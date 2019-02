El gobernador de la provincia rubricó este lunes un acta de compromiso de inversión y fomento industrial para la provincia, junto al presidente del directorio del grupo La Muralla China S.A., Zhuang Yi, en el marco de la adquisición por parte de la empresa del ex frigorífico Tomás Arias, para su refuncionalización.

El emprendimiento además, apunta a generar más de 400 puestos de trabajo en el mediano plazo.

En la Sociedad Rural de Corrientes, se llevó a cabo esta siesta la firma del acta de compromiso de inversión y fomento industrial en la provincia, entre el gobernador Gustavo Valdés y el presidente del directorio del grupo La Muralla China S.A., Zhuang Yi. En este contexto, se formalizó la adquisición por parte de la empresa china del ex frigorífico Tomás Arias, para la puesta en funcionamiento del mismo, lo que generará la recuperación de la actividad frigorífica y mano de obra para 400 personas, como parte del proceso de industrialización que lleva adelante el Gobierno provincial.Fueron también parte del evento, el intendente de Riachuelo, Martín Jetter; el titular de la Sociedad Rural Argentina y la de Corrientes, Daniel Pelegrina y Maximiliano Mantilla; el ministro de la Secretaría General de la Provincia, Juan Carlos Álvarez; el secretario de Agricultura, Manuel García Olano; el presidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham, el representante en Argentina de Yuanda Group Financial & Comercial, Fernando Andrades; legisladores provinciales y Manuel Sussini, en su rol de intermediario entre las partes.Palabras del GobernadorAl hacer uso de la palabra, Gustavo Valdés dio cuenta inicialmente que “a través de esta firma estamos por encarar un camino de recuperación de la industria cárnica en Corrientes. En una de las primeras reuniones que he tenido con el sector fue reclamar porqué los correntinos no nos animábamos a invertir en lo que tiene que ver con la industria y recuperar el Frigorífico Tomás Arias y desde ahí comenzamos a encarar un desafío y tratar de encontrar los inversores para resolver esta cuestión que tan bien le hace a la actividad productiva, porque cuando estábamos con el conflicto del campo veíamos que la salida era cerrar las exportaciones y eso ha traído aparejada a la Argentina una caída en la venta mundial de carnes”.Continuando, el mandatario provincial añadió que “Corrientes es la tercera provincia productora de carnes de la Argentina y no podíamos estar privados de tener nuestra industria frigorífica a gran escala, por eso este desafío, esta inversión que viene a ser Muralla China para nosotros es fundamental para el sector y la provincia está agradecida y vamos a estar acompañando esta inversión privada”.Respecto a la reciente visita de los emisarios internacionales, Valdés sostuvo que “Corrientes tiene un futuro promisorio, este fin de semana estuvimos con 28 embajadores de distintos puntos del mundo trabajando en una agenda común de inversiones y posibilidades porque sabemos que ofreciendo nuestros productos vamos a lograr industrializarlos, hay que animarse, hay que pensar en grande porque las posibilidades están y es factible”.En otro orden de temas, el Gobernador contó que “también estamos conversando para poner varias empresas, una tiene que ver con la industrialización de nuestra madera. Corrientes tiene 550mil hectáreas forestadas y la provincia puede industrializarla y tener un complemento importante en desarrollo; el capital está y el mercado está, y nosotros tenemos las mayores tasas de crecimiento en materia forestal y de eso estamos hablando también con Muralla China y también con otros inversores para que nosotros pongamos en valor toda nuestra materia prima”.” “Desde el Gobierno de la Provincia vamos a realizar con el Banco de Corrientes todo lo que tengamos que hacer para que este emprendimiento llegue a buen puerto y que en poco tiempo tengamos el Frigorífico Tomás Arias recuperado y exportando”, agregó el mismo.Finalizando, el jefe de estado local manifestó: “Hago también un llamado a todos los miembros de las Asociaciones Rurales para que acompañemos, que trabajemos, que miremos que el futuro es cercano y le digo también al Intendente que tenemos más inversiones para Riachuelo y para que el frigorífico municipal pueda ser ampliado con un proyecto de inversión para un frigorífico porcino y que podamos ser en esta zona, la zona industrial de la carne”.