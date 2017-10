Micaela Bueno necesita un trasplante de Células Progenitoras de Hematopoyéticas (CPH) o como se lo conoce Médula Ósea. A partir de esa situación, se inició una movida solidaria de concientización y campañas de donación de sangre, para impulsar a la sociedad a dar vida en vida.

"Todos por Mica’’ es una campaña que tiene como finalidad que los cruceños, y personas de localidades vecinas, ingresen al Registro de Donantes de Médula Ósea para concientizar sobre importancia de ser donante; además de tener la esperanza de conseguir un dador compatible con la joven, ya que tiene una complicada enfermedad. Es por ello, que el Banco de Sangre Central, dependiente del Ministerio de Salud Pública, realizará la segunda colecta externa este viernes 27 en el Hospital “San Antonio de Padua” de La Cruz, de 6.30 a 13 horas.La historia de la salud de Micaela Bueno de 22 años conmovió a los pobladores, ella padece un tipo de cáncer llamado "linfoma Hodgkin". Desde los 12 años, momento en que se enteró de su diagnóstico, realizó diversos tratamientos y hasta recibió una autotrasplante que no funcionó. Hoy continúa con su terapia prolongada y una posible manera de llegar a una mejoría es con un trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas. Sin embargo, sólo un 25% de los pacientes tienen la posibilidad de encontrar un donante familiar compatible, el resto debe acceder a los registros nacionales e internacionales de donantes de CPH.Teniendo en cuenta lo anterior, la familia de Micaela y profesiones del hospital realizaron una campaña denominada “Todos por Mica”. La movida inició el jueves 7 de septiembre de este año, cuando los familiares, amigos, estudiantes y vecinos caminaron por las calles principales de la localidad con pasacalles, carteles, globos y folletos con el fin de informar acerca de la temática y que más personas se sumen para ser donantes.Al otro día se concretó la primera colecta externa en el hospital local y fue todo un éxito; ya que alrededor de 100 personas ingresaron al Registro Médula Ósea. En esa oportunidad, Micaela agradeció a todos los que se acercaron a donar y dijo que “estará eternamente agradecida”. Por esa gran convocatoria y dado que muchos cruceños no pudieron realizar el procedimiento, se decidió desarrollar nueva movida móvil para este viernes y está abierta para toda la comunidad.Requisitos para donarEs importante destacar que los requisitos para ingresar al Registro de Donantes de Médula Ósea son: Tener entre 18 y 55 años de edad (para donar sangre hasta los 65), pesar más de los 50 kilos, gozar de buena salud, concurrir al lugar de extracción con el DNI, estar descansado e hidratado. Si tenes tatuajes y/o piercings hace más de un año, podes donar sin inconvenientes. Además, se recomienda no estar ayunas (se puede tomar agua, mate, té o café, evitando lácteos o alimentos grasos).Los interesados en registrarse en la Capital pueden hacerlo en el Banco de Sangre Central, calle Córdoba 1402. Los horarios de atención son de lunes a domingo de 7 a 21 horas.