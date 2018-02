A las 22:50 finalizó el escrutinio del rubro comparsa y los jurados favorecieron a Purajheí Porá, en principio la ganadora debía ser multada con la quita de puntos por accederse en el show, Si no está escrito nada se puede hacer ni ponernos una sanción, Yo defiendo mi postura menciono Arrieta a DiarioMercedes.-

“Vine convencido a ser sancionado, pero me puse a leer el reglamento y no hay nada escrito sobre ese tema por lo que yo defendiendo mi postura, seguramente el reclamo estuvo bien hecho, pero si no figura y no está escrito en el reglamento nada se puede hacer” señalo a Patricia Ramírez el secretario de Purajheí Porá.-

Aun con el descuento de los puntos si se hubiera aplicado la roja y blanco seguiría siendo la campeona, los purajheicieros deben festejar tranquilos y seguros que salimos campeones.-