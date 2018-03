El acto central por la gesta de Malvinas se realizara en la ciudad de Curuzú Cuatiá el proxio 2 de abril por avenida Ignacio Rucci a las 18:00, el diputado Pepe Fernandez Affur detallo el programa de actos:

PROGRAMA:

CURUZU CUATIA CORRIENTES SEDE DE LOS ACTOS CENTRALES PROVINCIALES DEL 02 DE ABRIL 2018

“Día de la Reafirmación de la Soberanía Nacional sobre las

Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur”



ORDEN DEL DIA:

18:00 hs – Av. Ignacio Rucci

1. Recepción de Autoridades Provinciales, Municipales, y Ex Combatientes de distintas Provincias.

2. Revista y Saludo a la Formación “Malvinas Argentinas” a cargo del Sr. Gobernador Dr. Gustavo A. Valdés, el Comandante 1ª División del Ejército General de Brigada Miguel Enrique Lugand y el Intendente de la Ciudad de Curuzú Cuatiá Dr. José Irigoyen

3. Presentación de Autoridades.

4. Entonación de las Estrofas del Himno Nacional Argentino.

5. Un Minuto de Silencio.

6. Invocación religiosa.

7. Palabras alusivas a cargo del Presidente del Centro de Ex Combatientes de la localidad de Curuzu Cuatia, Sr. Sergio Khouri.

8. Palabras alusivas a cargo del Intendente de la Ciudad de Curuzu Cuatia Dr. José Irigoyen

9. Palabras alusivas a cargo del Sr. Gobernador de la Provincia de Corrientes, Dr. Gustavo Valdes.

10. Actuación a cargo del ex combatiente Sr. Aníbal “Pepe” Verdun, llamadas Ganso Verde y Los Ramones

11. Inicio del Desfile

12. Desconcentración.

ORDEN PARA EL DESFILE

• Centros de Ex Combatientes:

• Cada Centro desfilan Ex Combatiente y familiares de cada Localidad.

1 - Curuzú Cuatiá

2 - Corrientes – Cap.

3 - Empedrado

4 - San Lorenzo

5 - Saladas

6 - Santa Rosa

7 - San Miguel

8 - San Roque

9 - Lavalle

10-Goya

11-Esquina

12-Sauce

13-Mercedes

14-Monte Caseros

15-Paso de los Libres

16-Murucuyá

17-Santo Tome

18-Ituzaingo

19-Concepción

20-Itati

21-9 de Julio

22-Bella Vista

23-Santa Lucia

24-Ita Ibate

25-La Cruz

26-Mantilla

27-Virasoro

28-Chavarría

39-Lomas de Vallejo

30-San Luis del Palmar

31-Loreto

32-Solari

• Colegios.

• Asociación Académica Superior de TAEKWONDO lleva adelante al Máster JORGE DEMARCHI.

• Banda Infanto Juvenil

• Fuerzas de Seguridad – Ejército (Desfile Cívico Militar)



CENA CELEBRACION DEL 36º ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS

21:30 Hs. Club Belgrano (cancha futbol)

Como Broche de Oro de este humilde homenaje, invitamos a autoridades y camaradas presentes, a compartir de una Cena “Recordatorio de estos 36 años de historia”.



ORDEN DEL DIA DE LOS MUSICOS:

• Lorena Larrea

• Padre Julián Zinni

• Pepe Verdun

• Tony Rojas y su Conjunto



ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS:

• Centros Ex Combatientes

• Autoridades Provinciales y Municipales