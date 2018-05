El Gobierno Municipal de Mercedes abre la convocatoria a todos aquellos que deseen participar de los festejos por el 208 aniversario de la Revolución de Mayo.

La invitación está dirigida a los vecinos de nuestra ciudad y de localidades vecinas que quieran compartir en Mercedes de las diferentes actividades realizadas en el marco de dicha celebración.



FERIA DE ARTESANOS

A todos aquellos artesanos que deseen participar de la exposición y venta de artesanías, se les proveerá de un espacio, una mesa y dos sillas. Podrán inscribirse, en la oficina de la Dirección de Turismo en la Ex Estación de Ferrocarril de 7 Hs. a 20 Hs.



VENDEDORES AMBULANTES

Para aquellos vendedores ambulantes e instituciones del medio que deseen comercializar sus productos durante el festival folclórico, se dispondrá de un espacio para tal fin. Podrán inscribirse, en la oficina de la Dirección de Turismo en la Ex Estación de Ferrocarril de 7 Hs. a 20 Hs.



LOCRO PATRIÓTICO

El locro patriótico que se servirá a los presentes al finalizar el desfile cívico-militar, será realizado por equipos. Todos aquellos vecinos que quieran participar con sus equipos para la elaboración de este plato típico podrán acercar la lista de ingredientes y nombres de los integrantes del equipo. La inscripción se realizará en la oficina de la Dirección de Turismo en la Ex Estación de Ferrocarril de 7 Hs. a 20 Hs.



ENCUENTRO DE LA MAZAMORRA

Como todos los años, se podrá degustara de la mazamorra como plato típico de nuestra tierra. Para ello todos aquellos vecinos que deseen realizar su elaboración deberán inscribirse en la Dirección de Cultura, Caá Guazú y José María Gómez en horas de la mañana y la tarde.



Cabe destacar que la convocatoria estará abierta hasta el día martes o hasta el momento que se llene el cupo establecido.