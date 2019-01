El tiempo acompañó y luego de dos días de suspensión por lluvia, se desarrolló en la noche de este lunes y madrugada de este martes la segunda fecha de la 29ª Fiesta Nacional del Chamamé “de la Humanidad” y 15ª Fiesta del Chamamé del MERCOSUR, con sede en la ciudad de Corrientes.

Ante un marco de público que superó las 11 mil personas en el Anfiteatro Cocomarola, según lo informó el gobernador Gustavo Valdés, quien se encontraba presente, el mismo aprovechó para ponderar la correntinidad que se expresa y se siente a través de este género musical. Afirmó también que este martes a las 18 recibirá en Casa de Gobierno al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Nación, Hernán Lombardi, para asistir más tarde a la tercera velada del gran evento de los correntinos.

“Esperamos que el tiempo siga aguantando, sabemos que son momentos difíciles, pero bueno sabemos que el Chamamé es así”, señaló el primer Mandatario provincial al ingresar al Anfiteatro “Mario del Tránsito Cocomarola”. Asimismo resaltó que “para escuchar Chamamé no se necesita ser especialistas, sino que solo se debe sentir, abrir un poco el corazón, los oídos y dejarse llevar por una música que no solamente es llevadera, sino que tiene buen ritmo y una muy buena letra que uno lo puede escuchar de principio a fin, la cual describe nuestra cultura, nuestras creencias”.En referencia a la visita de Lombardi, el Gobernador afirmó que “mañana (por este martes) van a estar funcionarios nacionales haciendo algunas recorridas, observando todo lo que tiene que ver con nuestra Fiesta, que nosotros queríamos que sea de la Humanidad” y si bien se lamentó que “no lo pudimos conseguir, vamos a seguir insistiendo y trabajando para que se pueda dar en años venideros”. De esta manera valoró el acompañamiento de un Ministro como Lombardi, ya que “es muy importante para esta Fiesta y para todos los correntinos”.En otro momento de la noche, el titular del Poder Ejecutivo provincial entregó un reconocimiento por la trayectoria al Chango Spasiuk, que en unos días más festejará sus 30 años de consagración en la Fiesta Nacional del Folclore de Cosquín. También la emoción tuvo lugar en el escenario Osvaldo Sosa Cordero, de la mano de Ofelia Leiva, donde una vez más el público la ovacionó y no la dejaba bajar´.Luego fue el turno de la reconocida artista nacional Soledad Pastorutti, quién brindó un show del nivel que tiene acostumbrado a todo su público e invitó a cantar con ella a los correntinos y ex participantes del programa La Voz Argentina, Sofía Morales y Pedro Culiandro.