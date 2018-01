Dado que el 8 de enero se celebra un aniversario más de la muerte del Gaucho Antonio Gil, y que el Municipio decidido reconocer el valor del lugar donde descansan sus restos, el Cementerio “La Merced” solicita a todos aquellos que se acerquen a realizar sus oraciones hacia la figura del Gaucho y de nuestros fieles difuntos que respeten las normas que rigen en el lugar.

Por ende le recordamos que no está permitido realizar fogatas o cualquier tipo de actividad al aire libre en los alrededores del predio y mucho menos consumir de bebidas alcohólicas.También se solicita a los Sres. Promeseros, NO DEJAR EN EL LUGAR DINERO NI NINGUN TIPO DE OFRENDAS QUE NO SEAN VELAS O BANDERAS, quien desea realizar una obra de caridad en nombre del Gaucho puede hacerlo a través de cualquier institución benéfica.Por otra parte, se recuerda que nadie debe abonar suma alguna por ningún servicio que preste la dependencia, ya que todos los gastos de la misma son cubiertos por el Municipio. Los encargados del Área Cementerio evacuaran cualquier tipo de duda.







También, se invita a todos los creyentes de Antonio Gil a la Misa de acción de gracias que se realizara frente a la tumba de Antonio Mamerto Gil Núñez, este jueves 8 de enero a las 8:00 Hs.



Durante el día los músicos, los encargados invitan a todos aquellos artistas que deseen brindar una “Serenata en honor al Gaucho” frente a su tumba pueden acercarse ese mismo día y realizarla.



Por último los encargados y personal del Cementerio desean a todas las familias creyentes celebrar unas fiestas de devoción en paz y con oración fraternal.