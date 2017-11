Aun Colombi no se convenció que una de las instituciones no va a salir en esta edición, pato dijo: “Hoy hasta las 19:00 esperamos un sinceramiento de la dirigencia de la verde y blanco y que de una vez por todo expresen en una nota si van a participar o no de este carnaval.-

Antonio “pato” Colombi comento que se realizó una reunión con los miembros de la organización de los carnavales 2018 el día miércoles por la noche sin la presencia de Itá Pucú, en la misma se firmó un convenio donde los presentes extendían hasta las 19:00 de este jueves una repuesta de la institución ausente (Itá Pucú).-

Pato Colombi dijo: “Itá Pucú debe contestar hoy si formara parte del espectáculo si o si, hoy le ponemos el punto final a esta cuestión”, es importante porque como organización debemos seguir para adelante trabajando en temas muy importantes y ya no podemos seguir dilatando o esperando a la comparsa Itá Pucú.-

En esta semana se realizara ora reunión de acuerdo a lo que ya sea Juan Carlos Días o el Dr. Martin Leiva contesten.-