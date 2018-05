La frase del líder en la reunión : “NUNCA ME VAN A SACAR LAS GANAS DE TRABAJAR POR LOS CORRENTINOS”.

Se realizó este viernes 18 de mayo el primer Encuentro Provincial del Partido Cambio Solidario, con la presencia de delegaciones de Goya, Sauce, Esquina, Mburucuyá, Saladas, Paso de Los Libres y Corrientes Capital, Curuzú Cuatià, Colonia Carlos Pellegrini, Bella Vista, Concepción, Santa Lucia, Felipe Yofre, Mariano I Loza, que se dieron cita en Mercedes para participar de la primera reunión provincial del Partido que comanda Víctor Manuel Cemborain. Numerosos dirigentes llegaron desde distintas latitudes para conocer cuál es el programa político que transformó rotundamente la ciudad, y en qué consiste el proyecto diseñado para mejorar nuestra provincia en los próximos años.

El acto contó con la presencia especial de la Intendente Municipal María Elvira Sánchez, encargada de darle la bienvenida a los presentes. Los oradores, por su parte hicieron un pequeño recordatorio de su actividad desde los inicios del partido, allá por 2005, y luego durante la gestión municipal del ex Intendente Víctor Manuel Cemborain, hasta el presente, bajo la conducción de María Elvira Sánchez.

Como todos saben, el partido nació de las inquietudes de un grupo de personas preocupadas por la situación que vivía la comunidad, en el afán de buscar otra forma de hacer política, donde se escuche a la gente, donde la participación vecinal pudiese estar por encima de los intereses particulares, de determinadas personas y familias, buscando el bienestar de todos.

Luego de encontrar el respaldo mayoritario de los vecinos en las urnas, en 2013, en el 2017 se convirtió en el partido más votado del pueblo, con más del 60% de los sufragios. Víctor Cemborain cerró la jornada con algunos conceptos de cara al futuro del partido a nivel provincial, “…Hay que administrar bien, la provincia es rica, tiene buena luz, tiene buen sol, tiene buen clima, tiene buenas tierras, y tiene mucha gente que quiere trabajar, hay que darle la oportunidad.

Gracias a todos y tengan en cuenta que cuando armen un grupo de trabajo, nosotros vamos a estar ahí, trasmitiendo lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer…Me pueden decir cualquier cosa, me pueden arrancar los carteles, me pueden trabar los fondos, pero nunca me van a sacar las ganas de trabajar por los correntinos”.