ejes trazados desde el Ministerio de Seguridad, trabajar en la infraestructura de los edificios para optimizar el servicio a la población es primordial desde la cartera dirigida por Juan José López Desimoni.

En ese marco, el nuevo edificio donde estará ubicado el 911 contará con todos los soportes tecnológicos para brindar un servicio integral de coordinación de respuesta a las emergencias no sólo policiales, sino también sanitarias, viales, de atención al suicida, incendios, defensa civil, etc.El edificio estará ubicado en la Avenida Alfonsín 3064 de la ciudad de Corrientes. La obra se inició hace poco más de un mes y ya muestra un avance del 60%. Allí trabajará el personal que atenderá, como se dijo, los requerimientos de la sociedad en materia de emergencias, ya sea de seguridad, atención médica, incendios, viales, defensa civil, tránsito, etc.La construcción tiene una superficie cubierta de 435 metros cuadrados, donde interactuarán aproximadamente 70 personas. Contará con oficinas para el desarrollo de distintas actividades como el video control a través de 100 cámaras ubicadas en distintos puntos estratégicos de la ciudad en tiempo real.El edificio contará con un ámbito para la atención de los pedidos; otro en el que estarán los operadores del despacho de las llamadas; lo medular será el salón de Control del Circuito de Televisión. Tendrá una Sala de Situaciones con capacidad para 12 personas, oficinas individuales para Jefe y Subjefe del Área, una oficina para Judiciales y Soporte, un Data Center, los respectivos sanitarios para cada sexo y uno para discapacitados, por ultimo un sector con paredes insonorizadas para un grupo electrógeno para situaciones donde no se cuente con energía eléctrica por red.Durante una recorrida que realizó el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni pudo observar el avance de la obra donde se encuentran terminadas todas las fundaciones, el contrapiso, las mamposterías de cerramiento y de los sanitarios, la estructura cubierta, la totalidad de la cubierta con su aislación térmica acústica, como así también un alto porcentaje de las instalaciones de provisión de agua, desagües cloacales y aberturas externas.“El Gobierno está llevando adelante políticas de modernización y este edificio, con este equipamiento para seguridad contempla eso”, dijo el ministro López Desimoni y agregó: “la tecnología que se está utilizando en este edificio, por ejemplo con los materiales que permiten una versatilidad en el uso tano ahora como en el futuro incrementar o disminuir de acuerdo a las necesidades tecnológicas sin mayores costos, lo que realmente lo hace un edificio moderno, atento a las necesidades actuales y a los requerimientos de la sociedad”.Asimismo, resaltó que el Servicio de Emergencias 911 será un modelo a seguir en la región pues atenderá cuestiones no sólo policiales y será vital en la coordinación con otros servicios como el de Salud. “Construimos el edificio con la última tecnología para brindar un servicio más eficiente a la comunidad”, manifestó el Ministro