El domingo por la noche Comunicaciones recibirá a Peñarol de Mar del Plata buscando recuperarse en su vuelta a la localía tras las derrotas sufridas en Caballito con Ferro y en Rio Gallegos con Hispano.

El partido se iniciará a las 21 y el valor de la entrada será de 100 pesos.

Las autoridades en esta oportunidad serán Fernando Sampietro, Alejandro Zanabone y Alberto Ponzo y como Comisionado actuará Daniela Kessler.

Comu regresó el viernes de la gira por Buenos Aires y Rio Gallegos e hizo algunos movimientos el día sábado. En principio el plantel estará completo para el juego con Peñarol más allá de alguna molestia de Junior Cequeira en su muñeca.

Comu tiene un record de siete partidos ganados y siete perdidos y ocupa el puesto 13 en la tabla de posiciones. Viene de perder en sus dos últimas presentaciones como visitante, con Ferro 88 a 78, mientras que con Hispano 99 a 92 en un partido que se definió en suplementario y que se le escapó al aurinegro por muy poco en el tiempo regular.

El equipo de Mar del Plata viene de perder en sus dos últimos juegos. Con Atenas de local 101 a 88 y con Estudiantes en Concordia en el inicio de la gira 90 a 66. Actualmente ocupa el puesto 16° con seis partidos ganados y diez perdidos.

Entrega

Momentos antes del juego las autoridades del club Comunicaciones harán entrega de un presente al jugador de Peñarol Nicolás Lauría que fue integrante del platel campeón del TNA 16/17 que logró el ascenso del aurinegro a la máxima categoría del basquetbol nacional. Nico tuvo una destacada actuación en toda campaña y en las finales que Comu le ganó a Estudiantes de Olavarría.



Giorgi: “no está faltando poder cerrar los partidos”

El alapivot de Comu Facundo Giorgi hizo referencia a la gira por Buenos Aires y Rio Gallegos. ”Por un lado nos queda un sabor amargo porque no se pudieron ganar los partidos. Sentimos que fuimos superiores en los dos partidos en gran parte del juego pero tuvimos baches importantes en los últimos cuartos donde no jugamos bien, en los que se tomaron malas decisiones y no se pudieron cerrar los partidos lo que hizo que se nos escapen los dos. El lado positivo siento que por momento jugamos a un alto nivel, sobre todo en defensa, corriendo con intensidad. Nos está faltando poder cerrar los partidos. En líneas generales el balance de la gira es agridulce”.

Por otra parte señaló “uno termina amargado porque sabíamos que eran dos partidos importantes que nos jugábamos lugares para seguir subiendo en la tabla pero bueno en cuanto a línea de juego sentimos que estamos jugando bien. Nos están faltando esos cuatro o cinco minutos de partidos en los que tenemos que saber cerrarlos o cuando sacamos una diferencia poder mantenerla”

Respecto al rival que viene, Peñarol, sostuvo “para nosotros es importante porque necesitamos volver a ganar para mantener esta localía fuerte en donde nos sentimos cómodos y jugando bien. Al venir de perder dos partidos obviamente queremos ganar y poder ir al receso (por la ventana FIBA) de manera positiva y ganando para tener unos días para prepararnos de la mejor manera para el próximo juego que será en Marzo”.