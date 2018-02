La Intendente de Mercedes María Elvira Sánchez, ofreció este 1º de febrero su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo, en el cual expuso los proyectos y objetivos de su gestión para este año, “nuestro compromiso con los vecinos está intacto”, expresó la mandataria, quien además insistió en “convocar a todos los mercedeños desde el lugar que les toque para comprometerse con su ciudad y los vecinos”. Resaltó, entre otras cosas, “este año contamos con una Tarifaria y Presupuesto, para garantizar con previsibilidad los actos de Gobierno”.

También hizo hincapié en su deseo de que a partir de esta nueva conformación del Concejo, se pueda lograr un trabajo mancomunado con el Ejecutivo, por el bien de la ciudadanía”.







“Honorable Concejo Deliberante, estoy aquí para presidir la apertura de Sesiones Ordinarias 2018, el primer año de mi gestión al frente del Gobierno Municipal de Mercedes, y para hablarles de los proyectos y objetivos para este año.

Como es sabido, ha sido un año difícil.



Habiendo recibido un Municipio con una transición ordenada y dando continuidad a los actos de gobierno y los compromisos contraídos que por algún motivo quedaron sin cumplirse y con el afianzamiento de un equipo dedicado a brindar lo mejor para los ciudadanos.



Esta es una gestión que da respuestas, que no se queda de brazos cruzados ante las dificultades y obstáculos de diverso tipo que hemos enfrentado, sino que busca soluciones creativas e innovadoras para resolver los problemas y necesidades de los Mercedeños.



Aunque la tarea no ha sido fácil, nuestro compromiso con los Mercedeños no sólo está intacto, sino que se ha visto reforzado por el trabajo conjunto realizado durante el pasado año, y por eso hoy podemos decir que encaramos este primer año de gobierno con el propósito de seguir construyendo juntos un Estado cada vez más activo y presente.

Por ello en el afán de modernizar el Estado con la adquisición de un nuevo sistema informático, pensando siempre en brindar mejores servicios y una mayor interacción entre la Municipalidad y los vecinos.

Necesitamos de todos los sectores que integran Mercedes para salir adelante con un modelo de inclusión, teniendo en cuenta la matriz productiva y nuestros propios recursos.

Desde que asumí vengo hablando en distintos encuentros con diferentes sectores de la necesidad de planificar, pero sobre todo del compromiso con nuestra ciudad.

Es así que me han escuchado más de una vez hablar de la necesidad de que se desarrollen más actividades que mejoren la calidad de vida de los mercedeños

Este año contamos con una Tarifaria y Presupuesto, hace que se vuelva más predictivo el gasto público y las recaudaciones, así la previsibilidad garantiza los actos de gobierno.

Debemos asumir el compromiso de aprender a vivir con lo nuestro, sin desatender el nivel de los servicios ni recaer en una mayor carga fiscal en los vecinos en un contexto económico desfavorable para la mayoría de los argentinos.

Insisto en convocar a todos los mercedeños desde cada lugar que le toque a comprometerse con su ciudad y sus vecinos.

En materia de Obras y Servicios Públicos tenemos programados para este año 40 cuadras de hormigón y el mantenimiento de las calles de ripio, para mejorar la conexión entre los distintos barrios y el centro.

Se colocaran luminarias en distintos sectores de la ciudad 100 cuadras con 400 equipos de iluminación.

En cuanto al recambio de lámparas de mezcladoras y las de sodio por lámparas Led así estaremos logrando un ahorro en energía y mayor sustentabilidad de la energía eléctrica en épocas críticas de consumo.

Extender la red de agua potable y cloacas, y lograr el cien por ciento de agua potable y 40 cuadras de cloacas.

Seguir con la política de trabajar con los vecinos en la construcción de los CORDONES CUNETAS y tener activo el programa CAMINEMOS SEGURO, con su respectiva arborización.

El programa TESIGO va a estar presente ya que con la continuidad de los programas que hacen a mejorar la calidad de vida de los mercedeños.

