El secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, junto al subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas, notificaron este jueves por la tarde en Casa de Gobierno a familiares de los ex soldados correntinos caídos en Malvinas, Ramón Cirilo Blanco, Mario Gómez y Daniel Omar Luque, la identificación de sus restos. De esta manera, sumado al soldado Rubén Horacio Gómez de Chaco, son 110 los héroes identificados en el Cementerio de Darwin en el marco del Plan Humanitario Malvinas.

Luego de un encuentro privado que mantuvo Avruj y Cuevas con las familias de los mencionados ex soldados en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, en el cual se informó la identificación de los mismos, se llevó a cabo en el Salón Verde una conferencia de prensa. En la oportunidad, el funcionario nacional contó que “fue un día muy largo que comenzó muy temprano en Chaco, donde notificamos la identificación del héroe Rubén Gómez”, a lo que agregó que en Corrientes “acabamos de hacer 3 notificaciones positivas más, con lo cual cerramos un día de muchas emociones, lágrimas de alegría que ayudan a cicatrizar una herida y a cerrar círculos abiertos durante 36 años”.

En nombre del Estado argentino “quiero compartir con ustedes y les pido que se sumen a mí en el agradecimiento a cada una de las familias que confiaron en este Plan Humanitario”, porque “sabíamos que era una decisión difícil aportar el ADN, permitir la exhumación de los cuerpos y la incertidumbre que esto presentaba” expresó Avruj. Confirmó que con la identificación de Gómez en Chaco; y Gómez, Blanco y Luque en Corrientes, “llegamos a 110 héroes identificados de 121 tumbas con 122 cuerpos, los cuales ya tienen su placa con su nombre, que se inaugurarán en la segunda quincena de marzo”, y anunció que “viajaremos con todos los familiares nuevamente a las Islas a rendir tributo, homenaje y a permitir este encuentro íntimo de los familiares con los héroes”.Aseguró que “lo que significa la identificación de los héroes nos pone en el camino correcto de lo que venimos insistiendo desde el primer día de nuestra gestión con el presidente Mauricio Macri, en cuanto a la importancia de la verdad, de decirnos la verdad y también saber absolutamente todo sobre nosotros”. Fue así que indicó que “esto va en ese camino, el del encuentro de los argentinos, del diálogo, de la cercanía y en profundo respeto de los derechos humanos”.“Es un día para celebrar, para emocionarnos y ojalá todos hubiesen tenido la posibilidad de este diálogo íntimo con cada familia, de presenciar esas lágrimas, pero aparte ser testigos de los testimonios de historias, afectos, ausencias, del dolor de la ausencia del Estado ante 36 años”, relató el Secretario de Derechos Humanos. Y destacó por último que Chaco y Corrientes “son las dos provincias que más soldados y héroes brindaron a la historia de Malvinas”.Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas, elogió el trabajo que viene realizando el secretario de Derecho Humanos, Claudio Avruj, y a todo su equipo que “vienen realizando la identificación científica de nuestros héroes de Malvinas correntinos”. En concordancia con eso resaltó que “los héroes de Malvinas, los ex soldados combatientes, además de la pesada mochila de la Guerra tuvieron que soportar la indiferencia, que es una herida que quedó abierta por mucho tiempo”.Manifestó a su vez que “tanto el Gobierno nacional como el provincial ya hace algunos años han tomado la causa Malvinas como una verdadera política de Estado” y que “la discriminación que sufrieron el ex soldado combatiente y su familia durante mucho tiempo, ahora están encontrando reparaciones que son justas”.En cuanto a lo que se vivió en la jornada con las tres familias de los soldados correntinos que yacen en el cementerio de Darwin, el funcionario provincial dijo que “hoy tenemos el honor y la satisfacción de compartir con los familiares este acto muy emotivo”, ya que “estuvimos reunidos con ellos y como lo mencioné anteriormente, la política de Estado de la Causa Malvinas para el Gobierno de Corrientes se traduce en obras, asistencia y contención”. En ese marco puso como ejemplo “la construcción de un Policonsultorio moderno para los ex soldados combatientes y familiares, la Ley provincial que permite el ingreso de los hijos de los mismos a la Administración pública, la creación de la Dirección de Malvinas Argentinas encabezada por ex combatientes”.Emotivo relato de los familiaresEn contacto con los familiares de los ex combatientes de Malvinas, Felipa Gómez, hermana del soldado Mario Gómez, expresó que “siente mucha emoción y no tengo palabras para describir lo que estoy viviendo, sé que mi hermano está en la segunda fila del cementerio de Darwin y ahora está identificado por su nombre, por lo cual dejaron de estar con la leyenda de ´soldado solo conocido por Dios´”.En la misma sintonía, María Luque, hermana de Daniel Luque, recalcó la emoción y la alegría por el reconocimiento de los restos físicos de su hermano y manifestó que el recuerdo que tiene de él es que era muy terrible, un chico de campo y muy trabajador” y que ahora después de muchos años sin saber nada sobre su ubicación en el cementerio de Darwin, “ahora vamos a saber dónde estarán sus restos”.Finalmente, Mónica Gómez, hermana del ex combatiente abatido en Malvinas, Cirilo Blanco, señaló emocionada que “sentí como un encuentro con él, siempre anduvimos por todos lados, nunca supimos el lugar exacto donde estaba él y hoy puedo decir donde está”, a lo que reveló que “tengo la medalla con la que él luchó y es un orgullo muy grande para mí”.