En la sesión del día miércoles 29 de noviembre se aprobó el proyecto presentado por el Diputado Fernández Affur de Declaración de Interés de la Cámara de Diputados la 10° Edición de la Fiesta de las Quinceañeras que se realizará el 1 de diciembre del cte año organizada por la Centenaria Escuela 517 José María Gómez de la ciudad de Mercedes,

INICIATIVA: Diputado Juan José Fernández Affur – ELI – Partido Encuentro Liberal.TEMA: DECLARAR de interés la 10° Edición de la Fiesta de las Quinceañeras que se realizará el 1 de diciembre del cte año organizada por la Centenaria Escuela 517 José María Gómez de la ciudad de Mercedes,

FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:



La Escuela N° 517 “José M. Gómez” llevará a cabo el día viernes 1 de Diciembre del presente año la “FIESTA DE LAS QUINCEAÑERAS” 10° Edición, Proyecto Institucional que se concreta cada año, y que desde el año 2016 paso a ser interinstitucional, ya que suman las quinceañeras de las escuelas vecinas N° 725 y 973 y por solicitud de las ex alumnas, se adhiere a esta fiesta EL Colegio Secundario: ”Arturo Illia” en el que ingresan gran parte de nuestras alumnas.

Nuestra institución cuenta con una población escolar de alumnas y ex alumnas que no pueden cumplir ese sueño tan anhelado,





Esta Comunidad Educativa a la vez de todas las actividades pedagógicas se aboca con ahínco a la organización de este importante evento, que incluye DJ, grupos musicales, torta, arreglo del salón, vestidos, peinado, maquillaje. Fotografías, regalos y todo lo necesario para que las quinceañeras brillen y disfruten en su “Noche Inolvidable” (como muestran las fotos, al pie de esta).

Esto no implica gasto alguno para las familias participantes ya que se logra mediante donaciones y aportes de particulares, negocios y gobierno municipal, del Ministerio de Desarrollo Humano y del Diputado Provincial Juan José Fernández Affur, entre otros importantes benefactores,

Las familias y barrios cercanos colaboran, asisten y participan de dicha Fiesta,

Este Proyecto Institucional cumple el sueño a las niñas quinceañeras que de otro modo sería muy difícil volverlo realidad, ayudando y conmoviendo así a sus familias, que en su mayoría son de escasos recursos,

Desde el 2008, y cada año en las instalaciones del establecimiento escolar las alumnas que cumplen 15 años pueden presentarse y compartir una fiesta múltiple junto a sus familias una inolvidable noche, ya que la felicidad de aquellas que tuvieron la oportunidad de realizar una fiesta y celebrar los esperados 15 años se trasluce en sus rostros como de inmensa felicidad. Que demuestra gran sensibilidad, solidaridad y conocimiento de la realidad del contexto en el que se halla inserta la Escuela, siendo ejemplo positivo e inspiración para la comunidad toda.





POR ELLO: LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

DECLARA de su interés la 10° Edición de la Fiesta de las Quinceañeras que se realizará el 1 de diciembre del 2017, organizada por la Centenaria Escuela 517 José María Gómez de la ciudad de Mercedes.