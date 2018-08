El principal referente de Cambio Solidario, Víctor Manuel Cemborain, se reunió con dirigentes políticos, y de movimientos sociales y vecinales en la Capital correntina, de quienes recibió el apoyo, de cara a su proyecto político para la provincia.

El ex Intendente de Mercedes sumó así nuevas adhesiones de gran parte de los dirigentes territoriales capitalinos que se suman a los cosechados en el Interior, donde ya se comenzó a trabajar para fortalecer el espacio político “inclusivo y plural” que impulsa Cemborain y su equipo.Durante su recorrida Cemborain explicó las propuestas de su partido ante representantes sindicales, comerciantes y vecinos quienes no tardaron en expresar su pesimista visión respecto a la realidad social y económica de la provincia.Explicó que Cambio Solidario es una plataforma que pretende agrupar a todos los sectores que no se sienten representados, para posibilitar que todos ellos puedan participar en la construcción de una provincia con desarrollo y sustantibilidad.Agregó que “Contamos con un grupo de intendentes están apoyando este proyecto, y ya estamos en condiciones de decir que vamos a ir a las elecciones de 2019 y 2021”.Y anticipó, “el año que viene vamos a participar en las elecciones y voy a ser candidato a legislador. Luego haré base en Corrientes para trabajar para la gobernación”.