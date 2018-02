Pato Colombi dirigente de la “roja y blanco” y miembro de la comisión organizadora del carnaval aseguro que la noche gratuita no tiene fecha y también agrego que no será puntuable y no se confirmó la entrega de premios como se anunció en la firma de convenio con el gobierno municipal.-

El día lunes en horas de la mañana en el domicilio de Antonio “pato” Colombi se realizó la primera reunión después de las dos noches de carnaval, Colombi manifestó que se lleva adelante el balance y también las órdenes de pago tanto para seguridad como para SADAIC.-

En la entrevista hecha por Patricia Ramírez “pato” Colombi dijo: “esta tarde tenemos que reunirnos para definir la fecha de la realización de la noche gratuita de carnaval” yo no firme el convenio y lo que el señor Marcelo Pintos manifestó de hacerla puntuable y entregar un premio no será así” asevero Colombi.-

Las entradas comenzaran a venderse el próximo miércoles por calle Juan Pujol 827 por la mañana y por la tarde expresó Pato Colombi.-