Lucia Urdangarin Penzo concejal y actual presidente del Concejo Deliberante de Mercedes expresó que la oposición busca desvirtuar el temario de la sesión, “considero una falta de respeto total lo que hizo la concejal Meza” por la situación agrego “entonces quien está haciendo un mal manejo… ¿Somos nosotros? ¿El oficialismo? o ¿La oposición?

Muy molesta por lo que sucedió en la última sesión ordinaria Lucia Urdangarin Penzo no dudo en decir que la oposición busca desvirtuar o llevar hacia otro lado la sesión, “Si no son temas que están en el temario…bueno que se quemen las pestañas y hagan un proyecto de resolución como se lo dije en la sesión” dijo.-

“Si hay algo que no le gusta o alguna información que quieran pedir o hay algo que ellos no están de acuerdo en alguna decisión que haya tomado el ejecutivo que presenten un proyecto de resolución pidiendo la información que ellos crean necesario” expresó la presidente del Concejo Deliberante de Mercedes.-

La oposición va a tratar justamente en cada sesión de llevar hacia otra discusión porque lo que van a tratar siempre de atacar y cuando vos no presentas ningún proyecto ¿qué te queda? Venir y atacar al otro eso queda, la gente de eso se da cuenta perfectamente, “Si yo no presento ningún proyecto, no hago nada, no hago ninguna propuesta que me queda? Vengo y ataco al otro dijo Lucia Urdangarin Penzo.-

También la presidente del Concejo Deliberante de Mercedes se refirió al voto que favoreció el proyecto que fue presentado en el mes de septiembre es un tema muy importante actual que nos cuesta a todos, incluso a los padres sobre todo porque tiene que ver con el uso de la tecnología y a veces nosotros no estamos muy empapados o creemos que es algo inocuo y en realidad no lo es y esta problemática se presenta en la escuela, con los chicos también cuando son adolescente, este proyecto tuvo suficiente tiempo en el Concejo Deliberante como para que se lo estudie y justamente se convierta en una ordenanza, además también cuando presentamos un proyecto por lo menos en lo personal lo estudio mucho sinceramente evaluó mucho y trato que el proyecto prácticamente no amerite gran cantidad de modificaciones porque si no es como que no lo estudiamos lo suficiente y es por eso que a veces lleva tiempo, las condiciones estaban dada y por eso cuando hay que desempatar yo voy a dar mi voto porque fui yo quien presente el proyecto junto con el acompañamiento del bloque Cambio Solidario.

Al ser consultada por DiarioMercedes.COM Lucia Urdangaron Penzo sobre la próxima sesión ordinaria dijo que después de semana santa podría haber una sesión en el concejo.-