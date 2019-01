“Es el momento en que los correntinos debemos unirnos, juntarnos y trabajar por los que hoy están sufriendo el efecto de las inundaciones”, remarcó el gobernador en Esquina, localidad en la cual recorrió una Escuela, el Hospital local y el CIC donde se ubican familias evacuadas.

Luego, sobrevoló Pueblo Libertador, otras de las zonas afectadas por las copiosas lluvias. Garantizó asistencia inmediata para la población y todos los sectores. Los productores tienen a disposición líneas de créditos con tasas subsidiadas a través del Banco de Corrientes y aseguró que cuando las aguas bajen, de manera inmediata se desplegará la reconstrucción de caminos rurales.

En el marco de la situación de emergencia hídrica por la que atraviesa Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés sobrevoló este sábado zonas inundadas del sur provincial, a la vez que se hizo presente en Esquina, recorriendo la Escuela Nº 434, el Hospital de la ciudad y el Centro Integrador Comunitario, donde se encuentran alojadas familias afectadas por las lluvias.Luego de Esquina, Valdés también sobrevoló el municipio de Pueblo Libertador, en la zona del Arroyo Barrancas, otro de los lugares seriamente afectados por la acción del agua.En la oportunidad, Valdés garantizó asistencia inmediata a toda la población y los sectores productivos damnificados por el fenómeno meteorológico, ratificó el beneficio de líneas de créditos blandas para los productores y puso de relieve que una vez que las aguas bajen, se trabajará muy fuerte en la reconstrucción de los caminos rurales.El mandatario, aterrizó en helicóptero pasado el mediodía en el aeroclub de Esquina y de allí se dirigió al palacio municipal donde fue recibido por el intendente local, Hugo Benítez, con quien mantuvo una reunión.Acompañaron al titular del ejecutivo provincial, los ministros Ricardo Cardozo (Salud Pública), Federico Mouliá (Desarrollo Social), Horacio Ortega (Coordinación y Planificación) y Jorge Vara (Producción), el director de Defensa Civil, Eulogio Márquez, el secretario de Desarrollo Social e Igualdad, Diógenes González y demás funcionarios de diversas áreas que integran el Comité de Crisis.Conferencia de prensaValdés ofreció una conferencia de prensa a los medios presentes, ocasión en la cual enfatizó que “es el momento en que los correntinos debemos unirnos, juntarnos y para trabajar por los que hoy están sufriendo el efecto de las inundaciones”.Y comentó que “hemos sobrevolado zonas donde está un importante núcleo de evacuados, población que también está siendo permanentemente asistida por la Provincia a través de sus organismos. Esto nos permite tener una visión clara de la asistencia a las familias y los sectores damnificados”.Seguidamente, el gobernador manifestó que en estas más de dos semanas que lleva transcurridas el mes de enero, “han caído más de 600 milímetros de agua y según los pronósticos vamos a tener dos días de tranquilidad climática, aunque veníamos ya desde el jueves con la expectativa de una mejora que no se cumplió lamentablemente”, acotando que a través los distintos organismos y bajo la supervisión del Comité de Crisis “estamos llevando asistencia a todos los sectores afectados, conjuntamente con recursos económicos a los municipios afectados”.Reconstrucción de caminos rurales“Y luego habrá que trabajar muy fuerte porque cuando las aguas bajen debemos apuntar a la rápida reconstrucción de los caminos rurales, para que la población y los productores vuelvan a tener su vía de comunicación”.Créditos para la producción con tasas subsidiadasAsimismo, dijo que en el articulación con el ministerio de la Producción, “articulamos el trabajo de relevamiento y evaluación respecto a las cuantiosas pérdidas agropecuarias” y remarcó que ante la situación de emergencia “habilitamos líneas de créditos a través del Banco de Corrientes y con tasas subsidiadas del 28%, casi 20 puntos por debajo de lo habitual y vamos a ir avanzando en otras líneas para los distintos sectores, ya que no es la mismo para el sector arrocero, que para quienes se dedican a haciendas y de acuerdo a la actividad productiva”.“Todos los municipios afectados están siendo asistidos coordinando en todo momento las tareas con los intendentes”, expresó Valdés.Situación del Puente sobre el Arroyo GuazúTambién se dio tiempo para referirse a la situación del Puente sobre el Arroyo Guazú: “Es motivo de preocupación y las versiones indicaban que iban a desarmar el Puente. No queremos volver a padecer el aislamiento que tuvimos en Esquina. Por eso, a través de Vialidad Nacional se logró que se interrumpa el tránsito a la noche y hacer un relevamiento para no sobrecargar el puente y que sufriera mayores consecuencias”.