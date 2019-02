El mal tiempo resultó un factor decisivo en este nuevo aniversario del nacimiento del General Don José Francisco de San Martín, a tal punto que el acto de homenaje previsto para el caso, tuvo que desarrollarse adentro del Templete que guarda los restos de la casa natal del Prócer.

El mismo fue encabezado por el gobernador de la provincia Gustavo Valdés, acompañado por la jefa comunal Marisol Fagúndez, los ministros de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini Juan José López Desimoni, el comandante del Regimiento de Granaderos a Caballo con asiento en Palermo, Buenos Aires, José María Protti, entre otras autoridades, políticas, religiosas, de las fuerzas Armadas, de Seguridad y Sociales.

El mandatario provincial, al recordar a San Martín, puso de relieve su estatura suprema entre los próceres de la Nación, e indicó que entre amplio legado que dejó a las generaciones que lo sucedieron, aparece claramente su intento de unir al país, la búsqueda implacable de desterrar esa grieta que nos divide desde nuestros orígenes mismos, por lo dijo que tomar su ejemplo, es hacer un esfuerzo en estos momentos de la Patria, que requiere de deponer egoísmos y mezquindades y pensar en la ciudadanía. En la oportunidad también se desarrolló un encuentro promovido por la Cámara de Diputados de la Provincia, de Asociaciones Sanmartinianas del Perú, quienes recibieron de manos de legisladores y la intendencia diferentes presentes y testimonios de su presencia en este evento.“Quiero hacer este discurso de San Martín, porque para mí es un gran honor estar nuevamente en Yapeyú, para conmemorar otro aniversario del nacimiento de Don José de San Martín, padre de la Patria y correntino, por eso nos pone muy orgulloso a quienes nacimos en esta tierra, no solamente en Yapeyú, sino al millón de correntinos, y esta es una buena ocasión para preguntarnos porque homenajeamos a nuestros próceres, esta celebración como tantas otras cosas que hacemos, la tenemos automatizadas, este 25 de febrero el cumpleaños de San Martín, es un acto en Yapeyú pero no tenemos que tomarla de esa manera de forma, conmemorar el nacimiento el nacimiento del gran general de los argentinos, para mi es mucho más que un acto rutinario más o protocolar”Agregando:” la primera respuesta que viene a mi mente es preguntarnos, porque nos reunimos para recordar a San Martín, todo este tiempo, ceo que lo hacemos por gratitud, y esa gratitud está muy bien, está muy bien ser agradecido en la vida, San Martín, nos regaló su esfuerzo, su inteligencia, su compromiso, e incluso salud, lo hizo para ayudarnos a construir la Patria, y por eso le debemos gratitud eterna”.Para luego señalar: “pero también San Martín nos ofreció su grandeza, su desprendimiento, el tomar distancia de las peleas internas por el poder, si por que la grieta, nos es un invento de estos tiempos, siempre existieron grietas, que dividieron a los argentinos, siempre hubo quienes entendieron que la grieta nos debilita y nos atrasa, porque la Argentina y sus problemas, son cosas de todos, y todos debemos buscar los puntos de encuentros, para avanzar más rápido y mejor, porque los que necesitan respuestas, y quieren vivir mejor y progresar, así nos lo exigen, y en ese sentido en Corrientes lo entendemos, y lo entendimos, y más allá de disputas lógicas que el sistema democrático impone, vivimos en un clima de concordia y armonía y en paz, quizás esto sea algo que aprendimos del legado del general los correntinos”.A continuación, consignó:” cuando se habla de San Martín, no se puede dejar de hablar de su grandeza, hay sobrados ejemplos, su falta de egoísmo, tras su encuentro con Simón Bolívar, su falta de apetencias personales, alejándose de la disputa por el poder, lo que habla de su visión de futuro y su generosidad, gestos, que hoy contrastan con los hechos de corrupción que hoy ocupan gran parte de las primeras planas de los medios de comunicación, es bueno que rescatemos también el despojamiento. San Martín vivió una vida austera, murió sin lujos, podría seguir mencionando diferentes aspectos del legado de San Martín. El libertador se negó a participar de las luchas internas por el poder en momentos difíciles y este lo es, tenemos que estar unidos, buscar algunas coincidencias fundamentales que necesitan acordarse, es difícil, pero es el esfuerzo que tenemos que hacer los correntinos, diferencias hubo siempre, pero tenemos que anteponer la grandeza, el esfuerzo y el compromiso por el bien común”.Tras el discurso del Gobernador se colocaron las ofrendas florales por parte de todas las instituciones participantes, tras lo cual concluyó el acto, pasando las autoridades a recorrer el Templete y firmar el libro de visitas.El mal tiempo evito que se concretará el desfile cívico militar en la ocasión.La comitiva oficial encabezada por el mandatario provincial y le intendente municipal y su Gabinete, concretaron la inauguración del la repavimentación de 6km de la Ruta Nacional N° 122 acceso a la localidad, con lo que concluyeron las actividades oficiales del doctor Valdés en Yapeyú.