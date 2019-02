“Estamos invirtiendo en obras que son fundamentales para los correntinos”, enfatizó el titular del ejecutivo provincial, al dar a conocer las obras que se ejecutan para mitigar los efectos de las inundaciones, algunas de las cuales ya están concluidas.

Además, confirmó una inversión de más de mil millones de pesos para un moderno sistema de ductos que se construirá en Capital e informó sobre el Plan de 25 obras hídricas presentadas a Nación, que incluye varias que están en marcha.

El gobernador Gustavo Valdés, encabezó este jueves, en el Salón Amarillo, la presentación de obras de drenaje en Canal 5 y lagunas, correspondiente al distrito capital, además de informar una millonaria inversión en obras complementarias para la ciudad y el Plan de 25 obras hídricas que cuentan con el aval de la Nación.En el transcurso del acto, Valdés hizo un anuncio trascendente, comentando que se va a licitar por más de mil millones de pesos, con financiamiento internacional, una obra clave que va a aliviar todas las cuencas que existen en Capital. Especificando que se trata la que va a recorrer desde el Río Paraná, pasando por calle Lavalle y la estación de Servicio ubicada en 3 de Abril y España, con un moderno sistema de ductos.En tanto, en la continuidad de sus conceptos, Valdés mencionó que en como parte del Plan Belgrano y en el marco del Plan Nacional, se ejecutan en la provincia obras fundamentales en Sauce, Esquina, Lavalle, Paso de la Patria y la defensa contra inundaciones en el Arroyo Guajó, en San Cosme a través del ICAA, obras complementarias en Pueblo Libertador y acondicionamiento del arroyo Barranca.Y con financiamiento nacional, obras en Capital, complementarias con San Luis del Palmar, Goya – Lavalle, Esquina, Capital, Mercedes y obras de mitigación del riesgo hídrico por inundaciones en Mercedes. Al igual que Paso de los Libres, sobre el Arroyo despedida, cuya crecida se cobró vidas de correntinos.“No solo tenemos una mirada puesta en la Capital, que ha sufrido mucho, porque durante años no se hicieron obras para resolver las inundaciones”, manifestó el gobernador, dejando en claro que en el Canal 5, “trabajamos fuerte para poner los recursos en una obra que ya debía estar finalizada y por el mal tiempo se retrasó pero ya está prácticamente concluida”.“Vamos a avanzar en el drenaje pluvial de Capital hacia el Riachuelo como para poder aliviar la cuenca hacia Ruta 12 y Laguna Brava, que nos va a permitir la cuestión hídrica en esa zona”, aseguró Valdés, para luego resaltar que junto a la comuna capitalina se trabaja en la limpieza y mantenimiento de los ductos por donde escurren los desagües pluviales.“Son 25 obras fundamentales, que van a permitir un escurrimiento veloz y con mayor capacidad de drenaje hacia el Río Paraná, que en estas inundaciones estuvo bajo y que ayudó ante las lluvias que fueron copiosas”, añadió.Recordó que días atrás -junto a otros cinco gobernadores- mantuvo una reunión con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, para obtener planes con el fin de realizar obras.En este contexto el mandatario sostuvo que “por primera vez hicimos una síntesis y comenzamos a presentar un plan solido con un proyecto estratégico en vista al futuro”.Además, Valdés mencionó que dentro de las obras importantes realizadas se encuentra la canalización del Barrancas, obras en Paso de la Patria, la defensa de Lavalle –con apoyo de la Nación-, y el dragado del Riachuelo.“Hay que tomar a veces decisiones difíciles pero debemos tomar las correctas y con visión a futuro y eso lo estamos haciendo”, indicó el gobernador y agregó que por eso “hemos presentado obras relevantes como la del Riachuelo que tuvo 3 etapas con una inversión cercana a los 20.millones de pesos”.Por otra parte, Valdés destacó el trabajo realizado junto a la Dirección de Vialidad Provincial y remarcó que “es un trabajo enorme el que se está haciendo, y debemos hacer las obras para que el agua no llegue a San Luis del Palmar”.Sobre este punto el gobernador dijo que “hay que hacer esa cuenca para escurrir el agua para recuperar las hectáreas que son productivas y fundamentales para el campo”, y añadió que “se resolvieron cuestiones que no tenían que ver con el Estado Nacional sino con la empresas y esperamos terminar las obras en el Iribu Cuá”.Con respecto a la problemática el mandatario destacó que en la mesa nacional “presentamos en la mesa nacional 25 obras hídricas en algunos casos tenemos Proyectos ejecutivo, en otros no por lo que tenemos que seguir hablando de estas necesidades”.En cuanto a las necesidades de obra del proyecto ejecutivo declaró Valdés que: “hablamos de Paso de la Patria el Arroyo San Juan es una de las obras fundamentales y necesarias, como el Canal de Capital y San Luis del Palmar, Paso de los libres donde tenemos que hacer una defensa de inundaciones sobre el rio Uruguay, en San Roque la construcción de defensa, en Santa Lucia la construcción de defensa contra inundaciones, en Goya la defensa sobre el riacho Goya, en Santo Tome mejorar el escurrimiento del arroyo Itá Cuá y el Picardia, el Plan nacional del agua dentro del Plan Belgrano de Sauce-Esquina”.“Estos son proyectos con pliegos pero sin fuentes de financiamiento por eso pedimos acompañamiento a los senadores y los diputados con la mitigación del riesgo hídrico en el arroyo Pozo de la Patria que pasa por el centro de la ciudad y es necesario que no desborde”, sostuvo el gobernador.En la obra se realizará la delimitación y diagnóstico de la cuenca; la identificación de los obstáculos; el cálculo de aportes para el diseño de canales; la construcción de canal 5 y Tunel Liner; el entubado de Laguna Soto; el cambio de pendiente del canal 4 (zona ERAGIA y Rinconada); la rectificación y construcción de canal conexión Laguna Pampin; la rectificación y construcción de canal conexión Laguna Soto; la puesta en funcionamiento; el control de erosiones y embancamientos en los canales.En el Canal 5 se realizará un redimensionamiento del mismo a través de un convenio para la extracción de suelo. Lo que permitirá la conexión con la Laguna Pampin, un cambio de pendiente en el Canal 4, y la conexión con la Laguna Soto.CaracterísticasLa longitud del canal 5 será de 3.000 metros; la longitud de canales conexión lagunas serán de 6.700 metros; el volumen de excavado del canal 5 será en la primera etapa será de 23.000 m3 y en la segunda etapa de 280.000 m3 -según lo dictaminado en el convenio-; el volumen excavado canales conexión lagunas será de 48.000 m3; el tunel liner tiene como características que tiene 70 metros de longitud, 2.20 metros de diámetro, y 2 cámaras de ingreso y egreso de h°a°; el entubado zona de aeropuerto presentará 250 metros de longitud -2 líneas- con una profundidad de 7 metros; el caudal máximo a evacuar es de 20.000 litros/segundos.EvoluciónEn diciembre del 2.018 se realizó la apertura de la obra de manera parcial. se coloca una compuerta de disminuir de las velocidades para controlar las erosiones. Mientras que en enero del presente año se procedió a retirar la compuerta y se logra la apertura a la totalidad de la capacidad de la obra de manera temporal. Para febrero del 2.019 se reanudarán los trabajos de construcción de la cámara de vinculación dentro del aeropuerto. El plazo estimado de obra es de una semana posterior al comienzo de las tareas.