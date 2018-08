Este 15 de agosto luego del tradicional almuerzo donde estuvo presente Pepe Aranda de COPRA SA, comenzó el remate de reproductores hembras y machos Braford por excelencia, por el primer toro se pagó la suma de 300 y el segundo190 mil pesos compró Alberto Minetti de Pilagá. Vaquillona preñada 405 mil pesos.

Las palabras de don José Pepe Arada antes de dar inicio a la actividad dijo: “Buenas tardes a todos bienvenidos, nos honra poder presentarles hoy la hacienda que están recepcionando para este noveno remate de cabaña, en un tiempo muy particular de la vida de todos nosotros, de los argentinos, de la patria, realmente no escapa a ninguno de ustedes que hacer un remate hoy, no solamente El Roció sino todas las cabañas que estamos aquí en la argentina trabajando por la raza Bradford , es una apuesta fuerte al futuro de la argentina y es una apuesta fuerte contribuyendo a superar el poco espacio que nos toca buena parte de las dificultades que padece nuestra patria y padecemos todos los argentinos, es obvio que hemos vivimos tiempos muy duros en el pasado, pero también está claro que se abre la oportunidad muy esperanzadora para la ganadería argentina, en donde está abierta la opción clara el crecimiento de las exportaciones, estamos avanzando bien en el país en las exportaciones de carnes no ha disminuido pese a las dificultades económicas, el consumo de carne en el mercado interno y consecuentemente hay opción para un buen negocio ganadero en el país, no solamente en el presente sino también mirando a futuro

A raíz de esto yo espero que ustedes sepan apreciar lo que estamos ofreciendo hoy aquí, que tengan confianza en la apuesta, al negocio ganadero y que podamos seguir construyendo desde nuestro lugar este desafío que tenemos todos de apostar por el bienestar general, por el crecimiento también por lo que es la posibilidad de superar con nuestra contribución dando empleo a los problemas de pobreza que soportamos, les agradezco de bueno a todos, que hagan buenos negocios y que tengamos en todos los campos, los remates Braford a lo largo y ancho de todo el país, Suerte para todos.