Todos los años un grupo de alumnos del último año de Humanidades del Colegio Salesiano Pío XI colaboran con el Banco de Sangre Central, dependiente del Ministerio de Salud Pública, en la realización de campañas de promoción de la Donación Voluntaria. Esto se lleva a cabo en el marco de un proyecto educativo de la materia optativa “Proyecto de Investigación e Intervención Comunitaria”, que tiene como finalidad de incentivar e instalar la temática en los adolescentes.

El Banco de Sangre Central realizará mañana una colecta externa de sangre en el Salón de Actos del Colegio Pío XI, de 8 a 12 horas. La misma fue organizada por los Promotores de la Donación de Sangre 2018 del establecimiento educativo, cuya particularidad este año es que se concretarán dos campañas: una dirigida a los ex alumnos, docentes o tutores y en octubre, una exclusiva para los estudiantes de 5° y 6° año; y así aumentar la capacidad de atención en razón de la gran participación de años anteriores.Es necesario destacar, que en ambas actividades pueden participar docentes, no docentes, tutores y el público en general. Algunos requisitos para donar sangre son los siguientes: Tener entre 18 y 65 años de edad, los menores de edad deberán tener la autorización de sus padres o tutores legales. Pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, concurrir al lugar de extracción con el DNI, estar descansado e hidratado. Si tenes tatuajes y/o piercing hace más de un año podes donar sin inconvenientes. Además, se recomienda no estar ayunas (se puede tomar agua, mate, té o café, evitando lácteos o alimentos grasos).Los alumnos que colaboran con el Banco de Sangre Central son: Rosario Fernández, Calendaria Troncoso, Lorena Micheli, Mariana Obregón, Sol Enriquez (la coordinadora del grupo), Franco Duque, Leandro Hernández y Juan Ignacio Blanco; mientras que el profesor a cargo es Alejandro Barreda.Antes comenzar con las campañas de promoción, los jóvenes se capacitaron acerca de la función que cumple la sangre, importancia de la Donación Voluntaria y los pasos que atraviesan los donantes de sangre, entre otras informaciones necesarias para poder transmitir el mensaje educativo a su entorno. Además de visitar y conocer el trabajo que se realiza en el Banco de Sangre. El encargado de la capacitación es el Coordinador del Área de Hemodonación, Vertinaldo Ávalos.Luego planificaron un proyecto para implementarlo en el año. Las actividades que realizaron son: un stand informativo en la Feria de Platos llevada a cabo en el Colegio Pío XI, juegos de preguntas y respuestas a las personas que participaron en la Feria Provincial del Libro 2018 y recorridas por los medios de comunicación; para finalizar con las colectas externas de sangre.