Día Mundial de la Hepatitis: ¿Por qué los bancos de sangre estudian esta enfermedad en la sangre donada?

El 28 de julio de cada año se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis, con el objetivo de fomentar la toma de conciencia sobre las hepatitis virales y las enfermedades que causan. Todos los bancos de sangre en Argentina tienen la obligación de estudiar a la sangre donada, para garantizar su seguridad y calidad antes de su transfusión. Entre los análisis que se realizan se encuentran la Hepatitis B y C. Las personas que tuvieron Hepatitis A pueden donar sangre.La hepatitis es una enfermedad que afecta al hígado. Teniendo en cuenta que esta fecha se impulsó con el objetivo de difundir conocimiento sobre esta enfermedad, el Banco de Sangre Central, dependiente del Ministerio de Salud Pública, informa a la comunidad el por qué es importante estudiar la sangre donada. Además, recuerda que en la Institución se puede realizar exámenes que detecten anticuerpos contra el virus y/o antígenos del virus.La donación de sangre no solo es un proceso de extracción, cada donante y unidad de sangre obtenida cuenta con los requerimientos para asegurar que el procedimiento sea exitoso; además de garantizar su calidad antes de ser transfundida a un paciente. La manera de controlar es a través de la entrevista pre-donación y pruebas de laboratorio, que permiten diferir a las personas que tengan riesgos de haber estado en contacto con la enfermedad.En primer lugar, al donante se le realiza una entrevista profesional, en donde el técnico le consulta si se hizo un tatuaje en el último año, consume algún tipo de drogas o tuvo alguna práctica sexual de riesgo. La finalidad de saber cuán expuesto pudo estar para contraer infecciones que se transmiten por la sangre.Luego de la donación, la sangre pasa por una serie de pruebas antes de llegar a sus receptores. Los bancos de sangre cuentan con un laboratorio de inmunoserología, donde se realizan análisis para detectar Infecciones Transmisibles por Transfusión (ITT). En Argentina son obligatorias los estudios de la Hepatitis B, Hepatitis C, VHI/Sida, Chagas, Sífilis, HTLV y Brucelosis.En el caso que se dé positivo en alguna enfermedad, el donante será citado y se le realizará una nueva muestra para confirmar el estudio. Si nuevamente da positivo, se derivará a una atención médica.Si tuve Hepatitis A, ¿puedo donar sangre?Aquellas personas que tuvieron Hepatitis A pueden donar sangre. Es importante destacar que existen varios tipos de Hepatitis, pero las más frecuentes son las virales como A, B y C. Estas pueden causar infecciones e inflamaciones agudas, graves o crónicas al hígado.La hepatitis A es causada por la ingestión de agua o alimentos contaminados y por lo general, se infectan los niños. Las del tipo B y C se contagian por contacto sexual sin protección, transfusión de sangre, jeringas contaminadas, tatuajes y piercing o productos sanguíneos infectados. Además, las madres afectadas pueden transmitir a los hijos en el parto (no se contagia por la leche materna, tos o abrazos). Es por ello, que la Ley Nacional de Sangre 22.990 establece que es una obligación que los bancos de sangre controlen la sangre donada para descartar la presencia de hepatitis B o C, entre otras patologías, para no contagiar a quien recibe la transfusión.Tanto la Hepatitis A y B se pueden prevenir con una vacuna que se encuentra incluida dentro del Calendario Nacional de Vacunación. Otro modo de prevención para la A es a través del lavado frecuente de manos, frutas y verduras; en cambio para la B y C es usar preservativos en las relaciones sexuales y realizarse tatuajes en lugares autorizados.El Banco de Sangre Central de Corrientes realiza estudios de Laboratorio para detectar la presencia del virus. Los estudios externos se llevan a cabo a de lunes a viernes, de 7 a 9 horas. Los requisitos son: Estar en ayunas y con un pedido médico.