En lo referido a espacios verdes se construirá el Paseo de los Jóvenes, por la Avenida República Oriental del Uruguay, destinados a los mismos, que contara con todos los servicios, así como también en el mejoramiento del Parque Tressens y la construcción del museo Camba Castillo y solicitando a los vecinos la colaboración para el mantenimiento de los existentes.

Senda peatonal en la Avenida Moyo Diaz Inurriteguy que se extiende desde Atanasio Aguirre hasta la Ruta 123 y 40 de dos metros de ancho de hormigón, la misma ya se encuentra en construcción y contara con iluminación led.

Continuar con la refacción de viviendas en familias carenciadas y la construcción de las mismas con el programa bloques para tu casa.

Seguir trabajando en la zona rural con la asistencia de tecnología, apoyo en la comercialización de sus productos, sin dejar de cumplir la promesa de 100% de agua potable, afianzar con políticas de estado para afirmar el arraigo a las zonas rurales.

Hacer talleres y cursos de capacitaciones a los jóvenes para lograr una pronta inserción laboral, por otro lado brindar contención desde la dirección de juventud para asegurar el futuro de nuestros jóvenes.

Apoyo a concretar los sueños de los jóvenes de seguir carreras universitarias o terciarias ya sea con las carreras acá en la ciudad de Mercedes como así también los que tengan necesidades de viajar a otra ciudad de la provincia de corrientes.

Sin dudarlo la práctica de actividades físicas como son los deportes individuales o colectivos auguran un futuro más cierto de que en cuerpo sano mente sana.

Ayudar a los atletas y deportistas mercedeños para cumplir con sus sueños de participar en eventos locales, provinciales, nacionales y de ser necesario internacionales.

Seguir brindado apoyo con actividades para recaudar fondos para las instituciones del medio, y también espectáculos gratuitos para la familia, pensando siempre en los que menos tienen haciendo de la igualdad social el orgullo de esta gestión.

Del turismo se puede ver como el municipio desarrolla una actividad para generar oportunidades a las chimeneas sin humo, una actividad económica con devolución de ingresos en la ciudad, es así que el portal de ingreso a nuestra Laguna del Ibera, y saber que nuestro emblema hoy está al alcance de los mercedeños y de los turistas, ya que el MONUMENTO NATURAL ITA PUCU hace que nuestro histórico símbolo pueda ser visitado con los servicios necesarios.

La modernización del parque automotor se hace necesario ya que el mismo tiene vehículos con el desgaste propio del tiempo, y una buena reasignación de los mismos para mejorar áreas de servicios.

Así también la compra de una combi para dar contención a las mercedeños que necesitan viajar por razones de salud con derivaciones a Hospitales públicos de la capital correntina al menos dos veces por semana, aunque esto parezca de poco valor económico, saben que el equipo no hace por cuestiones de dinero si no de razones humanitarias, el sello de esta gestión…

Las asistencias para cubrir las necesidades primarias seguirá siendo una parte importante de la gestión, las ayudas sociales serán el aporte para la emergencia de salud y buscar la inserción laboral y una mayor inclusión social para que los mercedeños dejen de ser rehenes de la política.

Brindar apoyo educativo para darle un nivel de mejoramiento a los que menos posibilidades tienen de contar con apoyo extra escolar; distintas áreas educativas apoyando con conocimientos y con el cariño que cada docente pone en sus alumnos.

En lo referente a la higiene urbana se va a trabajar en políticas de toma de conciencia y ayuda y compromiso de los ciudadanos, desde ya la utilización de herramientas que ayuden a mejorar la calidad de vida de hoy sino también para el futuro, este es un problema mundial que hacer con los residuos, pero hay países con una gran política amigable al medio ambiente.

Para ir terminando, dejar las palabras y pasar a los hechos una última reflexión y un pedido que Dios, la Virgen de las Mercedes y el milagroso Antonio gil nos otorgue la gracia de enviarnos un manto de luz para que uds. los Concejales y nosotros los del equipo del Departamento Ejecutivo logremos el entendimiento, que nos dé la posibilidad de hacer lo mejor para nuestros compueblanos, disfrutar de una mejor ciudad y mayor participación de cada uno…. Que se cumplan los sueños tan postergados. Dejo formalmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias 2018 … muchas gracias.