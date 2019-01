En el marco de la 29° Edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, el gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, participó en el Anfiteatro Cocomarola de la celebración junto a los gobernadores del Departamento Central y de Guairá de la República del Paraguay, con el objetivo de afianzar vínculos mediante la cultura y el turismo.

gobernador arribó al legendario anfiteatro alrededor de las 22, para proceder en primer lugar a participar del programa radial del stand de Radio Comunitaria “Cirilo Romero”, ubicado en las instalaciones del Cocomarola.

Los representantes de la república del Paraguay ingresaron al predio con banderas de su país que eran agitadas cuando se entonaban polcas de los artistas paraguayos el Vicho Echeverría y Americanta.



En los laterales del escenario se apreciaba el danzar de los bailarines, y de espectadores que voluntariamente subían a bailar los ritmos entonados por los cantores chamameceros.



Las personas del público junto a músicos y bailarines, con alegría, se acercaban a saludar y pedir autógrafos al gobernador de la Provincia, Gustavo Valdés, como también a los mandatarios del vecino país.



Gastronomía



Por otra parte, los “Cocineros del Iberá”, como todas las noches, tuvieron una notoria participación ya que ofrecieron diferentes propuestas culinarias, seduciendo a los visitantes con la elaboración particular de sus platos y productos artesanales.



Bajo el eje comunicacional “Sabores con Payé”, el Ministerio de Turismo dispuso de un stand en donde la red de gastronomía local “Cocineros del Iberá”, -que reúne a 102 personas, organizadas en 64 unidades productivas- cocinan platos típicos de la provincia para comercializar al público.



Reconocimiento a las Hermanas Vera



El momento más relevante de la noche fue cuando el gobernador de Corrientes hizo entrega de un reconocimiento a las Hermanas Vera que -mediante la Resolución N°245- se las declaró como figuras destacadas de la 29° Edición de la Fiesta Nacional del Chamamé.



Declaraciones del Gobernador Gustavo Valdés



El gobernador, Gustavo Valdés sobre su presencia en la anteúltima noche de la Fiesta del Chamamé sostuvo que “es un gusto estar en el anfiteatro y si no existieran estas inclemencias del tiempo hubiéramos estado todos los días”.



“Estamos llegando al sur de la provincia recorriendo todas las zonas afectadas, y ahora acompañando este chamamé, es un gusto participar”, declaró el mandatario.



En este contexto el gobernador hizo un balance sobre la recorrida aérea realizada en el sur provincial asistiendo a los correntinos afectos por el temporal y dijo que “es una situación muy complicada pero el agua está escurriendo, y vamos a seguir trabajando y acompañando a todos los inundados”.



Continuando en el marco de las inundaciones Valdés destacó que “se tendrá que hacer una inversión por parte del gobierno Provincial, y en la parte agropecuaria dictaremos la emergencia”.



Destacada visita de gobernadores de Paraguay a Corrientes



También, remarcó Valdés la firma de convenios con el gobernador del Departamento central del Paraguay -de 2.500.000 habitantes siendo el más importante de esta República- y la visita del gobernador de Guairá por lo que consideró tener “una agenda sobresaliente con esta Nación, eremos con nuestros mejores expositores chamameceros a cantar con ellos”.



Valdés: “Marito es un valor importante para la cultura de Corrientes”.



A pesar de que la inestabilidad climática fue notoria la presencia del público, y al respecto Valdés indicó que las personas asistían a la velada porque “vinieron a hacer hinchada para que Marito no se retire, debemos seguir escuchando a un músico de gran envergadura”, y agregó que “Marito es un valor importante para la cultura de Corrientes”.



Chamamé: Patrimonio de la Humanidad



Por otra parte, sobre el lema El Chamamé como Patrimonio de la Humanidad el gobernador señaló que “seguiremos empujando para que esto sea así, esta vez no lo pudimos lograr porque hay que corregir algunas cosas, debemos hacer inventarios culturales como lo explicó el ministro de la Nación, por ello trabajaremos en esto”.



“De todas maneras tuvimos una revancha porque en el G- 20 estuvo el chamamé en el medio de ese escenario mundial donde todos nos observaron, lo hicimos aplaudir con el toro a Vladímir Putin, Ángela Merkel, y muchas autoridades internacionales”, manifestó Gustavo Valdés.



Para finalizar con sus palabras el mandatario recalcó que “a todos les emociona el chamamé aunque algunos se resisten a su esencia, finalmente te atrapa”.