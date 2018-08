El director de Prensa Municipal Roberto “Caly” Sánchez nos informó que la pauta fue cortada por orden del ejecutivo municipal dando una explicación muy rebuscada y poca seria.

Este 17 de agosto, el gobierno municipal de Mercedes a cargo de María Elvira Sánchez ordenó al director de prensa se nos notifique que la pauta de www.DiarioMercedes.COM se cortó, utilizando una excusa bizarra con poco fundamento, trató de explicar la situación dejando en claro con palabras rebuscadas, que por haber estado transmitiendo en vivo por Facebook el caso de Tamara, y por estar muy ásperos el municipio decidió cortarnos la pauta que recibimos mensualmente para difundir los actos de gobierno.-

Lisa y llanamente nos censuraron por hacer nuestro trabajo, cumplir con nuestra labor, esa labor de informar y contar la actualidad de la ciudad, hacemos este descargo público porque al intentar dialogar con el Secretario de Gobierno Dr. Marcos Jesús Otaño, el coordinador de gabinete Víctor Manuel Cemboraín y la primer mandataria María Elvira Sánchez por mostrarse indiferentes, y sin querer al menos dar una explicación del porqué, por eso empleamos este medio.-

Si bien la pauta del gobierno municipal no es una obligación y el político de turno puede darte o no, me duele, me encabrona la actitud que tuvieron en la mañana de este viernes los funcionarios que nos gobiernan, si tan solo mi hubieran explicado todo en dos segundos hoy no tendría la obligación de hacer esta publicación.-





A veces nuestros gobernantes se equivocan, o tienen el mal concepto de creer que al dar la pauta a un medio de comunicación ya sea radial, televisivo o grafico digital, pueden condicionar lo que se debe o no hacer, lo que hay que publicar y lo que no, Sepan SEÑORES, que la cosa no es así, al darnos una pauta pagan para que se haga la difusión de los actos de gobierno, y es una verdadera lástima que, por ahí se confundan y lleguen a pensar que están comprando el medio.-

La verdad cuesta creer, que dos personas puedan haber influenciado y hacer que se llegue a esto, una lástima que con tanto esfuerzo, trabajo y sacrificio de muchas personas y años, hoy se esté tirando por la borda, el trabajo que realizo el equipo de Cambio Solidario.-

Con esta actitud adoptada de censura y de despidos dan pie, dan lugar a que algunos dichos y expresiones de trabajadores de medios hoy censurados tengan algo de razón o toda.-

Agradezco la ayuda recibida pero no comparto y nunca estaré de acuerdo por lo que hoy me hicieron.

Patricia S. Ramírez

D.N.I. 24645090





Por Javier Cuadra:



Como responsable de DiarioMercedes.COM y haciéndome cargo de mis dichos, tengo la certeza que dos funcionarios, el titular de la jefatura de Seguridad Pedro Mamani y el director de Tránsito Roque Jurado fueron las primeras personas en quejarse y meter fichas al ejecutivo para que tome la decisión de cortar la pauta, de castigar y censurar a nuestro medio digital, ya que la cuestión originada afectó directamente a esa área .-

Gustavo Javier Cuadra

D.N.I. 23647364

TE 3773406321/407831