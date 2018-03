La mujer, la máxima creación de Dios, es la encargada de perpetuar la especie, de concebir y albergar en su vientre a los nuevos seres.

La mujer fue maltratada y aún sigue siéndolo en un mundo, que parece ser propiedad, de los que tienen más fuerza física. Los hombres construyeron el planeta tierra a su semejanza, lo delinearon a su gusto, se reservaron los puestos directivos, los lugares de decisión. “El Salvador” fue un hombre y las iglesias están pobladas de santos y muy pocas santas. La Sagrada Biblia refleja una participación estelar de los hombres, relegando a las mujeres. No hubo mujeres entre los apóstoles de Jesucristo Los dioses de las distintas religiones son hombres, cubriendo con una tenue duda a esas historias, porque la realidad es otra. Los papas y los obispos y demás autoridades de la iglesia católica son hombres. No existen “mamas”, u “obispas,” a pesar que la iglesia católica, lleva como bandera la no discriminación, el fundamentalismo macho está a la vista.Los hombres iban a las guerras, pero las mujeres cuidaban los hijos y producían comida para alimentarlos y concebían a más niños para reemplazar a los que caían en el combate, esos niños muchas veces eran productos de violaciones, cuando las ciudades eran invadidas.Para exterminar a los judíos, los alemanes, enviaban a las cámaras de gas a las mujeres, para evitar la reproducción. Sin madres se aniquila la especie.Las mujeres en el país, fueron relegadas y explotadas y siguen siéndolas.En los nuevos tiempos, algunos aprovechan el estado de necesidad de humildes mujeres y de las que quieren escalar. Los harenes albergan gran cantidad de mujeres sometidas sexualmente. Los talibanes, consideran a la mujer como un ser inferior. La explotación física y moral de la mujer está vigente, muchas niñas son el único sostén de su familia. La pedofilia avanza y se expande en el mundo. Las modelos deben someterse a regímenes que ponen en peligro su salud, para poder caminar raudamente en las pasarelas o ser fotografiadas en publicaciones de la moda. Se someten a riesgosas operaciones para quitarse arrugas. Continúa la explotación sin freno, en todo el mundo, el turismo sexual es muy requerido, a pesar de leyes que sancionan el acoso sexual y otros delitos. Los derechos de la mujer, están escritos, declamados, explicitados, utilizados, pero la realidad es muy distinta. El aborto es tema de discusión.El acoso y las violaciones los femicidios recrudecen y las penas no se corresponden con el delito. Se invierte la carga de la prueba, pero también se invierte la carga de la culpa, en muchos casos las víctimas son consideradas victimarias. Los violadores son incurables, sin embargo se los deja libres, para que sigan cometiendo sus felonías. ¿Quién protege a las mujeres de los abusadores en libertad?Nada es fácil y gratuito para la mujer, que trabaja a la par del hombre y que sufre y mucho para dar a luz y en algunos casos, ofrenda su vida para alumbrar al nuevo ser. La misión encomendada la cumple, el mandato divino está más allá del dolor y el riesgo.La cruel venganza del sexo femenino, está reflejada en la gran cantidad de seres del sexo fuerte, que quieren pertenecer al sexo débil, adoptando sus posturas y costumbres, la TV, se nutre de esos personajes impostados.La batalla de la mujer, por la equidad, comenzó con el inicio mismo de la aparición de los humanos en la tierra. ¿Podrá ganarla? Es la gran incógnita para los próximos siglos.

Por Francisco Frezzini