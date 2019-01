El gobernador Gustavo Valdés, en su visita a la ciudad de Paso de los Libres, recorrió las obras en el Centro de Promoción del Menor y 50 Viviendas que se llevan adelante en el Barrio La Estación, a la vez que asistió al Salón de Usos Múltiples del mismo barrio, que fuera inaugurado por su gestión el año pasado, donde tomó contacto con los vecinos y fuerzas vivas de la comunidad. Por otra parte, ante la emergencia hídrica que padece la provincia, destacó en declaraciones a la prensa, el trabajo conjunto con el intendente local, Martín Ascúa, garantizando permanente asistencia, al igual que a las zonas seriamente afectadas por el temporal, como ser Parada Pucheta, Bonpland y Tapebicuá, entre otras.

Se trata de un Centro que cumple una función social valiosa y que diariamente recibe a más de 40 chicos de entre 6 y 17 años para brindarle contención, apoyo escolar, desayuno, almuerzo, merienda y realizan actividades recreativas, lúdicas y deportivas.

Posteriormente, Valdés y su comitiva se trasladaron al Barrio La Estación, oportunidad en la cual el mandatario supervisó la construcción de 50 Viviendas que se ejecutan a través del Plan Habitat.Luego, en el mismo barrio, concurrió al Salón de Uso Múltiples que con su presencia se inauguró el año pasado. Aprovechó la oportunidad para tomar contacto con vecinos y miembros de la comunidad, canalizando inquietudes, sobre todo de las familias afectadas por el fenómeno climático.ConceptosFinalizada sus actividades, Valdés tomó contacto con medios locales, manifestando en primer lugar que “llegamos con asistencia a lo largo y a lo ancho de la provincia” y remarcó que “hemos volcado recursos provinciales a las localidades afectadas por la emergencia hídrica y en esta zona afectada también por temporales: Paso de los Libres, Bonpland, Parada Pucheta y Tapebicuá”.Y resaltó los recursos enviados a Paso de los Libres, como también agradeció a las diferentes fuerzas nacionales y provinciales por brindar las asistencias y predisposición de los de medios de transportes para poder sobrevolar las zonas de los afectados contribuyendo con los mismos.Seguidamente, el primer mandatario, destacó la continua comunicación que estableció junto al intendente, Martín Ascúa, a largo de los días como también las visitas concertadas para la coordinación de las asistencias correspondientes de la zona y agregó “estamos presentes hoy y siempre para ayudarlos, donde vemos la muñeca del intendente presente”.Refiriéndose a los cambios climáticos expresó que “esta situación se volvió una cuestión de estado y donde debemos estar atentos a la situación sin bajar los brazos, donde de acá en adelante será una situación difícil”. Así instó a los intendentes a resguardar los canales y limpieza de los mismos para evitar problemáticas de cara al futuro ante las posibles inclemencias climáticas.Al ser consultado sobre la situación del Paraje Pucheta, el gobernador dijo “estamos reconstruyendo la red eléctrica en las zonas afectadas por los vientos que han azotado en dos oportunidades a los vecinos”. “También estuvimos recorriendo la zona de Tapebicuá brindando asistencia”, estableció Valdés.Asimismo, Valdés sostuvo que “estamos ante la ejecución de 25 obras dentro del Plan Maestro Hídrico de la Provincia que brindarán asistencia a San Roque, Esquina, Goya, Santa Lucía y Santo Tomé, quienes han tenido las respuestas con la ejecución de las obras con recursos tantos provinciales como nacionales”.Por otro lado, Valdés haciendo mención a la reunión desarrollada este jueves pasado en Casa Rosada, encabezada por el presidente Mauricio Macri en el marco del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), diciendo “presentamos los relevamientos de la situación por ser una de las zonas que contó con más de 650 mil hectáreas afectadas para contar con las asistencias correspondientes”.Y declaró que tanto el Río Paraná como el Uruguay no tuvieron “picos históricos, los que nos alivió en parte la situación”.“Hay que tener en cuenta que por ejemplo, en Goya y Esquina cayeron 800 milímetros en apenas quince días, una marca récord y felizmente como los ríos no están altos, el desagote fue más rápido, pero igualmente no hay que bajar los brazos”, acotó, para luego subrayar el gran trabajo del Ejército Argentino, Gendamería, Prefectura Nacional, Policía Federal y el ministerio del Interior, “gracias a ello pudimos llegar en helicópteros a zonas aisladas por las inundaciones, también en lanchas. El gobierno nacional nos acompañó en forma permanente para poder llegar a la población afectada y a los productores, donde trabajamos de forma mancomunada con Vialidad Provincial, Defensa Civil, la Policía de Corrientes, el ministerio de Salud, acompañando a los municipios e intendentes que son los que están cerca de la gente”.Finalmente, Valdés pidió a los vecinos a ser conscientes del cuidado del medio ambiente para dejar en condiciones a las generaciones venideras un mundo mejor: “Tenemos que tomar conciencia de este cambio climático y de la necesidad del reciclado y de la disposición final de los residuos”.