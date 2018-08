Este miércoles el concejal Germán Braillard Poccard se reunión con el Dr. Pablo Romero para hablar de varias cuestiones una de ellas fue el decreto del presidente Macri para suspender el envió de los fondos a las provincias, también se refirió a la situación de la ciudad capital donde Tassano no hizo desde que asumió una sola cuadra de pavimento.-

Germán mantuvo una extensa charla con su par mercedeño y hablo sobre el programa que impulsa donde un total de 1500 familias reciben capacitación para hacer frente a la economía y así generar un ingreso más.

Es una actividad que me da muchas satisfacciones, y por eso necesitamos que las personas del interior también puedan capacitarse y tener un oficio, en Mercedes el Dr. Pablo Romera será el director de ASEP en esta ciudad.-

German también reconoció que Mercedes es una ciudad bien administrada y comparado con la ciudad de Corrientes la gestión de Elvira Sánchez lleva ya realizadas un total de 29 cuadras pavimentadas, mientras que en la capital de la provincia ni sio quiera una sola, Tassano decidió aumentar los sueldos de los funcionarios creando así un gran déficit que llega a las 20 millones de pesos, no puede ni siquiera conversar las calles ya existentes, ahora con el no envió del Fondo Sojero creo que con más razón las obras no van a existir, los funcionarios de Tassano ganan por encima de los sueldos de los funcionarios del gobierno provincial remarco en una entrevista el referente del frente Renovador y actual concejal German Braillard Poccard.-

