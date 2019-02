Con el objetivo de reforzar las políticas de Estado en materia de Salud Pública, este viernes por la mañana el gobernador Gustavo Valdés inauguró la primera etapa de obras de ampliación edilicia, con nuevos equipamientos y evolución de áreas estratégicas, en el Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana F. Cabral”.

Asimismo, anunció una nueva inversión de 100 millones de pesos para la etapa final del Plan Maestro de crecimiento de dicho organismo, al cual el Mandatario lo calificó como “orgullo médico de los correntinos”.

Las obras habilitadas en la presente jornada demandaron una inversión de 100 millones de pesos del Gobierno provincial y forman parte del Plan Maestro de crecimiento del Instituto, destinadas a complementar las áreas diagnosticadas, aplicación y refuncionalización de Emergencia, apertura de nuevo acceso de circulación pública, servicios de ecocardiografía, remodelación del Departamento de Medicina Nuclear y de Imágenes.

Eta etapa también contempla la puesta en marcha de los siguientes nuevos equipamientos: mamógrafo de última generación para el Instituto y otro para el Servicio de Imágenes del Hospital “San Juan Bautista” de Santo Tomé, nuevo tomógrafo Siemens de 128 canales para el Servicio de Diagnóstico por Imágenes y el primero de los dos nuevos equipos de cámara gama que toma imágenes de medicina nuclear y tomografía en el mismo estudio, dotándolo de una marcada precisión diagnóstica.



Los trabajos de la primera fase van desde la renovación y ampliación del área de Diagnóstico por Imágenes, donde se incorporaron nuevos equipos que posicionan al instituto y a la región en general a la vanguardia tecnológica. El sector de Emergencias pasó de 400 metros cuadrados a 900, adquiriendo una mayor capacidad de atención y funcionalización especializada.



Del mismo modo, se amplió el Servicio de Ecocardiografía, se optimizaron sectores de atención a pacientes, nuevas salas de espera y se refuncionalizaron los patios internos. Como parte del equipamiento, la institución incorporó nuevos resonadores para realizar las prácticas fundamentales para el campo de las enfermedades neurológicas, que permite realizar estudios clínicos oncológicos especiales para sus exámenes.



Además desde ahora se cuenta con un nuevo tomógrafo volumétrico para la realización de estudios de alta complejidad, con bajas dosis de radiación, entre otros equipos. Cabe destacar que las obras edilicias se realizaron con fondos aportados por el Gobierno provincial y los equipamientos con recursos del Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCOR), como adelanto de prestaciones bajo el sistema de gestión administrativa de la Fundación Cardiológica Correntina (FUNCACORR).



Asimismo ya se avanza en los trabajos correspondientes a la siguiente fase del Plan Maestro, que contempla el primer, segundo y tercer piso, con el propósito de seguir ampliando espacios, especialmente para los sectores de Unidad Coronaria, Internación y otros destinados a docencia y capacitación médica especializada, entre otras divisiones.



Gobernador Valdés



En su introducción, el gobernador Gustavo Valdés expresó que “cuando asumí lo primero que hice fue venir a sentarme con los directores para ver la tarea que tenemos por delante y comenzar a programar la actividad que vamos hacer y que tenemos que completar en este Instituto que es de todos, no solo de la Capital. Es el orgullo médico de los correntinos y lo tenemos que cuidar”.



Y prosiguió relatando que “el año pasado me comprometí a remitir 100 millones de pesos y lo hicimos en tres cuotas aproximadamente de unos 30 millones, ajustándonos a los recursos y el presupuesto del tesoro provincial”. A lo que agregó que “para este año sabemos que teníamos que terminar una obra que es central y refundacional, porque es necesario que podamos dar cabida a tanta gente que ruega, pide y solicita tener una cama en el Instituto de Cardiología, y duele decirles muchas veces que no hay lugar o que no tenemos posibilidades”.



En ese marco, el Mandatario anunció que antes de trasladarse al lugar “firme el Decreto donde estamos remitiendo 100 millones de pesos para continuar esta obra y terminar lo antes posible”. De esta manera lo que va a destinar la Provincia con el impuesto de todos desde la fecha a antes que termine julio son 300 millones de pesos, “pero necesitamos anticipar esta obra, sabemos que es difícil, complicada, sabemos que la tecnología que se está aplicando en el Instituto de Cardiología es enorme, pero es necesario que esté a disposición lo antes posible”.



Por último felicitó al equipo de cardiología completo, y finalizó con sus palabras diciendo que “a los correntinos nos pone orgullosos tener un Instituto como este, a seguir trabajando juntos”.