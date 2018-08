Nely Vega la última empleada municipal y puntera de Cambio Solidario despedida por la nueva gestión, protestó frente al municipio de Mercedes, en una parte de esa manifestación acusó que hubo afiliaciones ilegales mediante un mecanismo que reveló en su reclamo.-

Esta protesta fue realizada por Nelly Vega y Pilar Aguirre ambas punteras de Cambio Solidario, Vega dijo: “Ustedes hicieron afiliaciones utilizando la documentación que las personas llevan al municipio en busca de ayuda social”, Me prometieron que nunca me soltarían la mano y hoy estoy afuera, Yo que caminé y acompañé a esta gestión, hoy me toca estar en la vereda del frente… Por eso hoy le pido a todos los mercedeños, nunca más vuelvan a votarlos.-

“Y ahora querés llegar a la provincia, eso nunca mientras yo pueda voy hacer todo para que eso no suceda” expresaba a viva voz la ex puntera de Cambio Solidario.-

La manifestación en contra del Ejecutivo municipal fue por los despidos y por no cuidar a las personas que hicieron mucho, que recorrieron las calles, que hicieron campaña para que hoy, ellos estén en el lugar que están, ambas punteras políticas de Cambio Solidario sembraron un manto de duda en varias cuestiones, la más delicada las afiliaciones de personas mediante un mecanismo fraudulento, qué, de comprobarse esos dichos y si alguna persona que hizo algún trámite de asistencia corrobora que fue empadronada a Cambio Solidario, las punteras políticas tendrían toda la razón, sabiendo que ambas, formaron parte del equipo que actualmente gobierna la ciudad desde adentro.-

También acompañó a Pilar Aguirre y a Nely Vega, Rogelio Benítez hombre del partido Justicialista de Corrientes, qué expresó su descontento y aun no podía creer la cruel y triste realidad que viven estas dos personas que trabajaron para que ocupen el lugar que ocupan.-

“Me sorprende de Víctor, y es mayor mi sorpresa aún,porque la intendente no protegió a la de su género”, la forma que actuaron y la dejaron desprotegidas es algo que yo no puedo perdonar, por eso y otras cuestiones que nunca compartí viaje para sumarme a la protesta, expresó Rogelio Benítez.-