“Está en óptimas condiciones para el tránsito vehicular de día y por la noche va a continuar cerrado hasta que quede descartado cualquier tipo de peligro de transitabilidad”, agregó a sus conceptos.Sobre la polémica con el municipio de San IsidroY dedicó un párrafo aparte al municipio de San Isidro, en donde sus autoridades comunales reclamaron que la asistencia, canalizada por el gobierno nacional no llegó, lo que fue desmentido con la documentación pertinente, tal cual es de conocimiento público.“Se hizo un pedido a través de Nación y el pedido salió y llegó con normalidad. Estamos para ayudar a la gente y a los que la necesitan, sin importar el signo político del intendente municipal y es nuestra forma de trabajar con todos los municipios, sin distinciones. Es miserable que algunos intenten sacar ventajas o réditos de esta situación de emergencia y la ayuda llega y va a seguir llegando a los correntinos que la necesitan”, declaró al respecto con tono firme el gobernador.Para Valdés, “no es momento de pensar o hacer política, sino estar donde la gente nos necesita” y subrayó que además de la asistencia que “podamos dar como gobierno, es necesario que la gente se involucre y tienda su mano solidaria, de hecho los correntinos somos solidarios por naturaleza y están presente para dar su mano a quienes están sufriendo”.AgradecimientoAsimismo, Valdés no pasó por alto y agradeció el apoyo logístico y humano del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional Prefectura, Policía de la Provincia y Bomberos Voluntarios, “fundamentales para poder llegar con la asistencia a la gente”.Cuantiosas pérdidas en los sectores productivosEn tanto, Valdés precisó en el transcurso de la conferencia de prensa que en materia de producción arrocera, “estimamos una pérdida del orden de las 3.500 hectáreas y las pérdidas agropecuarias son generales, por eso decretamos la emergencia” y mencionó que el sector maderero también está padeciendo las consecuencias ya que no pueden trabajar porque los camino que están intransitables.“Hay pérdidas en las plantaciones al aire libre y para cada uno de los sectores vamos a garantizar la ayuda necesaria como para que con el esfuerzo de todos se pueda salir adelante”, concluyó Valdés.Visita a Esquina en detalleEn su visita a la Escuela Nº 434 de Esquina donde se encuentran alojadas familias evacuadas, Valdés supervisó toda la asistencia ya que en dicho lugar las mismas son atendidas con servicios de vacunación, provisión de medicamentos, controles médicos y odontológicos.Se les entregó colchones, ropas de cama, abrigo y de uso personal y se les proveyó de módulos de alimentos y agua mineral, entre otros.Mientras que en el Hospital de Esquina, Valdés estuvo en contacto con gente internada luego de las evacuaciones, que en estos momentos reciben la respectiva atención sanitaria. Les dio ánimo y fortaleza para superar el difícil momento y ratificó que estarán asistidas en todo momento.Posteriormente, Valdés asistió a las dependencias del Centro Integrador Comunitario (CIC) de la ciudad donde acompañó a las más de 30 familias alojadas tras la evacuación, las que son asistidas por las carteras de Desarrollo Social y Salud Pública, junto a Defensa Civil y el municipio local.En Pueblo LibertadorFinalizada su visita a Esquina, el gobernador Valdés prosiguió con los sobrevuelos por zonas inundadas, en este caso en Pueblo Libertador, sobre el Arroyo Barrancas.Valdés explicó que el sobrevuelo en Pueblo Libertador y zonas aledañas donde se encuentra el cauce del Arroyo Barrancas, nos “permite determinar en un primer pantallazo cuales son las zonas aisladas que precisan asistencia urgente”.“Por la crecida del arroyo Barranca hay parajes aislados, entre ellos Rincón de Sarandí, Cuchilla, Paso Cejas y Paso Yunque”, informó.Asistencia sanitariaCabe señalar que en Pueblo Libertador y zonas aledañas, el ministerio de Salud Publica, en colaboración con el Ejército Argentino, Policía de Corrientes y Bomberos Voluntarios, desplegó en la presente jornada un amplio operativo sanitario hacia los pobladores damnificados por las lluvias y la crecida del cauce del Arroyo Barrancas.A través del área de Epidemiología, previniendo enfermedades vectoriales, con fumigaciones en las zonas en donde al agua va bajando y se utilizan insecticidas para evitar la propagación de plagas.Además de suministros, a cada familia afectada se le brindó una charla sobre cuáles son los cuidados que deben tener para evitar enfermedades típicas de las emergencias hídricas, como ser gastroenterocolitis y manifestaciones en el aparato respiratorio.La asistencia sanitaria incluye vacunación, controles médicos, provisión de sueros antiofídicos en caso de ser necesario, se entregan repelentes, alcohol en gel y se realizan curaciones en general.Participa un equipo integrado por médicos, vacunadores y agentes sanitarios.En articulación con Desarrollo Social se distribuyeron más de 100 módulos alimentarios y agua potable.Los móviles se trasladaron vía terrestre hasta la zona del Puente Barrancas y luego en lancha, para así poder llegar a la población que está aislada.Según se informó, Sarandí, Paso Yunque, Guayquiraró y Cuchillas, son algunos de los parajes más afectados por el avance de las aguas.