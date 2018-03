En la sesión ordinaria del día miércoles 7 de marzo se aprobó el proyecto presentado por el Diputado Fernández Affur de Declaración de Interés de la Cámara de Diputados y su adhesión a los actos a realizarse el 21 de marzo en conmemoración del “DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN”.

PROYECTO DE DECLARACIÓNINICIATIVA: Diputado Juan José Fernández Affur - ELI - Encuentro LiberalTEMA: Su adhesión a los actos a realizarse el 21 de marzo en conmemoración del “DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN”.FUNDAMENTOSHonorable Cámara:Someto a vuestra consideración el presente proyecto, por el que solicito al cuerpo legislativo considere el proyecto en el que declara su adhesión a los actos a realizarse el 21 de marzo en conmemoración del “DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN”.En diciembre de 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down para unificar la lucha contra esta enfermedad.La fecha fue seleccionada por la Down Syndrome International ya que el número es significativo de la triplicación del vigésimo primer cromosoma (mes 3, día 21) La idea original fue propuesta por Stylianos E. Antonarakis, médico genetista en Suiza y adoptado por ART21, su grupo de pacientes. Los primeros eventos se realizaron en 2006 en Ginebra.¿Por qué se celebra el 21 de marzo?: Hace referencia al cromosoma extra, es decir 3 en lugar de dos, que caracteriza a la afección genética conocida como Trisomía 21, que se da en el par 21. El juego de 21/3 da lugar a la fecha 21 de marzo.El síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las característicasfísicas o la salud. Este error congénito se produce de forma espontánea, sin que exista una justificación aparente sobre la que poder actuar para impedirlo.El Síndrome de Down afecta a todas las razas y niveles económicos por igual y se calcula que aproximadamente uno de cada 1,000 bebés nace con este trastorno.El objetivo de la celebración es promover a la sociedad, el conocimiento y la comprensión de las personas con síndrome de Down. Creando así una conciencia positiva, así como apoyarlos, respetarlos y reconocer su dignidad, sus derechos y su bienestar para que puedan tener una buena calidad de vida.Se caracteriza por una inteligencia que se define como un CI o Cociente Intelectual de 70 o menos, que impide que la persona aprenda correctamente. Esta manifestación en ocasiones se empieza a notar cuando los niños acuden a la escuela, sin embargo desde que nacen presentan algunos rasgos físicos que los caracterizan.La fisioterapia y otras terapias como la danza, el arte y la música, que los proveen de mayores medios de expresión y ayudan a mejorar su conducta y habilidades motrices son muy útiles en su tratamiento.La terapia familiar es un aspecto muy importante, la aceptación del niño o niña con Síndrome de Down y el adecuado manejo de sentimientos y emociones, son factores que ayudan enormemente a mejorar la educación y calidad de vida. Es importante incorporarlos a la sociedad y dejar que participen en todas las actividades familiares y sociales en la medida de sus posibilidades, alabando sus éxitos y haciéndolos sentir útiles.Por lo expresado, solicito el voto favorable en los siguientes términos.LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES DECLARA:SU Adhesión a los actos a realizarse el 21 de marzo en conmemoración del “DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN”.